Bursa'ya şehit ateşi düştü! İzmir'deki saldırıda oğlunu kaybeden anne fenalaştı

İzmir Balçova’daki saldırıda şehit olan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in acı haberi Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ailesine ulaştı. Haberi alan anne Nebahat Aydemir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şehidin evine taziye için yakınları ve komşuları gelirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 13:18

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

ANNESİ RAHATSIZLANDI

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehit olduğu haberini Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan babası İlhan Aydemir ile annesi Nebahat Aydemir'e Kaymakam Eren Arslan verdi. Acı haberi alan anne Nebahat Aydemir rahatsızlandı. Aydemir, hazır bekleyen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Komşuları ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.

