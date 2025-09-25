25 Eylül 2025, Perşembe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber’de: CHP’den yalan iftira ve yolsuzluk geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de: CHP'den yalan iftira ve yolsuzluk geliyor

Giriş: 25.09.2025 12:55
Güncelleme:25.09.2025 12:56
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Donald Trump zirvesinde. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye sert tepki gösteren Büyükgemiş, "Biz istiyoruz ki CHP'den Türkiye'nin ulaştırma seviyesini şuraya çıkartacağız, dış politikada şu ileri adımları atacağız gibi yarışacağımız, demokratik siyaseti güçlendireceğimiz adımlar gelsin. Ama ne geliyor? Yalan geliyor, iftira geliyor, vizyonsuzluk geliyor." dedi.
