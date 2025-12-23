1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 23.12.2025 15:07 Güncelleme: 23.12.2025 15:32
Türkiye, yeni yılın ilk sabahında Gazze için tek yürek olmaya hazırlanıyor. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek tarihi yürüyüşe 4 büyük spor kulübü de tam destek verdi. Dev buluşma öncesi A Haber'e konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Türkiye Filistin konusunda tek vücut haline dönüştü. Katil İsrail'in en çok istediği şey dünyanın bu soykırımı kanıksaması. Bizler o gün, sivil taraftaki bu sessizliği Galata Köprüsü'nde yırtıp atacağız" dedi.

1 Ocak sabahı, İstanbul'un kalbi Galata Köprüsü'nde atacak. Milli İrade Platformu öncülüğünde gerçekleştirilecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için geri sayım başladı. 4 büyük spor kulübünden gelen destekle birlikte yüz binlerin akın etmesi beklenen tarihi buluşmayı, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte İbrahim Beşinci'nin o açıklamalarından satır başları ve Galata buluşmasının detayları;

"SOYKIRIM KARŞISINDA SUSMUYORUZ!"

Dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çeken İbrahim Beşinci, 1 Ocak'taki yürüyüşün amacını, "Dünyanın bir coğrafyasında soluksuz ve sınırsızca kan akıtılıyor. Bu noktada biz tarihe 3. kez not düşmek üzere tekrardan Galata Köprüsü'nde eylem yapmaya karar verdik. Bu soykırıma çok güçlü bir şekilde 'dur' dememiz gerekiyor. Kanıksamadan, sinmeden, susmadan orada yaşanan bütün dramları dünya medyasına ve kamuoyuna taşımak zorundayız." sözleri ile özetledi.

"4 BÜYÜK KULÜPTEN TARİHİ DESTEK"

Galata buluşmasının sadece bir STK organizasyonu olmaktan çıkıp toplumsal bir mutabakata dönüştüğünü vurgulayan Beşinci, spor dünyasının desteğini ise "Bu çağrımıza herkes yanıt vermeye başladı. 4 büyük spor kulübümüzün başkanları da kendi taraftarlarına çağrıda bulundu. Bursaspor, Göztepe derken bütün spor kulüplerimiz bu sürece dahil oldu. Aslında Türkiye, Filistin konusunda tek vücut haline dönüşerek tepkisini iri ve diri bir şekilde vermeye başladı. Bu bizler için gurur verici bir tablo." sözleri ile ifade etti.

"DÜNYANIN SESSİZLİĞİNİ YIRTIP ATACAĞIZ"

İsrail'in zulmüne karşı dünyanın sessizliğine isyan eden TÜGVA Başkanı, Galata'daki buluşmanın küresel bir mesaj olacağının altını çizdi ve "Katil İsrail'in en fazla istediği şey dünyanın bu soykırıma karşı sessizleşmesi, bunu kanıksaması ve buna alışması. Ateşkes süreciyle beraber başlayan sivil taraftaki bu sessizliği, bizler inşallah o gün Galata Köprüsü'nde yırtıp atacağız." dedi.

1 OCAK SABAHI NE OLACAK?

Milli İrade Platformu öncülüğünde, 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek yürüyüş, 1 Ocak sabahı saat 08.30'da başlayacak. Galata Köprüsü üzerinde toplanacak olan yüz binler, hem şehitlerimizi anacak hem de Gazze'deki soykırıma karşı tek yürek olacak.

