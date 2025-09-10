15 yaşındaki Fatih Acacı cinayetinden saniyeler önce! O görüntülere A Haber ulaştı
Gündemin en üst sırasını meşgul eden başlıklardan biri de suça sürüklenen çocuk sorunu. Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Fatih’in ölmeden önce ki son anlarının görüntüsüne A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
Ankara'da kan donduran bir cinayet yaşandı; 15 yaşındaki Fatih Acacı, kendi yaşıtı tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın son anlarına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Damla Kuşkapan'ın cinayet mahalinden aktardıkları şöyle: Fatih Acacı henüz 15 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı ancak yine bir akranı tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Olay 7 Eylül günü Pursaklar'da Yunus Emre Caddesi'ndeki Şehit Astsubay Murat Düger Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. ile bu parkta karşılaştı. Sebebi henüz netleşmeyen bir tartışmanın ardından da D.G. Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç çocuk ağır şekilde kanlar içinde yere yığıldı. Olayın da kız meselesi yüzünden olduğu iddia ediliyor.
PARKTA ÇARDAKLAR KALDIRILIYOR
Olayın ardından belediye ekipleri buradaki çardakları kaldırıyor ve budamalar yapılıyor. Sanıyoruz ki çardaklardan dolayı burası biraz sote kalıyordu. Parkta oturanlar da net bir şekilde görülmüyordu. Ekipler de muhtemelen bu nedenden dolayı kuytu köşe kalmasın diye çardakları kaldırıyorlar.
OLAYIN BAŞLAMA ANLARI KAMERADA!
Olayın başlama anları hemen parkın karşısındaki kurs ve rehabilitasyon merkezinin kamerasına yansıdı. Şöyle ki; Fatih Acacı, arkadaşı D.G. ile buradaki çardakta bir araya geldi. İkili arasında bir gerginlik, bir tartışma başladı. Ardından da ikili sağa doğru ilerleyerek kamera açısından çıktı. Olayın başlama anları aslında bu görüntüydü.
OLAYIN NEDENİ KIZ MESELESİ Mİ?
Öte yandan Fatih Acacı bıçaklandıktan sonra çevredeki ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan, genç çocuk sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Acacı'nın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim adıldı.
Dün Fatih Acacı için ikindi namazı sonrası Pursaklar Mezarlığı Camii'nde de cenaze namazı kılındı. Cenazesi namazın ardından Pursaklar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıyı gerçekleştirilen D.G. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmesi beklenen zanlının iddiaya göre saldırıyı kız meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE YENİ YASA…
Tabii olayla alakalı soruşturma sürüyor. Bir ay önce de ikinci benzer bir olay gerçekleşmişti ne yazık ki. Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Hükümet suça sürüklenen çocukların yargılanması ve infaz süreçlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi de hayata geçirecek. Buna göre yaş arttıkça ceza indirimi azalmış olacak. Çocuk faillere, daha fazla ceza verilmesi sağlanmış olacak.
