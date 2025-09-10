Orta Doğu'yu tehdit eden İsrail neden durdurulamıyor? A Haber'de çarpıcı yorum: BM'nin beyin ölümü İsrail'in marifetiyle gerçekleşti
İsrail'in Orta Doğu'yu tehdit eden saldırılarına son olarak Katar'ı eklemesinin ardından dünyadan peş peşe tepkiler yükselmeye devam ediyor. Katil Siyonist rejim, Hamas'ın üst düzey yetkililerini Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği saldırıyla suikast girişimini planlaması birçok soruyu beraberinde getirirken İsrail'in saldırgan tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'de aylardır süren soykırımda milyonlarca Filistinli açlıkla ölüme terk edilirken İsrail neden durdurulamıyor? Türkiye'nin ve her defasında Gazze'deki vahşeti uluslararası mecralarda duyuran Başkan Erdoğan'ın haricinde dünya neden sessiz kalıyor? Sözde uluslararası barışı ve güvenliği sağlaması için kurulan Birleşmiş Milletler (BM) hangi gerekçeyle Gazze için somut bir adım atmıyor? A Haber'de uzman isimler Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılarak İsrail'in Katar'daki saldırısını ve Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.
Katil İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme planlarını devreye sokarken son olarak Katar'ın başkenti Doha'ya saldırması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a ateşkes şartlarını iletmesi için Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda, Hamas'ın üst düzey heyetine suikast düzenlenmesi ülkelerarasında birçok soruyu da beraberinde getirdi. Aylardır Gazze'de sürdürdüğü katliamın ardından son 4 gündür Suriye ve Lübnan'a da saldırılar yapan Siyonist rejim neden durdurulamıyor? ABD, neden İsrail'in isteklerini yerine getiriyor? ABD İsrail'in kölesi mi? Uluslararası barışı sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler (BM) hangi gerekçeyle Orta Doğu'daki savaşa müdahale edemiyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan uzmanlar yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
"ABD, KENDİ KURDUĞU STATÜKO İLE BM'Yİ YOK SAYIYOR"
Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: Trump'ın şuan Venezuela'da izlediği strateji ile Gazze'de izlediği strateji aynı. Gazze'deki vahşet zaten bizlere her şeyi anlatıyor. Uluslararası hukukun en ufak insani, vicdani normları benimsemiyorlar. Trump şuan Venezuela hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Venezuela'nın petrol, gaz ve altın rezervleri var ve uyuşturucuya ihtiyacı yok. Venezuela'daki durum sorulduğunda Trump, Birleşmiş Milletleri (BM) dinlemiyoruz, tamamen BM'yi yok sayan bir üslupla, kendi kurduğu statükoyu görmezden gelen bir ABD var. Bunu en çok gören Suudi Arabistan'dır. Yıllardır Suudi Arabistan, İbrahim Anlaşması'nın bir maddesi olan güvenlik şemsiyesi talebinde bulunuyor.
"İSRAİL, ABD'NİN İPİNİ ELİNDE TUTUYOR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş: ABD İsrail'i mi koruyor yoksa İsrail mi ABD'yi koruyor? İp kimin elinde sözüyle aslında çok güzel bir resim var. Bangladeş'te ve Endonezya'da çekilen resimde yolda 5 yaşında bir çocuk var ve o çocuğun elindeki ip mandaya bağlı. Yazıda ise manda özgürlüğünü istese o çocuğu bertaraf eder ve özgürlüğünü kazanabilirdi fakat şartlanmışlığı var. O resim çarpıcı bir resimdir fakat görselde benzetme yapacak olursak çocuğu İsrail'e mandayı ise ABD'ye benzetebiliriz. İsrail gerçekten ABD'nin ipini elinde tutuyor. ABD'lilerin bazıları ise bu durumun farkındalar. İsrail'e neden bu kadar ABD teslim diye sorgulanıyor. Harward Üniversitesi'nde yapılan tespitte ABD adeta İsrail'e teslim oluyor ve ABD'nin çıkarları İsrail'in çıkarlarının altında kaldı. Bunu yazan akademisyenlerin görevlerine son verildi. Suudi Arabistan, Katar , Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Mısır İsrail için nimetti. Suriye, İran, Irak ve Yemen'i ise lanet boyutuna getiriyordu. İsrail kısaca bu ülkeler yanımızda ve bizim için çalışıyorlar diyordu. Bu ülkeler ise ABD silahları ve desteğiyle ayakta kalmanın kolay olmadığını ve varlıklarını bu saldırıyla ciddi tehdit altında olduklarını gördüler. Mesela Kore Savaşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile alınan bir savaş değildir. BM müdahalesidir sadece genel kurulunun kararıdır. Sebebi ise Sovyetler Birliği üye oldukları için vetoyu bertaraf etmek için müdahale edilmişti.
"BM'NİN BEYİN ÖLÜMÜ İSRAİL'İN MARİFETİYLE GERÇEKLEŞTİ"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu: Şanhgay İşbirliği Toplantısı'nda önemli misafirlerinden biri de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. Guterres de BM'den ümidini kesmiş durumda. Hatta Çin yeni bir yapılanma önerirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 5 maddelik Küresel İdare Girişimi adı altında yol haritası önerdi ve Cinping BM değerlerine dönelim çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler çöktü. Macron bir zamanlar NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyordu fakat artık BM'nin de beyin ölümü gerçekleşti. Ülkeler artık BM'den çekilmeyi bile tartışmaya başlayabilir. Bu durum İsrail'in marifetiyle gerçekleşti. Artık ülkeler başının çaresine bakmaya başlayacak.
