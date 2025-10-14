Gazze’de kalıcı ateşkes devrede! Mısır’daki tarihi zirvenin şifreleri A Haber’de: Garantör ülkelerin misilleme hakkı var

Mısır'da gerçekleşen Barış Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfetttah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani diğer liderlerin önünde kurulan masada Niyet Belgesi'ni imzaladı. (DHA)

Mısır'daki tarihi zirvede dünya liderlerinin katılmasının ardından Niyet Beyanı başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfetttah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından imzalanması dikkat çekti. Diğer ülke liderlerinin önünde kurulan masada 4'lü liderlerin anlaşmayı imzalaması zirvenin en çok konuşulan durumlarından biri olurken A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler yaşanan gelişmeleri ve ateşkes sonrası İsrail'in olası bir saldırı durumunu değerlendirdi.

"NETANYAHU GAZZE'DEKİ SAVAŞIN DEVAM ETMEYECEĞİNİN FARKINDA"

Gazeteci Dr. Murat Özer, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki tarihi zirveye katılma kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının piste inmemesini değerlendirerek Netanyahu'nun katılma isteğinin arkasında dünya üzerinde devam eden Siyonist nefretinin düzeltilmesi olduğunu ifade etti. Özer; "Netanyahu'nun burada olmak istemesi, Gazze Savaşı'nın bitmeye yönelik umutlanalım mı, umutlanmayalım mı sorusunun cevabıdır aslında. Netanyahu gerçekten artık Gazze Savaşı'nın devam edemeyeceğinin farkında. ABD'nin de zaten bu savaşın en azından, yani Trump diyor ki: 'Filistin'de kalıcı ve sonsuza kadar olacak bir barış.' Bunun olmayacağını Trump da biliyor. Çünkü gerçekten kalıcı bir barış ancak bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olur. Bunu Trump da biliyor. Şu anda bir aslında askıya alma süreci var. Bir şeyi doldurmak zorunda ve İsrail'in kötü giden, bütün dünyada nefret objesine dönüşen imajının düzeltilmesi lazım. Bu ABD için de önemli, Siyonizm için de önemli. Ayrıca dünyadaki bütün Siyonizm karşıtlığı giderek Yahudi karşıtlığına dönüşüyor, bunun da farkında ve bunun da bir şekilde dondurulması, bu sürecin durdurulması lazım.