İstanbul depreme ne kadar hazırlıklı? Yapı stoku ne durumda? 4 etken binanın hasarına neden oluyor

Balıkesir'de 23 Nisan ve 10 Ağustos'ta gerçekleşen depremlerin ardından merkez üssü beşik gibi sallanırken 27 Ekim (dün) saat 22.48'de meydana gelen 6.1'lik deprem ile Türkiye'yi paniğe sürükledi. Başta İstanbul olmak üzere 6 şehirde deprem güçlü şekilde hissedilirken, kentsel dönüşüm ve binaların sağlamlığı konusu yeniden gündeme geldi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde bina sağlamlığı alarm verirken varolan bir bina hangi önlemler alınması durumunda sağlamlaştırılabilir mi? Deprem sırasında binanın hasar alma nedenleri nelerdir? Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel ve İnşaat Yüksek Mühendisi Başak Boduroğlu Yazıcı kentsel dönüşüm ve yapı stoklarını değerlendirdi.

"4 ETKEN BİNANIN HASARINA NEDEN OLUYOR"

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan: Ülkemizde eski binalarda riskler var. Çünkü bizim deprem yönetmeliklerimiz şu an en son 2019 yılında revize olmuştu, deprem yönetmeliklerimiz. Ve buna baktığımız zaman, sadece deprem yönetmelikleri anlamında ben bunu ifade etmek istemiyorum. Şöyle de bir durum var: Ülkemizde depremlerde yapıların hasar alabilirliğini, aslında sadece ülkemizde de değil, dünyada, bir depremde yapıların hasar alabilirliğini 4 tane etken olarak ifade edebilirim. Bunlardan bir tanesi yapıda kullanılan malzemenin niteliği, ikincisi projelendirme hatası, yapının oturduğu zeminin jeolojik durumu veya fay hattı üzerine oturması, diğeri ise en önemlisi yapı denetim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yani biz bu 4 tane unsuru değiştirmediğimiz takdirde ve bunları düzeltemediğimiz takdirde, her depremden sonra, ister orta büyüklükteki depremde olsun, ister büyük depremlerde olsun, yine biz binalarda hasarlara ve yıkımlara şahit olacağız maalesef.