Rusya test yaptı: Trump "Başlıyoruz" dedi! Dünya'da nükleer savaş alarmı: Yeni bir soğuk savaşın eşiğindeyiz
Rusya’nın Poseidon testleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “nükleer testlere yeniden başlayabiliriz” açıklaması, uluslararası dengeleri sarstı. Nükleer savaş alarmı tüm dünyada yankı bulurken, konuyu A Haber’de değerlendiren uzmanlar, bu gelişmelerin yeni bir soğuk savaşın habercisi olabileceğine dikkat çekti.
Nükleer silahlar yeniden dünya gündeminde. ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer testlere yeniden başlayabiliriz" açıklaması ve Rusya'nın "kıyamet silahı" olarak tanımladığı Poseidon sistemiyle ilgili yeni mesajları, soğuk savaş dönemini hatırlatan bir gerilim yarattı.
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber yayınında son günlerde yeniden gündeme gelen nükleer silah tartışmalarını değerlendirdi.
Başbuğ, konunun bir anda gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Putin'le yapılması planlanan görüşme öncesinde Rusya'nın Poseidon adlı nükleer denizaltı silahıyla ilgili açıklamaları dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından dünya yeniden nükleer konusunu konuşmaya başladı." dedi.
"YENİ BİR SİLAHLANMA YARIŞI KAPIDA"
Başbuğ, nükleer denemelerin uzun süredir yapılmadığını hatırlatarak, "Amerika 1992'de, Rusya ise Sovyetler döneminde 1990'da son denemelerini gerçekleştirdi. Çin 1996'da son kez test yaptı. Kuzey Kore dışında yaklaşık 25 yıldır hiçbir ülke nükleer deneme yapmadı." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın geliştirdiği Poseidon sistemine dikkat çeken Başbuğ, "Putin, bu silahı 'kıyamet silahı' olarak tanımlıyor. Denizaltından fırlatılabilen, derin sularda hareket eden ve sınırsız menzile sahip bir nükleer füze. Rusya, bu sistemle hiçbir yerin ulaşılmaz olmadığını iddia ediyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Başbuğ, "Trump, Rusya'nın bu hamlesinin ardından 'Bizim de test yapmamız uygun olur' diyerek Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları eşit temelde test etme talimatı verdiğini açıkladı. Bu durum, yeni bir nükleer silahlanma yarışının fitilini ateşleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Başbuğ, "Eğer Trump gerçekten nükleer deneme talimatı verdiyse, Rusya'nın da buna aynı şekilde karşılık vereceği açık. Bu da küresel bir silahlanma yarışını tetikleyebilir." uyarısında bulundu.
TRUMP'IN NÜKLEER ÇIKIŞI KÜRESEL GERİLİMİ ARTIRDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer testlere yeniden başlayabiliriz" açıklaması, dünya genelinde yeni bir gerginlik yarattı. Washington, Moskova ve Pekin hattında tansiyon yeniden yükselirken, uluslararası güvenlik uzmanı Dr. Tolga Sakman, bu çıkışın "sıradan bir seçim söylemi" değil, yeni bir stratejik dönemin sinyali olduğunu söyledi.
"KONTROLLÜ BELİRSİZLİK" STRATEJİSİ
Dr. Sakman, Trump'ın sıkça eleştirilen "deli adam" (Madman) taktiğinin aslında planlı bir strateji olduğunu belirterek, "Trump, öngörülemez görünerek pazarlık gücünü artırıyor. Bu yöntem, uluslararası arenada rakiplerini tedirgin ediyor ama nükleer caydırıcılık açısından son derece riskli bir oyun." dedi.
ÇİN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA GELEN MESAJ
Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden sonra "Nükleer testler gündemimizde" açıklamasında bulunması dikkat çekti. Sakman'a göre bu sözler, hem Çin hem de Rusya tarafından "yeni bir nükleer yarışın başlangıcı" olarak algılandı. "Bu açıklama, küresel güvenlik dengesini sarsacak bir adımın habercisi. Trump, siyasi mesajlarını küresel bir satranç tahtasında veriyor," dedi.
"ASIL CAYDIRICILIK İKİNCİ VURUŞ GÜCÜNDE"
Sakman, nükleer güç dengesinde asıl belirleyici unsurun silah sayısı değil, "ikinci vuruş kapasitesi" olduğunu vurgulayarak, "Bir ülke, ilk saldırıdan sonra misilleme yapabiliyorsa caydırıcılığı vardır. Bu nedenle Rusya, geniş coğrafyası ve dağınık sistemleri sayesinde avantajlı durumda." ifadelerini aktardı
Dünya genelinde nükleer silaha sahip ülkelerin sayısının sınırlı olduğunu belirten Sakman, "ABD'nin 5 binden fazla nükleer başlığı var ancak önemli bir kısmı artık hedefsiz durumda," bilgisini paylaştı.
AVRUPA'NIN GÜVENLİK AÇIĞI BÜYÜYOR
Avrupa'da İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasıyla birlikte nükleer silaha sahip tek ülke Fransa kaldı. Sakman'a göre bu durum, Avrupa'nın güvenlik bakımından ABD'ye daha bağımlı hale gelmesine neden oldu. Sakman ayrıca "ABD, nükleer silahların yeniden Avrupa topraklarına yerleştirilmesine sıcak bakmıyor. Bu da Avrupa'yı Rusya karşısında daha savunmasız bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ANTLAŞMALAR ETKİSİZ HALE GELDİ
1996'da imzalanan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT)'nın fiilen etkisiz kaldığını belirten Sakman, hukuki boşluğa dikkat çekti:
"Kâğıt üzerinde yasak olan testler, pratikte yapılabiliyor. ABD ve Çin gibi ülkeler antlaşmayı imzalasa da onaylamadı. Bu da nükleer denemeleri fiilen serbest hale getiriyor."
Teknoloji devlerinin de bu savaşta rol oynadığını belirten Sakman, "Nvidia gibi şirketlerin açıklamaları bile küresel politik dengeleri etkiliyor. Çin ise ekonomik kozlarını stratejik araç haline getirmiş durumda." dedi.
"YENİ BİR SOĞUK SAVAŞIN EŞİĞİNDEYİZ"
Dr. Sakman, Trump'ın çıkışının yalnızca siyasi bir söylem olmadığını, uluslararası sistemi yeniden şekillendirebilecek bir adım olduğunu belirterek, "Nükleer testlerin yeniden gündeme gelmesi, hem stratejik hem çevresel bir felaketin kapısını aralayabilir. Artık iki kutuplu değil, çok kutuplu bir dengeyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Bilim dünyasının yeni gözde bitkisi! İkisi bir arada: Hem zindelik veriyor hem de formda tutuyor
- İstanbullular hazır olun! 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- ABD vizesinde yeni dönem! Başvuru süresi kısalıyor: ABD vize randevusu nasıl alınır, kaç gün beklemeniz gerekiyor?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Başakşehir FK – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O şişeler sizi aldatıyor! Uzmanlar açıkladı: Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var?
- Optik illüzyon: Sezgisel mi davranıyorsunuz, stratejik mi? İlk gördüğünüz şekil kişiliğinizi ele veriyor
- 2025’in en büyük ve en parlak dolunayı: Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta?
- Sizi yatağa zincirleyen güç! Sürekli uyuma isteği neden bitmiyor? Basit görünen 10 hata