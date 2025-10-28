Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem! 6,1’lik deprem ne anlatıyor? Bölgede diri faylar hangileri?

Ekran görüntüsü / A Haber

"KENDİNİZE FAZLA GÜVENMEYİN" UYARISI

Bu depremin sadece haritalardaki kırmızı çizgilerle belirtilen ana faylara odaklanılmaması gerektiğini gösterdiğini belirten Öncel, "Bu bize gösteriyor ki, 'Siz fazla kendinize güvenmeyin. İşte biz her şeyi biliyoruz, deprem nerede meydana gelecek buna göre kendimizi sağlama alabiliriz' demeyin diyor." şeklinde konuştu.

1971'deki San Fernando depremini örnek veren Öncel, o depremin de bilinen ana kırıklar dışında meydana gelmesinin ardından ABD'de fay yasasının çıktığını ve olasılıklı deprem tehlike haritalarının oluşturulmaya başlandığını anlattı.

Türkiye'nin 2019'da yapılan en güncel deprem tehlike haritasına sahip olduğunu ancak ülkenin bilinen kırıkları dışında, dün akşamki gibi gizli, saklı kırıkların da neden olduğu bir risk durumu bulunduğunu söyledi.