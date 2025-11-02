Atina’da 4 ülkenin enerji bakanlarından toplantı! IMEC Koridoru Türkiye olmadan hayata geçirilebilir mi?

FOTO: AA



IMEC KORİDORU NEDİR?

IMEC Koridoru, G20 Zirvesi'nde Hindistan'ın Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan ticaret koridorunu ilan etmesiyle ortaya çıkan Süveyş Kanalı'na alternatif olacağı belirtilen bir projedir. IMEC Koridoru, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı alternatif olarak algılanan yeni ekonomik koridorda, Türkiye ve KKTC saf dışı bırakılması amaçlanıyor. Proje ortakları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) olarak belirtildi.

"TÜRKİYE VE KKTC OLMADAN BU PROJEYİ HAYATA GEÇİREMEZLER"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, IMEC Koridoru'nda Türkiye ve KKTC'nin projeden saf dışı edilmek istendiğini fakat mavi vatanda münhasır ekonomik bölgesinde hak sahibi olduğunu vurgulayarak; "Türkiye'yi bypass edip Ortadoğu'nun enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıma projesi. 2010'dan beri bu proje ısıtıp ısıtıp getiriyorlar. Fakat feasible (uygulanabilir) değil. Yani iktisadi olarak da mümkün değil. Olsa bile ki değil, siyasi ve stratejik olarak mümkün değil. Şimdi ne yapacaklardı bunlar? Bir kere Güney Kıbrıs diyorsunuz. Tamam. Güney Kıbrıs böyle bağımsız bir devlet değil. Onun şeyinde Türkiye'nin de münhasır ekonomik bölgesinde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakkı var. Ayrıca garantör Türkiye. Yani bizim ve Kıbrıs Türkleri'nin olmadığı bir şeyde bunları geçiremezler, bir. Varsayalım ki geçirdiler bir şekilde. Dediğiniz gibi hiçbir şekilde uygulanabilir değil, on yıl önce 75 milyar euro'ydu. Yani Mısır (o zaman Mısır'la da biz terstik, şu anda iyi aramız) İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, ABD vardı. Şimdi Mısır çıktı anlaşmadan yakında Amerika da çıkar tekrar. Orada Mısır'daki karada, İsrail'deki deniz ve karadaki doğal gaz, Kıbrıs'a gelecekti. Kıbrıs'ın Afrodit bölgesinde yani İsrail'le Kıbrıs arasındaki Akdeniz'de çıkan (ki Türkiye'nin de münhasır ekonomik bölgesine giriyor orası), orada çıkan doğal gaz birleşecekti. Borularla Kıbrıs-Girit, Girit-Yunanistan, Yunanistan-İtalya, Adriyatik'ten ve Avrupa'ya uzanıyor."