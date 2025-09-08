MHP lideri Devlet Bahçeli’den İzmir’deki saldırıyla ilgili flaş sözler: Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemez

08 Eylül 2025, Pazartesi
08.09.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde İzmir'de karakola düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir." dedi.

