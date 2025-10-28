Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı!

Ekran görüntüsü / A Haber

"BU DEPREMLERİ AŞAĞIDAN VURAN MAGMA OLUŞTURUYOR"

Depremin Ankara ve Tekirdağ gibi uzak şehirlerden dahi hissedildiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının zayıf bir deprem olmadığını vurguladı. Sındırgı'daki deprem aktivitesinin tek bir fay hattı üzerinde dizilmek yerine geniş bir alana yayılmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Ersoy, bu durumun nedenini Batı Anadolu'nun jeolojik yapısına bağladı:

"Batı Anadolu'da yer kabuğu incedir, maksimum 15 kilometredir. Onun altında astenosfer dediğimiz magma ve volkanik faaliyetlerin olduğu bir durum var. Onlar aşağıdan vuruyor. Bu depremleri onlar oluşturuyor. Bunlar sadece tektonik, fayların ürettiği depremler değil. Bu tür 'volkanotektonik' depremlerde 7 büyüklüğünde büyük depremler yaşanmıyor."