1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber canlı yayınında

"4 BÜYÜK KULÜPTEN TARİHİ DESTEK"

Galata buluşmasının sadece bir STK organizasyonu olmaktan çıkıp toplumsal bir mutabakata dönüştüğünü vurgulayan Beşinci, spor dünyasının desteğini ise "Bu çağrımıza herkes yanıt vermeye başladı. 4 büyük spor kulübümüzün başkanları da kendi taraftarlarına çağrıda bulundu. Bursaspor, Göztepe derken bütün spor kulüplerimiz bu sürece dahil oldu. Aslında Türkiye, Filistin konusunda tek vücut haline dönüşerek tepkisini iri ve diri bir şekilde vermeye başladı. Bu bizler için gurur verici bir tablo." sözleri ile ifade etti.

"DÜNYANIN SESSİZLİĞİNİ YIRTIP ATACAĞIZ"

İsrail'in zulmüne karşı dünyanın sessizliğine isyan eden TÜGVA Başkanı, Galata'daki buluşmanın küresel bir mesaj olacağının altını çizdi ve "Katil İsrail'in en fazla istediği şey dünyanın bu soykırıma karşı sessizleşmesi, bunu kanıksaması ve buna alışması. Ateşkes süreciyle beraber başlayan sivil taraftaki bu sessizliği, bizler inşallah o gün Galata Köprüsü'nde yırtıp atacağız." dedi.