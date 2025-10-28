28 Ekim 2025, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1'lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1'lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 11:17 Güncelleme: 28.10.2025 12:07
ABONE OL
Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?

Balıkesir sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem sonrası bölgede hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi. 6,1'lik Sındırgı depremi ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri? A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel önemli değerlendirmelerde bulundu.

6,1'LİK DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Sındırgı merkezli depremin ardından A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası meydana gelen 4'ün üzerindeki artçı sarsıntıların normal olduğunu belirten Öncel, "Bir ana deprem meydana geldi. Bu ana depremden sonra artçı şoklar olmaya devam eder. Bunların hem büyüklükleri hem de sayıları gün içerisinde azalır." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

6 büyüklüğündeki bir depremin artçı sarsıntılarının ne kadar süreceğini tahmin etmek için özellikle ilk 72 saatteki verilerin analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Öncel, "Genel olarak 6 aya kadar burası beşik gibi sallanır. Burada olan her deprem, aslında buradaki biriken enerjinin nereye transfer edildiğini göstermektedir." diye ekledi. Artçı şokların takibinin, meydana gelmeye hazır başka bir depremin tetiklendiği yerleri gösterebilmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEPREM BİLİNMEYEN BİR KIRIK ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Prof. Dr. Öncel, meydana gelen depremin, daha önceden haritalanmış ve bilinen ana kırıklar üzerinde gerçekleşmediğinin altını çizdi. Depremin, "daha önce bilmediğimiz, işaretleyemediğimiz ya da kendini göstermemiş yeni bir kırıkta meydana geldiğini" ifade etti. Bu durumu Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslayan Öncel, 6 Şubat'taki 7.5 büyüklüğündeki ikinci depremin de bilinen bir ana kırık üzerinde olmadığını, ana kırığa paralel gelişmiş ikincil bir kırıkta meydana geldiğini hatırlattı. Öncel, "Yeni bir kırığımız daha oldu." diyerek Sındırgı'daki durumun önemine dikkat çekti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"KENDİNİZE FAZLA GÜVENMEYİN" UYARISI

Bu depremin sadece haritalardaki kırmızı çizgilerle belirtilen ana faylara odaklanılmaması gerektiğini gösterdiğini belirten Öncel, "Bu bize gösteriyor ki, 'Siz fazla kendinize güvenmeyin. İşte biz her şeyi biliyoruz, deprem nerede meydana gelecek buna göre kendimizi sağlama alabiliriz' demeyin diyor." şeklinde konuştu.

1971'deki San Fernando depremini örnek veren Öncel, o depremin de bilinen ana kırıklar dışında meydana gelmesinin ardından ABD'de fay yasasının çıktığını ve olasılıklı deprem tehlike haritalarının oluşturulmaya başlandığını anlattı.

Türkiye'nin 2019'da yapılan en güncel deprem tehlike haritasına sahip olduğunu ancak ülkenin bilinen kırıkları dışında, dün akşamki gibi gizli, saklı kırıkların da neden olduğu bir risk durumu bulunduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEPREM NEDEN BU KADAR GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ?

Depremin Yunanistan, Balkanlar ve hatta Suriye gibi çok geniş bir coğrafyada hissedilmesini zeminin yapısına bağlayan Öncel, "Türkiye'nin tamamı kaya niteliğinde zemin olsaydı biz İstanbul'da bir depremi hissetmeyecektik." dedi.

Yeryüzünün tamamen kaya niteliğinde malzemelerden oluşmaması nedeniyle sarsıntının yayıldığını belirten Öncel, binaların temellerinin ana kayaya kadar indirilmemesinin de bunda etkili olduğunu vurguladı. Öncel, depremden sadece bir dakika sonra vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden depremin nerede ve hangi şiddette hissedildiğini bildirmelerini takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.

Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri? Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri? Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI!
Deprem enkazından böyle kurtarıldı!Deprem enkazından böyle kurtarıldı! DEPREM ENKAZINDAN BÖYLE KURTARILDI!
Balıkesir’deki depremde panik anlar!Balıkesir’deki depremde panik anlar! BALIKESİR'DEKİ DEPREMDE PANİK ANLAR!
İstanbul depreme ne kadar hazırlıklı?İstanbul depreme ne kadar hazırlıklı? İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIRLIKLI?
Şükrü Ersoy uyardı: Yıkıcı değil ama bir hafta sürebilirŞükrü Ersoy uyardı: Yıkıcı değil ama bir hafta sürebilir ŞÜKRÜ ERSOY UYARDI: YIKICI DEĞİL AMA BİR HAFTA SÜREBİLİR

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör