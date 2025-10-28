Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası İstanbul tehlikede mi? Şener Üşümezsoy o soruyu yanıtladı

Giriş Tarihi: 28.10.2025 01:33

Balıkesir 'de 23 Nisan ve 10 Ağustos'ta gerçekleşen depremler aylardır artçı sarsıntılar ile devam ederken son olarak dün gece saatlerinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelmesiyle büyük paniğe neden oldu. Merkez üssü Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilden hissedildi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken A Haber'e bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sındırgı'daki 3 binanın ve 1 iş yerinin yıkıldığı belirtti.

Şener Üşümezsoy, katıldığı televizyon programında Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin teteikleyici bir deprem olduğunu belirtti. (İHA)

"SINDIRGI'DA BUNDAN DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMEYİN"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından değerlendirmelerde bulunarak; "Sındırgı'daki deprem 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı'nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. 100 km'lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak ve 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler. Deprem daha önceki Sındırgı depreminin bir parçası. Bunu aynı şifonyerin çekmeceleri gibi düşünebilirsiniz ve biri kırılınca diğeri de kırıldı. Bu deprem artçı değil tetikleyici bir deprem. " dedi.



6.1'LİK DEPREM BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından vatandaşların merak ettiği "Büyük İstanbul" depremine ilişkin soruyu yanıtladı. Üşümezsoy "23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara depremini burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim." ifadelerine yer verdi.