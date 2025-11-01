Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? Siyonist casustan tehdit dolu sözler!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MOSSAD CASUSUNDAN TEHDİT!

Mossad casusu Mossad Yosef'in yapığı İran'a yönelik açıklamasında "İran'ın nükleer programı yok edilecek. Ve kim karşısına çıkarsa çıksın, nerede oldukları önemli değil. Batı'daki politikacılar bile olsalar, düşecekler." Sözleri gündem yaratırken Batılı politikacılara yönelik tehdit içerikli sözler dikkat çekti. Batı'ya karşı açık bir tehdit mi yar? Soruları sorulurken konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Cohen'in söylediği o tehditte olduğu gibi indiririz derken, yani onlara bir suikastler olur mu? Olaylar yaratılabilir. Çeşitli şekillerde eylemler yapılabilir, huzursuzluk, istikrarsızlık çıkarılabilir İran'ı destekleyen hangi ülke varsa. Bunu kastediyor yani. Yani kim varsa onunla ilgili olarak, "Biz İran'a saldıracağız, İran'ın karşısında durmayın. Durduğunuz andan itibaren yani yanımızda durmayın, bizi destekleyin. İran'a karşı birlikte bir harekât yapalım ya da en azından sesinizi çıkarmayın, sessiz kalın." Bu bir tehdit politikası, baskı politikası. Ama bunu tek başına yapacak gücü var mı İsrail'in? Bana göre yok." diye konuştu.

"SALDIRI KISA SÜRELİ OLUR"

İsrail'in İran'a ilk saldırı sonrası ikinci kez saldırabileceğini ve bunun kısa süreli olabileceğini vurgulayan Gökçe şu ifadeleri kullandı:

"İsrail İran'a ilk saldırı, ben ikinci kez saldırabileceğini, saldırırsa bile kısa süreli olacağını düşünüyorum. Çünkü İran hakikaten etkili cevap verdi İsrail'e. Amerika eğer devreye girmeseydi bana göre İsrail beyaz bayrağı çoktan çekmişti. Neden çekmişti? Bakın, ordusu yok İsrail'in. Kara kuvvetleri zayıf, devşirme, paralı asker, yabancı savaşçı geliyor. Neden? Çünkü demografik yapısı zayıf.

Eğer Amerika İran'a saldırmasaydı, inanın bana İsrail Demir Kubbesi çökmüştü, bütün işte vatandaşları sınırlara gitti, ülkeyi terk ediyor. Ben onu kastediyorum, ülkeyi terk ediyor. Kıbrıs'a kaçtılar hepsi.

"İSRAİL HALKINI KAYBEDİYOR"

Amerika bunun, İsrail'in artık beka sorunu ortaya çıkmaya başlamış. Çünkü İsrail ne diyor? Yani oraya nüfusu alabilmek için, insan alabilmek için, "Demir Kubbe var, güvenli alan, refah, toprak veriyorum, para kazanacaksınız." Şimdi halk kayıp, gidiyor. Çünkü o halkın, gelen halkın hepsi çifte vatandaş. Hepsi terk ediyor İran füzeleri düşmeye başlayınca. Amerika bunu durdurmak için yaptı. Peki sonra saldırdı mı? Sizce Amerika oradaki nükleer kapasitenin tamamen yok olduğuna inandı mı? Hayır, inanmadı."