“Yeni bir silahlanma yarışı kapıda”

01 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 01:33
Rusya’nın Poseidon testleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “nükleer testlere yeniden başlayabiliriz” açıklaması, uluslararası dengeleri sarstı. Nükleer savaş alarmı tüm dünyada yankı bulurken, konuyu A Haber’de değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Eğer Trump gerçekten nükleer deneme talimatı verdiyse, Rusya’nın da buna aynı şekilde karşılık vereceği açık. Bu da küresel bir silahlanma yarışını tetikleyebilir.” dedi.
