Başkan Erdoğan-Trump ne görüşecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten A Haber'e özel açıklamalar
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Donald Trump zirvesinde. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye sert tepki gösteren Büyükgemiş, "Biz istiyoruz ki CHP'den Türkiye'nin ulaştırma seviyesini şuraya çıkartacağız, dış politikada şu ileri adımları atacağız gibi yarışacağımız, demokratik siyaseti güçlendireceğimiz adımlar gelsin. Ama ne geliyor? Yalan geliyor, iftira geliyor, vizyonsuzluk geliyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'tan verdiği mesajlar tüm dünyada yandı buldu. Gazze konusunda Türkiye her zaman Filistin sorununun bayraktarlığını yapıyor. Bugün ise dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Donald Trump zirvesinde. Peki, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ne görüşecek?
AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber canlı yayınında Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BM toplantıları bizim çok önem verdiğimiz uluslararası platformların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'daki konuşmaları her dönem her yıl içerisindeki gelişmeleri hem dünyadaki yapısal sorunları iklim krizi başta olmak üzere dünyadaki güvenlik problemlerini işaret eder nitelikte oluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA ANLATTI
Bu yılki konuşmamızın önemli bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili orada yaşanan trajediyi soykırımı çok açık bir şekilde tüm dünya kamuoyuna anlattığı, izah ettiği ve dirayetli bir siyasal duruşlar buradan çıkabileceğimize dair çözüm önerilerini içeren bir nitelikte oldu. Ben 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek başladığı, 'İsrail'in sınırları neresi?' diyerek sorgulamasını daha da artırdığı ve bugün geldiğimiz noktada artık Netanyahu ve çetesinin burada mutlaka ama mutlaka uluslararası camia tarafından dışlanması gerektiği ve bununla ilgili de bütün yapılabilecek diplomatik siyasi kararların alınmasına ilişkin olarak ortaya konulan iradenin biz çok tarihi önemde olduğuna inanıyoruz.
"NETANYAHU VE ÇETESİNİN YARGILANDIĞI GÜNLERİ İŞARET EDİYOR"
Arka arkaya özellikle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, Batı'lı ülkelerin Filistin'i bir devlet olarak tanımasına yönelik kararların, yine Birleşmiş Milletler çatısı altında açıklanmasını da bizim de içerisinde bulunduğumuz bu aktif diplomasinin bir sonucu olduğu kanaatindeyiz. Tabii bunların hiçbiri Gazze'de şehit olan bir yavrumuzun canından daha kıymetli değil ve bunun için de sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve çok yakın bir gelecekte bu geldiğimiz noktada artık Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi yani siyonizmin, Netanyahu ve çetesinin yüksek himaye gördüğü bu ülkede dahi sokak, halk bu manada çok büyük bir meydan okuyuş içerisinde ve Netanyahu'nun hızlı bir şekilde bütün bu insanlık suçlarını işlediği ekibiyle birlikte yalnızlaştığı ve arkasından da insanlık değerleri bakımından çok büyük bir suçlamayla karşı karşıya gelerek zalim Hitler ve yönetimi nasıl yargılanmışsa bir başka Nürnberg Mahkemesi'nde Netanyahu ve çetesinin de yargılandığı günleri hüküm aldığı günleri göreceğimiz bir yakın geleceğe işaret ediyor.
KRİTİK ZİRVEDE ELE ALINACAK
Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda adeta yalnızlaşmış bir İsrail'in orada olması, Netanyahu konuşurken önemli ülkelerin tamamının bu manada salonu terk etmesi çok ama çok bizim açımızdan da kayda değerdi. Tabii orada biliyorsunuz önemli bir fotoğraf da kamuoyuna verilmiş oldu. Müslüman ülkeler ve Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın buradaki toplantısı.
Umarız Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la gerçekleştireceği birebir görüşmede de bu konuların detaylandırılması ve buradan çıkan neticelerle de daha fazla İsrail'e ve onun zalim yönetimine fırsat verilmemesini temin edecek uluslararası adımları bu manada Birleşmiş Milletler atar diye hem gayret ediyoruz hem dua ediyoruz.
Bütün düşüncemizle, kalbimizle, eylemlerimizle, sahadaki tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğunu ifade ediyoruz.
"MUHALAFET PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Amerika seyahatine Sayın Cumhurbaşkanımız çıkarken ülkemizi temsilen, mazlumlara umut olacak olan politikaları orada takipçisi, sözcüsü olacağı tüm halklar tarafından bilinirken ve bizim tarafımızda değil, uluslararası camiadan vesaire tüm aktörlerin buradaki en etkili liderliklerden birini gösterdiğine işaret ederken Birleşmiş Milletler'de, tabii biz uzunca bir süredir içerisine girdiğimiz bir muhalefet problemiyle karşı karşıyayız. Demokrasimizi sürekli kalitesini aşağı çeken bir muhalefet sorunuyla karşı karşıyayız. Böylesine uluslararası önemde, böylesine stratejik ve kritik önemde bir toplantıya Türkiye'nin devlet başkanı giderken muhalefetin uğraştığı konular, gündeme getirdiği meseleler akla ziyan ölçüde.
"CHP'DEN YALAN İFTİRA VİZYONSUZLUK GELİYOR"
Bakın dünyada bu uçakları üreten iki firma var. Biri Amerikalı, biri de Fransa merkezli olmak üzere Avrupalı. Zaten bu şirketler bu, yani o havayolları bu iki şirketten birinden bunu temin edecek. Biz de 600 uçak alarak Türk Hava Yolları olarak filomuzu gençleştirmeyi, büyütmeyi hedeflemişiz. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türkiye'nin ulaştırma seviyesini şuraya çıkartacağız, dış politikada şu ileri adımları atacağız gibi yarışacağımız, demokratik siyaseti güçlendireceğimiz adımlar gelsin. Ama ne geliyor? Yalan geliyor, iftira geliyor, vizyonsuzluk geliyor.
"BİZ MUHALEFETTEN NE DUYUYORUZ?"
Düşünebiliyor musunuz? Tüm dünyada hava savunma sistemleri ile ilgili bir önemli durumdan bugün bahsediyoruz. İsrail'in insan haklarını, hukuku hiçe sayan politikaları neticesinde ya da diğer jeopolitik gerginlikler neticesinde bölgemizde bugün hava savunma sistemlerine, hava kara füzelerine, hava hava füzelerine olan ilgi, yatırım, takip artmış durumda. İhtiyaç da aynı şekilde. Biz Türkiye olarak ROKETSAN'ımız gibi bir değere sahibiz. Ve Sinop'ta çok önemli bir dünya çapında test merkezimiz var. Sayın Özel Sinop'u ziyaret ediyor ve diyor ki, dünyada bütün bunlar olurken işte takip ediyorsunuz Birleşmiş Milletler'de, diplomatik anlamda çabalarımızı takip ediyorsunuz, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere jeopolitik gerginliklerin dünyada yer açtığı konuları görüyorsunuz. Çok anlaşamadığımız, siyasi aramızda kriz olan ülkeler bile gelip bunları bir kenara koyalım, askeri işbirliği anlamında çalışalım diye Türkiye'nin bu manada kapısını aşındırıyor.
Biz muhalefetten ne duyuyoruz? 'Oradaki test merkezi balıkları rahatsız ediyor. Balık üretimi azalıyor, turizmi baltalıyor.' Peki, açıp bakıyorsunuz, son beş yılda beş kattan fazla balık üretimi artmış Sinop'ta. Turizm katlanarak her yıl devam ediyor. Neden? Çünkü bu test merkezi olma özelliği bir manada uluslararası cazibe oluşturuyor. Baştan sona konularına vâkıf olmayan, milletin her türlü duygusunu istismar peşinde sadece koşan bir maalesef muhalefetle karşı karşıyayız. Biz istiyoruz ki, demokratik siyasetin zemini güçlü olsun. Biz politikalarda, fikirde, vizyonda Türkiye'yi geleceğe taşıyacağımız adımlarda muhalefetle rekabet edelim.
"NEYE HİZMET EDİYOR?"
Biz düşman değiliz, biz rakibiz ve karar verici tek merci de milletimizin vicdanı, zihni, gönlü. Burada yarışmak isterken biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı önemli bir uluslararası toplantıya giderken acaba Türkiye'nin Cumhurbaşkanının orada elini, bunların gücü de sözü de yetmez ona ama bunun derdinde olmak, ben Tayyip Erdoğan'ın elini nasıl zayıflatırım diye düşünmek neye hizmet ediyor acaba? Bunun çok iyi bizim farkına varmamız lazım. Sonra dönüp bu beyefendilere, sizin gönlünüzde, zihninizde, saatlerinizle bazı batılı başkentlere ayarlı dediğimizde de bozuluyorlar. Hop oturup hop kalkıyorlar.
"SİYASETSİZLİK GÖSTERGESİ"
Ama burada gördüğümüz, böylesine kritik bir dönemde Türkiye'nin en kritik hava savunma sisteminin üretildiği merkezleri eleştirmek, bunu tahfif etmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli toplantılarda konuşmalar yapmak, yeni diplomatik açılımlar meydana getirmek için çıktığı seyahati yalanla, iftirayla, bühtan kılmaya çalışmak, bence çok açık bir şekilde siyasetsizlik göstergesidir. Tabii muhalefetin de her sıkıştığı noktada Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik bir saldırısının, bir yalanı olması lazım ki içeride siyasetsizlikle, kaosla bir arada tutamadığı partisini bir arada tutmaya çalışsın.
"TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI"NDA NELER ÖNE ÇIKTI?
Biz her yıl gelenekselleşen yaz çalışmalarımızda bir konsept, bir konu belirliyoruz ve bu yılki başlığımız da Türkiye Yüzyılı buluşmalarıydı. Türkiye'nin 80 ilinde, bugün de İstanbul'umuzda. Biz de o yüzden İstanbul'umuzdayız ve burada tüm mahallelerde muhtarlarımızı ziyaret ederek, sivil toplumla buluşarak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, pazarlarda milletimizle beraber olarak, haneleri ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımızdan, milletvekillerimize, MKYK üyelerimize kadar geniş bir kadroyla anlatma, buradaki eleştirileri, fikirleri, istikameti milletimizden alan bir çalışma şeklinde yazımızı geçirmiş olduk.
"BİZ MİLLETİMİZLE BERABER SİYASET YAPIYORUZ"
Ve burada çok önemli gördüğümüz bir husus, bizim en önemli alametifarikamız milletimizle beraber siyaset yapmaktır. Siyasetin tek patronajını milletimizde görmektir. O yüzden bu önemli çalışma programında tüm aktörlerimiz konuları itibariyle, yaptığımız marka çalışmaları itibariyle sahada oldular, milletimize fikirlerini dinlediler, eleştirileri aldılar, çalışmalarımızı nasıl geliştirebiliriz bununla ilgilendiler.
Tabii önemli bir başlığımız ekonomi programımızdı. Gittiğimiz her yerde ne yaptık, neredeyiz, nereye ulaşmayı planlayacağız, hangi adımları atacağız, o şehirle ilgili hangi adımları atacağız, o ilçeyle ilgili hangi adımları atacağız, bunları kadrolarımız milletimizle, sivil toplumla, geniş kesimlerle paylaşmış oldu.
Tabii terörsüz Türkiye'ye dair anlattığımız çalışmalar, faaliyetlerimiz önemli başlıklarımızı oluşturdu bu çalışma programımızda. Biliyorsunuz kamuoyuna da genişçe yansıdı, Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit yakınlarına ve gazilerimize yazdığı mektuplar vardı. Terörsüz Türkiye sürecini anlatan. Aktörlerimiz bunu alıp şehit yakını ailemize, gazimize götüren tüm şehirlerimizde programlar organize etti ve burada kesinlikle yalana, iftiraya, dezenformasyona değil, biz gazilerimizin aziz bu manada hürriyeti özelliği, varlığını, şehit yakını ailelerimizin aziz hatıralarını, varlığını asla incitmeyecek bir formatta terörsüz Türkiye çalışmalarını yürüttüğümüzü ve bizzat milletvekilimizin, MKYK üyemizin, bakanımızın, genel başkan yardımcımızın ev ziyareti şeklinde, yani uğradım, mektubu bıraktım ayrıldım değil, bazılarına Sayın Cumhurbaşkanımızın da telefonla iştirak ettiği buluşmalar şeklinde bu programları organize ettik.
AK PARTİ 39 İLÇEDE SAHAYA İNDİ
Tüm Türkiye'de ilçelerimizde, mahallelerimizde ve şehir merkezlerinde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Ekonomi ile ilgili attığımız adımlarda neredeyiz, milletimize bunu anlattık, eleştirileri, katkıları, yapacağımız ek adımları bu manada aldık ve hemen orada müdahale ettiğimiz konular oldu, çözüme kavuşturduğumuz, alıp bakanlıklarımızla çalışıp şehirlerimize yeni hizmet ve eser kazandıracağımız kararlar oldu. Yani sahanın siyasetin en değerli bilgi kaynağı ve okulu olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. Bu inançla ve vizyonla da yaz çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de bugün inşallah İstanbul'un 39 ilçesinde sabahtan itibaren programlarımız başladı. Biz de nasip olursa bu canlı yayından sonra Beykoz'a geçeceğiz ve oradan programımıza devam edeceğiz.
AK PARTİ 2028 SEÇİMLERİNE NASIL HAZIRLANIYOR?
Bizim dediğiniz gibi pazar günü seçim olur, pazartesi günü ilk toplantımız seçim sonuçlarını değerlendirerek nerede eksiğimiz var. Bir kere şunu ifade edeyim, bizim en önemli özelliklerimizin başında toplumun yüzde yüzüne hitap etmek gelir. Yani biz seçmene baktığımızda, toplumun bir bölümü AK Parti'mizin seçmenidir. Cumhurbaşkanımıza oy verir, bize muhabbetle yaklaşır ve ya da bize oy vermeye adaydır. Biz bu şekilde konuya bakar değerlendiririz. O yüzden toplumun tüm kesimleriyle samimi ve özgüvenli şekilde fikirlerimizi, politikalarımızı paylaşır, aktörlerimizle gönüllerine ve zihinlerine ulaşmaya çalışırız ve buradan aldığımız geri dönüşlerle de kendimize istikamet veririz. Bizim en değerli, en güçlü yanımız da bunun olduğu kanaatindeyiz.
Sürekli kendimizi canlı, zinde, sahada kararlı, güçlü tutmak bizim en önemli vazifemiz. Az önce ifade ettik. Muhalefetin siyasetsizliğini ve hem bu siyasetsizlikle birlikte bu açığı doldurmak için de yalanı, iftirayı, kavgayı, kaosu siyaset yerine topluma boca etmeye çalıştığını ifade etmeye gayret ettik. Ve her gün yeni bir yalanla, yeni bir kaos girişimiyle, yeni bir oyunla bunu sahnede görüyoruz.
Buna müsaade etmemenin en meşru aracı da seçimlerde elde edeceğimiz, önce 2028 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek alacağımız güçlü sonuç, ardından da 2029'da AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle büyük şehirlerimizi yeniden buluşturacak olan güçlü bir netice almak.
Bunun için de il teşkilatlarımızda, mahallelerde, ilçelerde, genel merkezimizde güçlü bir dinamizm içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz ve burada aksayan, eksiyen, atmamız gereken adımlar olduğunda da bunu kardeşçe, dava hukukuna yakışır bir şekilde ve bütün bu ait olduğumuz değerler silsilesinin anlamıyla, bütünlüğüyle yapıyoruz. Bayrak değişimleriyle, görev değişimleriyle burada bir başka arkadaşımız, bir başka ekip görevi devralıp aynı davayı, aynı mücadeleyi şehrimizde irtifamızı nasıl yükseltiriz bununla ilgili çalışıyor.
Elhamdülillah bizim burada böyle kriminal konularla, efendim ekonomik böyle sakıncalı mevzularla anılacak bir tarafta, bir değişimimiz olmuyor. Elhamdülillah böyle kapı pencerenin indiği, sandalyelerin havada uçuştuğu değişimler şeklinde de değil. Olayların ortalığa saçıldığı, mahkemelere bu çerçevede işte dosyaların havada uçuştuğu böyle bir şekilde de değil.
Kardeşçe, aynı dava hukukunda olmanın gereği neyse, bir masada oturuyoruz, konuşuyoruz konularımızı ve o şehirdeki AK Parti varlığını nasıl daha ileriye taşırız değişimi, dönüşümü, atmamız gereken adımları bu çerçevede atıyoruz.
Aynı nasıl partisinde bir siyaset eksikliği varsa, bu ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni teyit etmem lazım, oraya bir selam göndermem lazım diyenleri de tabii zor durumda bırakıyor. Ortada bir siyaset yoksa, bir fikir yoksa, onu yorumlayacak kişi, savunacak kişi neyi yapacak? O da bu sefer dönüp buradaki siyasetsizliğin oluşturduğu iftira ve yalan kampanyasının peşine katılıyor. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ben ne çamur atarım, ne iftira atarım, bugün sabah uyandım ne yalan söylesem, çünkü sözünü, gündemini bir şeyle doldurması lazım.
Siyasi aktörler konuşulacak bir siyaset ortaya koymadığı için de yalan, iftira, çeşitli böyle fantezileri biz de maalesef bazen gülerek, bazen ülkemizde basında yahut yorum anlamında bunların yaşanmasına da içimizi bu manada bürküyor ama bizim için esas olan partimizin ne yaptığıdır, liderimizin ne söylediğidir, attığımız adımların ne olduğudur ve burada biz çok kardeşçe aynı davada mücadele etmenin manasını bilerek, örneğin ben büyük kongrede bir görev devraldım. Teşkilat başkanlığı görevine başladım ve görevi devraldığımız Erkan başkanımızla hemen ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Konuların, gündemimizin ne olduğunu hızlıca teyidini yaptık ve kardeşçe bu mücadeleyi aynı çatı altında vermeye de devam ediyoruz. AK Parti'de kavga aramak isteyenler, AK Parti'de eksilme görmek isteyenler maalesef hüsranla karşılaşacaklar. Karşılaşmaya da devam edecekler.
"BAYRAMPAŞA'DA OLAN OY HIRSIZLIĞIDIR"
Bayrampaşa'da olan çok açık bir şekilde irade hırsızlığıdır. Oy hırsızlığıdır. Siyaset hırsızlığıdır. Bu çok açık, milletimizin gözü önünde yaşanmış bir tablo.
Gördüğümüz tabloda, sürecin başından itibaren burada davayı açanlar Cumhuriyet Halk Partili. Şikayette bulunanlar Cumhuriyet Halk Partili. Buradaki kanıtları, belgeleri, bilgileri mahkemeye götüren Cumhuriyet Halk Partili. Gidip mahkemeye itirafçı olan Cumhuriyet Halk Partili ama geldiğiniz zaman kendi aralarındaki kavgayı, bölüşüm meselesini alıp mahkemeye taşıyıp bu kavga ile de ben Türkiye'yi nasıl karıştırabilirim, ilçeleri, belediyeleri nasıl karıştırabilirim bunun peşinde olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bakın bence Türkiye siyasi tarihinin en böyle biz çirkin anlarından birine sahne olduk.
Neymiş efendim, bir İstanbul il başkan yardımcımız Bayrampaşa belediye başkanını görevden uzaklaştırılan ve tutuklu olan, aramış da burada eğer bize geçsen biz seni kurtarırız vesaire. Böyle bir yalan olabilir mi? Çık, kim olduğunu açıkla, genel başkansın, siyasi bir sıradan aktör değilsin. Burada kamuoyuna ismi ver, kimin aradığını.
Ama daha ilginç bir şey yaşanıyor. Bir gazeteci tutuklu belediye başkanına mektup yazıyor, o da mektupla diyor ki: "Ya" diyor, "bu bizim kendi çevremizde, Bayrampaşa'da arkadaşlığımızın da olan, AK Parti'de yönetici değil ama AK Partili birisi bir takım duyumlarını, benim görevden alacağımı dostane bir şekilde anlattı." Olayda ne il başkan yardımcısı var, ne ilçe başkanı var, ne ilçe başkan yardımcısı var, hiç kimse yok. Ne var? Yalan var. Ne var? İftira var. Çünkü niye? Sayın Özel başta olmak üzere bu siyasi kumpanyanın içerisinde olanlar ve adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyasi parti olmaktan çıkartıp bir şebekeye dönüştürenler artık bunu kendi içlerinde dahi taşıyamıyorlar. O yüzden ne zaman sıkışsalar işte Erdoğan'a biz nasıl iftira atarız, AK Parti'ye nasıl bir yalan yakıştırmada bulunuruz bunun peşindeler. Dün de il başkan yardımcılarımız giderek 3 kuruşluk bir tazminat davası açtı Sayın Özel'e. Eğer temsil ettiği siyasi çizgide zerre miktar samimiyeti varsa, çıkar ve kendisine bu il başkan yardımcısı bilgisini hangi danışmanı, hangi yoldaşı getirdiyse onunla bir kere yollarını ayırır ve kamuoyundan da bu çirkin yakıştırmadan dolayı özür diler. Aksi halde biz sözünün de buradaki yaklaşımlarının da ancak o tazminat bedeli kadar, 3 kuruş değeri olduğunu düşünmeye başlarız.
Artık Cumhuriyet Halk Partisi giderek siyasi analizin, siyaset alanının bir konusu olmaktan çıkıp hızlı bir şekilde bir psikolojik vakaya dönüşüyor.
