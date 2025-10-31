İstanbul halkının bilgileri nasıl çalındı? İBB’de yolsuzluktan casusluğa uzanan skandal!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Bu kez dosyanın adı çok daha çarpıcı: "Casusluk." Ve iddialar yalnızca bir belediyeyi değil, Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiriyor.

CASUSLUK NASIL VE NE ZAMAN BAŞLADI?

İddiaya göre Almanya doğumlu Türk vatandaşı Hüseyin Gün hakkında, geçtiğimiz haziran ayında üvey çocuğu tarafından 112 Acil Servis'e yapılan bir ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. İhbarcı, Hüseyin Gün'ün bazı ülkelerle ilgili operasyonel faaliyetlerde bulunduğunu ve elinde buna dair belgeler olduğunu öne sürdü. İhbarın ardından emniyet birimleri konuyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Böylelikle casusluk soruşturması bu ihbarla birlikte başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suç örgütü lideri olarak tutuklana Hüsreyin Gün'ün dijital materyallerinde çıkan bilgiler, bir casusluk şebekesini deşifre etti.

Belgelerde İngiltere ve ABD bağlantılı istihbarat unsurlarıyla yapılan yazışmalar, gizli çekim fotoğraflar ve kriptolu haberleşme uygulamaları tespit edildi. Hüseyin Gün'ün "Wickr" adlı program üzerinden yabancı istihbarat ajanlarıyla düzenli temas kurduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle Savcılığa göre Gün, sıradan bir iş insanı değil, yabancı istihbarat servislerinin Türkiye ayağında faaliyet gösteren bir ajan.