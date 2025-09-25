Başkan Erdoğan-Trump ne görüşecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ten A Haber’e özel açıklamalar

AK PARTİ 39 İLÇEDE SAHAYA İNDİ

Tüm Türkiye'de ilçelerimizde, mahallelerimizde ve şehir merkezlerinde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Ekonomi ile ilgili attığımız adımlarda neredeyiz, milletimize bunu anlattık, eleştirileri, katkıları, yapacağımız ek adımları bu manada aldık ve hemen orada müdahale ettiğimiz konular oldu, çözüme kavuşturduğumuz, alıp bakanlıklarımızla çalışıp şehirlerimize yeni hizmet ve eser kazandıracağımız kararlar oldu. Yani sahanın siyasetin en değerli bilgi kaynağı ve okulu olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. Bu inançla ve vizyonla da yaz çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de bugün inşallah İstanbul'un 39 ilçesinde sabahtan itibaren programlarımız başladı. Biz de nasip olursa bu canlı yayından sonra Beykoz'a geçeceğiz ve oradan programımıza devam edeceğiz.

AK PARTİ 2028 SEÇİMLERİNE NASIL HAZIRLANIYOR?

Bizim dediğiniz gibi pazar günü seçim olur, pazartesi günü ilk toplantımız seçim sonuçlarını değerlendirerek nerede eksiğimiz var. Bir kere şunu ifade edeyim, bizim en önemli özelliklerimizin başında toplumun yüzde yüzüne hitap etmek gelir. Yani biz seçmene baktığımızda, toplumun bir bölümü AK Parti'mizin seçmenidir. Cumhurbaşkanımıza oy verir, bize muhabbetle yaklaşır ve ya da bize oy vermeye adaydır. Biz bu şekilde konuya bakar değerlendiririz. O yüzden toplumun tüm kesimleriyle samimi ve özgüvenli şekilde fikirlerimizi, politikalarımızı paylaşır, aktörlerimizle gönüllerine ve zihinlerine ulaşmaya çalışırız ve buradan aldığımız geri dönüşlerle de kendimize istikamet veririz. Bizim en değerli, en güçlü yanımız da bunun olduğu kanaatindeyiz.

Sürekli kendimizi canlı, zinde, sahada kararlı, güçlü tutmak bizim en önemli vazifemiz. Az önce ifade ettik. Muhalefetin siyasetsizliğini ve hem bu siyasetsizlikle birlikte bu açığı doldurmak için de yalanı, iftirayı, kavgayı, kaosu siyaset yerine topluma boca etmeye çalıştığını ifade etmeye gayret ettik. Ve her gün yeni bir yalanla, yeni bir kaos girişimiyle, yeni bir oyunla bunu sahnede görüyoruz.

Buna müsaade etmemenin en meşru aracı da seçimlerde elde edeceğimiz, önce 2028 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek alacağımız güçlü sonuç, ardından da 2029'da AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle büyük şehirlerimizi yeniden buluşturacak olan güçlü bir netice almak.

Bunun için de il teşkilatlarımızda, mahallelerde, ilçelerde, genel merkezimizde güçlü bir dinamizm içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz ve burada aksayan, eksiyen, atmamız gereken adımlar olduğunda da bunu kardeşçe, dava hukukuna yakışır bir şekilde ve bütün bu ait olduğumuz değerler silsilesinin anlamıyla, bütünlüğüyle yapıyoruz. Bayrak değişimleriyle, görev değişimleriyle burada bir başka arkadaşımız, bir başka ekip görevi devralıp aynı davayı, aynı mücadeleyi şehrimizde irtifamızı nasıl yükseltiriz bununla ilgili çalışıyor.

Elhamdülillah bizim burada böyle kriminal konularla, efendim ekonomik böyle sakıncalı mevzularla anılacak bir tarafta, bir değişimimiz olmuyor. Elhamdülillah böyle kapı pencerenin indiği, sandalyelerin havada uçuştuğu değişimler şeklinde de değil. Olayların ortalığa saçıldığı, mahkemelere bu çerçevede işte dosyaların havada uçuştuğu böyle bir şekilde de değil.

Kardeşçe, aynı dava hukukunda olmanın gereği neyse, bir masada oturuyoruz, konuşuyoruz konularımızı ve o şehirdeki AK Parti varlığını nasıl daha ileriye taşırız değişimi, dönüşümü, atmamız gereken adımları bu çerçevede atıyoruz.