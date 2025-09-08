Yeni nesil suç şebekeleri Telegram'dan örgütleniyor! İzmir'deki karakol saldırısı sonrası A Haber'de flaş sözler: Yeniden değerlendirmek lazım
Son dönemde sokak çetelerinin özellikle 18 yaş altındaki çocukları ağına çekmesi ve birçok suçta onları kullanması nedeniyle "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) tanımlaması tartışılırken; suç örgütlerinin Telegram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden örgütlenmesi de dikkat çekiyor. Uzmanlar, SSÇ'ler için suç oranlarının artırılması ve Telegram gibi uygulamaların bir denetime tabi olması gerektiğine vurgu yaptı. Son olarak İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuğun karakola düzenlediği saldırı sonrası A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın da bu konuya değindi.
Son yıllarda ortaya çıkan Daltonlar, Redkitler, Barış Boyun, Casperlar gibi sokak çeteleri vatandaşın kabusu olurken, özellikle dükkan kurşunlama ya da tetikçilik gibi suçlarda 18 yaşından küçük çocukları kullanmaları "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) tanımlamasının tartışmaya açılmasına neden oldu. Çocukları bu tip durumlarda öne sürerek kullanan çeteler, onlar üzerinden haraç ve mala çökme gibi suçlar işleyerek kendilerine finansman sağlıyor.
TELEGRAM GRUPLARI ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENİYORLAR
Suç örgütlerinin çocukları özellikle sosyal medya uygulamaları üzerinden ayarttıkları bilinirken; bunu çeşitli şarkıcılar ve sosyal medya fenomenleri gibi kişiler aracılığı ile destekliyor. Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle Telegram isimli uygulamada açılan gruplar üzerinden örgütlendiği belirlenirken, bu uygulamada kurulan gruplarda yer alan mesajlaşmalar ise kan donduruyor.
PARA KARŞILIĞI İNFAZ, YARALAMA, KURŞUNLAMA...
Çeşitli kanallarda yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini belirtiyor.
"D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı da görüldü. Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
"BU SALDIRI SONRASI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK LAZIM"
Son olarak bugün (8 Eylül 2025) İzmir'de bulunan bir karakola saldıran 16 yaşındaki E.B. isimli şahıs; 2 polisi şehit etti ve 6 kişiyi yaraladı.
Olay sonrası A Haber canlı yayınında Haktan Uysal'la Ajans Bugün'e katılan Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; Telegram kanalları üzerinden çetelerin örgütlenmesine de dikkat çekti. Ahıakın, "İlk etapta bu sanki dijital yollardan son dönemde gündeme gelen yapay zeka ve özellikle Telegram gruplarından işlenen suçlar gibi geldi bana da. Maalesef çok vahim. 16 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde polis mensuplarımıza saldırı yapması tekrar bu konuda düşünmemizi gerektiren bir süreç olarak değerlendirmek lazım." dedi.
