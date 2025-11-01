Rusya test yaptı: Trump "Başlıyoruz" dedi! Dünya'da nükleer savaş alarmı: Yeni bir soğuk savaşın eşiğindeyiz

Nükleer silahlar yeniden dünya gündeminde. ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer testlere yeniden başlayabiliriz" açıklaması ve Rusya'nın "kıyamet silahı" olarak tanımladığı Poseidon sistemiyle ilgili yeni mesajları, soğuk savaş dönemini hatırlatan bir gerilim yarattı.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber yayınında son günlerde yeniden gündeme gelen nükleer silah tartışmalarını değerlendirdi.

Başbuğ, konunun bir anda gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Putin'le yapılması planlanan görüşme öncesinde Rusya'nın Poseidon adlı nükleer denizaltı silahıyla ilgili açıklamaları dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından dünya yeniden nükleer konusunu konuşmaya başladı." dedi.

"YENİ BİR SİLAHLANMA YARIŞI KAPIDA"

Başbuğ, nükleer denemelerin uzun süredir yapılmadığını hatırlatarak, "Amerika 1992'de, Rusya ise Sovyetler döneminde 1990'da son denemelerini gerçekleştirdi. Çin 1996'da son kez test yaptı. Kuzey Kore dışında yaklaşık 25 yıldır hiçbir ülke nükleer deneme yapmadı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geliştirdiği Poseidon sistemine dikkat çeken Başbuğ, "Putin, bu silahı 'kıyamet silahı' olarak tanımlıyor. Denizaltından fırlatılabilen, derin sularda hareket eden ve sınırsız menzile sahip bir nükleer füze. Rusya, bu sistemle hiçbir yerin ulaşılmaz olmadığını iddia ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Başbuğ, "Trump, Rusya'nın bu hamlesinin ardından 'Bizim de test yapmamız uygun olur' diyerek Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları eşit temelde test etme talimatı verdiğini açıkladı. Bu durum, yeni bir nükleer silahlanma yarışının fitilini ateşleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbuğ, "Eğer Trump gerçekten nükleer deneme talimatı verdiyse, Rusya'nın da buna aynı şekilde karşılık vereceği açık. Bu da küresel bir silahlanma yarışını tetikleyebilir." uyarısında bulundu.

TRUMP'IN NÜKLEER ÇIKIŞI KÜRESEL GERİLİMİ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer testlere yeniden başlayabiliriz" açıklaması, dünya genelinde yeni bir gerginlik yarattı. Washington, Moskova ve Pekin hattında tansiyon yeniden yükselirken, uluslararası güvenlik uzmanı Dr. Tolga Sakman, bu çıkışın "sıradan bir seçim söylemi" değil, yeni bir stratejik dönemin sinyali olduğunu söyledi.

"KONTROLLÜ BELİRSİZLİK" STRATEJİSİ

Dr. Sakman, Trump'ın sıkça eleştirilen "deli adam" (Madman) taktiğinin aslında planlı bir strateji olduğunu belirterek, "Trump, öngörülemez görünerek pazarlık gücünü artırıyor. Bu yöntem, uluslararası arenada rakiplerini tedirgin ediyor ama nükleer caydırıcılık açısından son derece riskli bir oyun." dedi.

ÇİN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA GELEN MESAJ

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden sonra "Nükleer testler gündemimizde" açıklamasında bulunması dikkat çekti. Sakman'a göre bu sözler, hem Çin hem de Rusya tarafından "yeni bir nükleer yarışın başlangıcı" olarak algılandı. "Bu açıklama, küresel güvenlik dengesini sarsacak bir adımın habercisi. Trump, siyasi mesajlarını küresel bir satranç tahtasında veriyor," dedi.