Orta Doğu’yu tehdit eden İsrail neden durdurulamıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: BM’nin beyin ölümü İsrail’in marifetiyle gerçekleşti

Katil İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme planlarını devreye sokarken son olarak Katar'ın başkenti Doha'ya saldırması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a ateşkes şartlarını iletmesi için Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda, Hamas'ın üst düzey heyetine suikast düzenlenmesi ülkelerarasında birçok soruyu da beraberinde getirdi. Aylardır Gazze'de sürdürdüğü katliamın ardından son 4 gündür Suriye ve Lübnan'a da saldırılar yapan Siyonist rejim neden durdurulamıyor? ABD, neden İsrail'in isteklerini yerine getiriyor? ABD İsrail'in kölesi mi? Uluslararası barışı sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler (BM) hangi gerekçeyle Orta Doğu'daki savaşa müdahale edemiyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan uzmanlar yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

"ABD, KENDİ KURDUĞU STATÜKO İLE BM'Yİ YOK SAYIYOR"

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: Trump'ın şuan Venezuela'da izlediği strateji ile Gazze'de izlediği strateji aynı. Gazze'deki vahşet zaten bizlere her şeyi anlatıyor. Uluslararası hukukun en ufak insani, vicdani normları benimsemiyorlar. Trump şuan Venezuela hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Venezuela'nın petrol, gaz ve altın rezervleri var ve uyuşturucuya ihtiyacı yok. Venezuela'daki durum sorulduğunda Trump, Birleşmiş Milletleri (BM) dinlemiyoruz, tamamen BM'yi yok sayan bir üslupla, kendi kurduğu statükoyu görmezden gelen bir ABD var. Bunu en çok gören Suudi Arabistan'dır. Yıllardır Suudi Arabistan, İbrahim Anlaşması'nın bir maddesi olan güvenlik şemsiyesi talebinde bulunuyor.