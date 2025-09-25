Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı kapıda uğurladı | Başkan Erdoğan yurda döndü

01:41 26 Eylül 2025

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Liderler düzeyinde sürdürülen bu doğrudan diplomasi, uluslararası ilişkilerde güven inşasının ve stratejik işbirliğinin en etkin araçlarından biri olarak bir kez daha öne çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ziyareti kapsamında Trump ile bir araya geldiğini belirtti.

Erdoğan'ın Trump ile iki ülke ilişkilerini doğrudan ilgilendiren meselelerin yanı sıra bölgesel ve küresel gündeme ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Ala, görüşmede, ikili ticaret, enerji, savunma sanayisi ve bölgesel meseleler gibi başlıkların ele alındığını aktardı.

Efkan Ala, Başkan Erdoğan'ın öteden beri sürdürdüğü liderler diplomasisindeki etkin ve sonuç odaklı yaklaşımının ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki merkezi konumunun teyit edilmesine her defasında vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin NATO üyesi olarak ittifakın savunma kapasitesine yaptığı katkıların ve bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit rolü ile enerji, bölgesel krizlerin çözümü ve uluslararası ticaretin güvenliği bağlamında sağladığı istikrar sağlayıcı rolü her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu açıdan liderler düzeyinde sürdürülen bu doğrudan diplomasi, uluslararası ilişkilerde güven inşasının ve stratejik işbirliğinin en etkin araçlarından biri olarak bir kez daha öne çıkmıştır. Sonuç itibarıyla, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik aktif katkısı, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün bu gelişmeler, gelecekte ülkemizin uluslararası etkinliğini daha da artıracak, Türkiye'yi hem bölgesinde hem de küresel ölçekte de barış ve istikrarın inşasında vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıkaracaktır."