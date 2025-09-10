Ölen de öldüren de 15 yaşında! Fatih Acacı cinayetinden saniyeler önce...

Gündemin en üst sırasını meşgul eden başlıklardan biri de suça sürüklenen çocuk sorunu. Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Fatih’in ölmeden önce ki son anlarının görüntüsüne A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

