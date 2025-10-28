Balıkesir’de deprem! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | A Haber görüntüledi

Yaşam

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Vedat Sezer sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssü Sındırgı'da hasarın boyutunu aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Vedat Sezer sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssü Sındırgı'da hasarın boyutunu aktardı.

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
İlçe merkezindeki bazı binalar sarsıntıyla yıkıldı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Buradaki bir apartman dairesi baktığımızda, o da bir eski bir apartman dairesi ve burada da o da boşaltılmış bir daire. Yan tarafta oturanlar var. Evet, o da işte depremin şiddetinden dolayı patlakları, kolonlardaki, kolonlardaki çatlakları görüyoruz. Ve onun yanındaki evlerde, onlar da eski ve bu işte binanın yan binayla nasıl yarılarak ayrıldığını İsa Mustafa Eraslan'ın objektifinden sizlere aktarıyoruz. Ve buradaki evlerin yine bu caddenin sonuna kadar olan yerlerdeki birçok evin de şu anda eski ve birçok çatlak olduğunu göstermemiz mümkün." dedi.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Vedat Sezer ise "Gün ağarınca da ortaya oldukça ilginç görüntülerde çıkmadı değil. Şu anda biz Sındırgı'nın merkezindeyiz ve Sındırgı'nın merkezinde bir iş yeri yıkımını ekranlara getirmiştik. Şimdi ise bazı tespitlerimizi aktarmaya çalışacağım. Şu anda bulunduğumuz yer şehir merkezine çok yakın bir nokta. Görüldüğü gibi kameraman arkadaşımız Birol Güngördü gösteriyor. Yapı stoğunun ne kadar eski olduğunu ve nasıl etkilendiğini gösteren çarpıcı bir görüntü. Binanın hem sağında hem solunda çok derin çatlaklar var." dedi.

İşte depremin merkez üssünden görüntüler...

