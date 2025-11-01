Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? Siyonist casustan tehdit dolu sözler!
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen tehdidi devam ediyor. Bölgede İsrail-Lübnan savaşı gündeme gelirken öte yandan bir Siyoni casusun hem Lübnan’a hem de Batı ülkelerine yönelik tehditleri gündem oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, kara harekatından ziyade hava harekatıyla bombardıman yapılabileceğine dikkat çekerek İsrail’in vurmak için bahane aradığını belirtti.
İsrail'in Orta Doğu'da yarattığı gerilim Lübnan saldırısı tehdidiyle daha da içinden derinleşirken, A Haber'de uzman isimlerden konuya ilişkin değerlendirmeler de peş peşe geldi. A Haber canlı yayınına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail saldırganlığına ve bölgede yapılmak istenen olası planlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.
YENİDEN İNŞA BAHANESİ…
Amerikan basınında yer alan bilgilerde katil İsrail'in Lübnan'ı vuracağı belirtilirken, aynı zamanda Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde kabiliyetlinin yeniden inşa etmeye başladığını iddia etti. Konuyu değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Lübnan'ın yüzde 35'inin Şii olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir kere Lübnan'ın %35'i Şii ve anayasasına göre Şii Meclis Başkanı var. Yani Cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni, Meclis Başkanı Şii, Başbakan da Sünni. Öyle bir anayasası var. Üçte birinden fazlası zaten Şii ve Emel Partileri falan var bunların. Çok yani Hizbullah'ın yeniden bir şey yapmasına gerek yok, zaten var onlar orada. Ve Hizbullah'ın kuvveti Lübnan Ordusu'nun kuvvetinden daha fazlaydı. Hâlâ da daha fazla. Niye? Lübnan'da çünkü işte Albay diyelim ki Hristiyan, bilmem ne Yarbay Müslüman, öbürü Sünni, ordu darmadağın ama Hizbullah sağlam, eğitimli, güzel. Dolayısıyla zaten vardı. Hiçbir zaman yeniden inşa etme falan diyor, bahane bu.
"İSRAİL BAHANE ARIYOR"
Hizbullah gidip füze atmıyor, ateşkesi ihlal etmiyor. Ama biliyorsunuz İsrail bahane arıyor, buluyor. Zavallı Gazzelileri hastaneleri vurdu, okulları vurdu. Altı aylık bebeğin ne suçu var yani? Orada ne bahane, orada da bahane buldu, vurdu. Yani İsrail biz zaten söyledik, Gazze bitsin, Lübnan'ı vuracak dedik, vuruyor. İran'ı vuracak şimdi, o çok önemli. Yani İran'ı vurması bölgesel savaş çıkaracak.
Bir şey bulunur yani bahane bulacak. Kendi kendine füze attırıyor. Efendim, diyor, "füze attı Yemenli" diyor, gidiyor Yemen'i vuruyor. Hâlbuki füzeyi kendi attırıyor. Şeyden de, Gazze'den de öyle. Ateş ettiriyor, kendine bağlı bir gruplar kurmuş, çeteler. Gelen uluslararası yardımlara el koyuyorlar. Güya bunlar Filistinli, el koyuyorlar, vermiyorlar. Ondan sonra şeyle, İsrail'le birlikte Filistinlilere karşı, Hamas'a karşı savaşıyorlar. Onlara mesela arada bir ateş ettiriyor kendine. Ondan sonra "Hamas bana ateş etti" diyor, gidiyor katliam yapıyor. Yani bu Netanyahu böyle. Arkasına Amerika'yı almış."
"KARA HAREKATINI SINIRLI TUTACAKTIR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise İsrail'in kara kuvvetlerinin zayıf olduğunu belirterek olası bir harekatta bunun sınırlı tutulacağını daha çok bombardıman yapılabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
Yani burada İsrail bunları söylüyor ama hem Hamas'a yapmış olduğu operasyonda hem de Hizbullah'a karşı yapmış olduğu operasyonda kara kuvvetlerinin zayıf olduğunu gördük. Kara harekâtını sınırlı tutacaktır. Belki bir şekilde bu harekâta başlar ama ben İsrail'in bunu bahane gösterip yoğun bir şekilde bombardıman yapacağını düşünüyorum. Yani yapacaksa eğer, bahane arıyorsa.
"2 KİLOMETRE BİLE GİREMEDİ"
Kara harekâtı yapmazsanız kontrol altına alamazsınız. Bunu Gazze'de gördük hocam. Eğer kontrol altına almış olsaydınız rehineleri kurtarırdınız. Bir tane rehine kurtaramadınız. Bu, bu ne demektir? Askeri açıdan kontrol altına alamadım demektir.
İsrail 2 kilometre bile gidemedi. Hatta hatırlarsanız bu Hizbullah'a yapmış olduğu saldırıdan önce İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti. İstifa etmesinin sebebi Kara Kuvvetleri Komutanı "harekât yapmayalım, kara harekâtı yapmayalım" demişti. Onu da konuştuk yani. O zaman öyle demişti. Çünkü başarısızdı.
MOSSAD CASUSUNDAN TEHDİT!
Mossad casusu Mossad Yosef'in yapığı İran'a yönelik açıklamasında "İran'ın nükleer programı yok edilecek. Ve kim karşısına çıkarsa çıksın, nerede oldukları önemli değil. Batı'daki politikacılar bile olsalar, düşecekler." Sözleri gündem yaratırken Batılı politikacılara yönelik tehdit içerikli sözler dikkat çekti. Batı'ya karşı açık bir tehdit mi yar? Soruları sorulurken konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Cohen'in söylediği o tehditte olduğu gibi indiririz derken, yani onlara bir suikastler olur mu? Olaylar yaratılabilir. Çeşitli şekillerde eylemler yapılabilir, huzursuzluk, istikrarsızlık çıkarılabilir İran'ı destekleyen hangi ülke varsa. Bunu kastediyor yani. Yani kim varsa onunla ilgili olarak, "Biz İran'a saldıracağız, İran'ın karşısında durmayın. Durduğunuz andan itibaren yani yanımızda durmayın, bizi destekleyin. İran'a karşı birlikte bir harekât yapalım ya da en azından sesinizi çıkarmayın, sessiz kalın." Bu bir tehdit politikası, baskı politikası. Ama bunu tek başına yapacak gücü var mı İsrail'in? Bana göre yok." diye konuştu.
"SALDIRI KISA SÜRELİ OLUR"
İsrail'in İran'a ilk saldırı sonrası ikinci kez saldırabileceğini ve bunun kısa süreli olabileceğini vurgulayan Gökçe şu ifadeleri kullandı:
"İsrail İran'a ilk saldırı, ben ikinci kez saldırabileceğini, saldırırsa bile kısa süreli olacağını düşünüyorum. Çünkü İran hakikaten etkili cevap verdi İsrail'e. Amerika eğer devreye girmeseydi bana göre İsrail beyaz bayrağı çoktan çekmişti. Neden çekmişti? Bakın, ordusu yok İsrail'in. Kara kuvvetleri zayıf, devşirme, paralı asker, yabancı savaşçı geliyor. Neden? Çünkü demografik yapısı zayıf.
Eğer Amerika İran'a saldırmasaydı, inanın bana İsrail Demir Kubbesi çökmüştü, bütün işte vatandaşları sınırlara gitti, ülkeyi terk ediyor. Ben onu kastediyorum, ülkeyi terk ediyor. Kıbrıs'a kaçtılar hepsi.
"İSRAİL HALKINI KAYBEDİYOR"
Amerika bunun, İsrail'in artık beka sorunu ortaya çıkmaya başlamış. Çünkü İsrail ne diyor? Yani oraya nüfusu alabilmek için, insan alabilmek için, "Demir Kubbe var, güvenli alan, refah, toprak veriyorum, para kazanacaksınız." Şimdi halk kayıp, gidiyor. Çünkü o halkın, gelen halkın hepsi çifte vatandaş. Hepsi terk ediyor İran füzeleri düşmeye başlayınca. Amerika bunu durdurmak için yaptı. Peki sonra saldırdı mı? Sizce Amerika oradaki nükleer kapasitenin tamamen yok olduğuna inandı mı? Hayır, inanmadı."
