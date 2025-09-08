Yeni nesil suç şebekeleri Telegram’dan örgütleniyor! İzmir’deki karakol saldırısı sonrası A Haber’de flaş sözler: Yeniden değerlendirmek lazım

Yeni nesil sokak çeteleri 18 yaş altındaki kişileri tetikçi olarak kullanıyor. (A Haber arşiv)

TELEGRAM GRUPLARI ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENİYORLAR

Suç örgütlerinin çocukları özellikle sosyal medya uygulamaları üzerinden ayarttıkları bilinirken; bunu çeşitli şarkıcılar ve sosyal medya fenomenleri gibi kişiler aracılığı ile destekliyor. Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle Telegram isimli uygulamada açılan gruplar üzerinden örgütlendiği belirlenirken, bu uygulamada kurulan gruplarda yer alan mesajlaşmalar ise kan donduruyor.

PARA KARŞILIĞI İNFAZ, YARALAMA, KURŞUNLAMA...

Çeşitli kanallarda yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini belirtiyor.