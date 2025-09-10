15 yaşındaki Fatih Acacı cinayetinden saniyeler önce! O görüntülere A Haber ulaştı

Ekran görüntüsü / A Haber

OLAYIN NEDENİ KIZ MESELESİ Mİ?

Öte yandan Fatih Acacı bıçaklandıktan sonra çevredeki ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan, genç çocuk sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Acacı'nın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim adıldı.

Dün Fatih Acacı için ikindi namazı sonrası Pursaklar Mezarlığı Camii'nde de cenaze namazı kılındı. Cenazesi namazın ardından Pursaklar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıyı gerçekleştirilen D.G. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmesi beklenen zanlının iddiaya göre saldırıyı kız meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.