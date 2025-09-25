Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı kapıda uğurladı | Başkan Erdoğan yurda döndü
Dünyanın gözünü çevirdiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray’da yapıldı. Trump, Oval Ofis’teki toplantı öncesinde Erdoğan’ı kapıda karşıladı ve 2 saat 18 dakika süren görüşmenin ardından yine kapıda uğurladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandığını açıkladı. Öte yandan ABD ziyaretini tamamlayan Başkan Erdoğan sabah saatlerinde yurda döndü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı. İki liderin görüşmesi 2 saat 18 dakika sürdü.
İşte 25 Eylül tarihinde Başkan Erdoğan'ın Washington ziyaretinden dakika dakika yaşananlar...
BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Başkan Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.
KABİNE ÜYELERİ'NDEN "KÜRESEL LİDER ERDOĞAN" ETİKETİYLE PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Masada güçlü, sahada kararlı." ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından, "Güçlü Türkiye'nin teminatı, mazlumların umudu, tüm dünyanın saygı duyduğu." paylaşımında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel vizyonuyla sadece bölgesine değil dünyaya da yön veren lider." ifadesine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise NSosyal hesabından "Mazlumların sesi, barışın güvencesi, güçlü lider, güçlü Türkiye." paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Güçlünün değil, haklının, mağrurun değil mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir. Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verdi.
YILMAZ: KÜRESEL BARIŞIN, ADALETİN VE VİCDANIN TEMİNATI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Yılmaz, NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vizyonu ve kararlılığıyla, küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı." ifadesini kullandı.
Yılmaz, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
FİDAN: SON DERECE VERİMLİ VE BAŞARILI BİR ZİYARE OLDU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray'da gerçekleşen Başkan Erdoğan ve Trump zirvesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak görüşmenin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.
Bakan Fidan açıklamalarında; "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington’da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler. Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
EFKAN ALA: TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRARIN İNŞASINDA VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Liderler düzeyinde sürdürülen bu doğrudan diplomasi, uluslararası ilişkilerde güven inşasının ve stratejik işbirliğinin en etkin araçlarından biri olarak bir kez daha öne çıkmıştır." ifadesini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ziyareti kapsamında Trump ile bir araya geldiğini belirtti.
Erdoğan'ın Trump ile iki ülke ilişkilerini doğrudan ilgilendiren meselelerin yanı sıra bölgesel ve küresel gündeme ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Ala, görüşmede, ikili ticaret, enerji, savunma sanayisi ve bölgesel meseleler gibi başlıkların ele alındığını aktardı.
Efkan Ala, Başkan Erdoğan'ın öteden beri sürdürdüğü liderler diplomasisindeki etkin ve sonuç odaklı yaklaşımının ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki merkezi konumunun teyit edilmesine her defasında vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin NATO üyesi olarak ittifakın savunma kapasitesine yaptığı katkıların ve bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit rolü ile enerji, bölgesel krizlerin çözümü ve uluslararası ticaretin güvenliği bağlamında sağladığı istikrar sağlayıcı rolü her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu açıdan liderler düzeyinde sürdürülen bu doğrudan diplomasi, uluslararası ilişkilerde güven inşasının ve stratejik işbirliğinin en etkin araçlarından biri olarak bir kez daha öne çıkmıştır. Sonuç itibarıyla, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik aktif katkısı, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün bu gelişmeler, gelecekte ülkemizin uluslararası etkinliğini daha da artıracak, Türkiye'yi hem bölgesinde hem de küresel ölçekte de barış ve istikrarın inşasında vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıkaracaktır."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: VERİMLİYDİ
Başkan Erdoğan'ın ABD seyahat, sonrası İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan flaş bir açıklama geldi.
Görüşmenin "verimli" geçtiğine dikkat çeken Duran, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu. Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi. ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.
TRUMP: BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'la yaptığı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını ifade etti.
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" diye konuştu.
"İsrail'in Batı Şeria'yı işgaline izin vermek istemiyorum. Bunun artık durması lazım." dedi.
TRUMP: ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME MÜKEMMELDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'la görüşme mükemmeldi" diyen Trump, birçok konuda sonuca ulaştıklarını duyurdu. Trump şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik.
Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler.
Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz."
BARRACK: YOLCU UÇAĞI ANLAŞMASI TAMALANDI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasında yolcu uçağı anlaşmasının tamalandığını duyurdu.
GÖRÜŞMEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER
Tarihi zirvede Beyaz Saray'ın içinden yeni görüntüler servis edildi.
TÜRKİYE-ABD NÜKLEER ANLAŞMAYA İMZA ATTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."
TAİRİHİ GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNDEN İLK DETAY
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saat 18 dakika süren görüşmesinin içeriğine ilişkin ilk detay geldi.
Görüşme kapsamında iki ülke arasında enerji alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir imza töreni düzenlendiği görüldü.
Törene, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.
Liderler, stratejik ortaklık vurgusu yaparken, enerji alanındaki yeni anlaşmaların iki ülke ilişkilerine ivme kazandırması bekleniyor.
BEYAZ SARAY'DA BİR İLK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan ve heyetine tahsis ettiği devlet konuk evide kalan Erdoğan ve Hanımefendi Emnie Erdoğan'ın Beyaz Saray çaluışanları ile anı fotoğrafı çekildiği ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan'ın Blair House'ta anı defterini imzaladığı da görüldü.
ABD PROGRAMI SONA ERDİ
Başkan Erdoğan, ABD'de gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile başlayan temaslarının ardından yurda dönüş yapmak üzere Washington'dan ayrılıyor.
"SGD MUTABAKATA UYMAYA HAZIR"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada terör örgütü PKKYPG'nin Suriye kolu SDDG için "Suriye'de mutabaka uymaya hazır." dedi.
TRUPM: HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.
Beyaz Saray'da 2 saat 18 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Başkan Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.
Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti.
Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." diye karşılık verdi.
TARİHİ ZİRVE SONA ERDİ
Başkan Erdoğan, Donald Trump'la görüşmesinin ardından Oval Ofis'ten ayrıldı. ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'ı kapıda uğurlaması ve bir süre aracının ayrılmasını beklediği anlar dikkat çekti.
BEYAZ SARAY'DAN İLK PAYLAŞIM
Beyaz Saray'ın resmi hesabından Başkan Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine ilişkin ilk gönderisini paylaşıldı.
Patylaşılan karede, Trump'ın eliyle "okey" işareti yaptığı görülüyor.
İkinci paylaşımda ise ikilinin karesinin yanı sıra "'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve uzun zamandır dostuz... Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz... Çok şey başaracağız.' - Başkan Donald J. Trump" denildi.
İNGİLİZ BASININDAN İLK YORUM
İngiltere merkezli BBC, Başkan Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'teki ilk birkaç dakikasını değerlendirdi.
Trump-Erdoğan görüşmesinin başlangıcı samimi bir havada geçtiğinin altını çizen BBC, "Trump, ondan defalarca 'sert' olarak bahsetti; bu, onun sadece birkaç seçkin kişiye sakladığı güçlü bir iltifattı." dedi.
ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ı karşılarken tktığı rozet dikket çekti. Trump'ın görüşmede F-35 rozeti taktığı görüldü.
F-35 DE MASADA OLACAK
Trump görüşme öncesi Oval Ofis'teki basın toplantısında F-35 konusunun masaya geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞME BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.
TRUMP KAPIDA KARŞILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Oval Ofis'teki görüşme öncesi kapıda karşılıyor.
TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?
Başkan Erdoğan'ın Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye katılması beklenen yetkililerin bir kısmının listesi şöyle:
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
- ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Ayrıca Türkiye'nin Ticaret, Sağlık ve Enerji Bakanları ile Başdanışman Akif Çağaptay Kılıç'ın da katılması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan görüşmeye katılacaklara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak dünya liderlerinin daha önceki ziyaretleri şöyleydi:
- Başkan Yardımcısı JD Vance
- Dışişleri Bakanı Marco Rubio
- Savaş Bakanı Pete Hegseth
- ve Hazine Bakanı Scott Bessent
Bugün de benzer bir kadronun olması muhtemel.
BEYAZ SARAY BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR: HAZIRLIKLAR TAMAM
Beyaz Saray'da ABD'li mevkidaşı Donald Trump tarafından karşılanacak Başkan Erdoğan için hazırlıklarda sona gelindi.
Beyaz Saray'ın çevresinde gerçekleştirilecek karşılama töreni için çizgiler oluşturuldu. Askeri kortej hazırlığını tamamlandı.
A HABER BEYAZ SARAY'DA: 10 DAKİKASI BASINA AÇIK OLACAK
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington’dan son gelişmeleri aktardı.
Sapmaz, “Beyaz Saray’ın etrafında çok geniş güvenlik önlemleri var. İlk 10 dakika basına açık olacak. Daha sonrasında basına kapalı gerçekleşecek toplantı. Bugünkü toplantı son derece önemli.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"NETANYAHU'YU ÇILDIRTMIŞ VAZİYETTE"
"Netanyahu ile Trump arasında bir gerginlik var şu anda. New York’ta yapılan Gazze toplantısında verilen fotoğraf Netanyahu’yu adeta çıldırmış vaziyette. ABD’deki Yahudi çevrelerini çıldırtmış vaziyette. Tüm bunlara rağmen Trump bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da karşılayacak."
TRUMP BLAIR HOUSE'U TAHSİS ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Bu kritik görüşme için Beyaz Saray, resmi misafirhanesi Blair House’u Erdoğan’a özel olarak tahsis etti.
Blair House, Beyaz Saray’ın güvenlik çemberi içinde yer alıyor ve güvenliği, Amerikan Başkanı’nı da koruyan gizli servis tarafından sağlanıyor. Beyaz Saray’ın hemen karşısında ve yürüme mesafesinde bulunmasına rağmen, burada kalan yabancı devlet temsilcileri, araç konvoyu eşliğinde Beyaz Saray’a getiriliyor ve ABD Başkanı Trump tarafından kapıda karşılanıyor.
DAHA ÖNCE OTELDE KONAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, en son 2019 yılında Beyaz Saray’ı ziyaret etmişti. O dönemde Erdoğan ve heyeti, Beyaz Saray’a yakın bir otelde konaklamayı tercih etmişti. Ancak bu ziyaret için Trump, misafirhaneyi özel olarak tahsis ederek görüşmeye verdiği önemi göstermiş oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHİNGTON'DA
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.
Joint Base Andrews Havalimanı'nda Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.
Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHINGTON'A HAREKET ETTİ
Başkan Erdoğan'ın New York’taki programı sona erdiği için Türkevi’nden ayrıldı. Washington'a hareket eden Başkan Erdoğan, bugünTrump ile görüşecek.
BEYAZ SARAY'DAKİ KRİTİK ZİRVENİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan, Türkiye saatiyle 18.00’de Beyaz Saray’a gelecek. 18.15’te Oval Ofiste bir görüşme planlanıyor. Ardından 18.45’te çalışma yemeği yapılacak ve tüm konular detaylı şekilde ele alınacak. Görüşme sonrası Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrılacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz."
"TRUMP İLE TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"
Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." dedi.
HANGİ KONULAR MASADA?
Gözler, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlığın konuşulacağı bu önemli görüşmeye çevrildi.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını söyledi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.
GÜNDEM İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI
Başkan Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde. Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin...
Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.
Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Başkan Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini bekleyen kalabalık ile bir süre konuşan Başkan Erdoğan daha sonra Türkevi binasına giriş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Burada Başkan Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkevi'ne giriş yaparken A Haber Muhabiri Kübra Bal'ın "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir" dedi.
"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğini aktaran Başkan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor. "
