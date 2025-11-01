01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
"Yeni bir soğuk savaşın eşiğindeyiz"
Rusya’nın Poseidon testleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “nükleer testlere yeniden başlayabiliriz” açıklaması, uluslararası dengeleri sarstı. Nükleer savaş alarmı tüm dünyada yankı bulurken, konuyu A Haber’de değerlendiren Akademisyen Dr. Tolga Sakman, bu gelişmelerin yeni bir soğuk savaşın habercisi olabileceğine dikkat çekti.