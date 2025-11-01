“Yeni bir silahlanma yarışı kapıda”

Rusya’nın Poseidon testleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “nükleer testlere yeniden başlayabiliriz” açıklaması, uluslararası dengeleri sarstı. Nükleer savaş alarmı tüm dünyada yankı bulurken, konuyu A Haber’de değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Eğer Trump gerçekten nükleer deneme talimatı verdiyse, Rusya’nın da buna aynı şekilde karşılık vereceği açık. Bu da küresel bir silahlanma yarışını tetikleyebilir.” dedi.

