İsrail su dengesiyle nasıl oynuyor? Gazze üzerinden alternatif plan: Süveyş Kanalı üzerinden Mısır'ı yok etmek istiyor
Terör devleti İsrail, Orta Doğu'da Gazze başta olmak üzere Suriye, Lübnan, İran gibi ülkelere saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra kaynaklarını ele geçirip dünyayı yeni bir krize sürüklüyor. Dünya genelinde artan küresel iklim koşullarını yanı sıra ortaya çıkan su kıtlığı ülkelerin en büyük sorunu haline gelirken işgalci İsrail ise saldırılarını su ve enerji kaynakları nedeniyle mi sürdürüyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzmanlar, İsrail'in dünyada su dengesiyle nasıl oynadığını değerlendirerek soykırım planlarının esas meselesine değerlendirdi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in Süveyş Kanalı üzerinden alternatif koridor oluşturmak istediğini belirterek "Siyonist rejim, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda elde ettiği ticarete göz dikmesi sonucu Ben Gurion Koridoru'nu devreye sokmaya çalışıyor" dedi. Başbuğ, Golan Tepeleri'nin işgal sebebinin 3 nedenden oluştuğunu ifade ederek maddeler halinde tek tek sıraladı.
Siyonist İsrail, Filistin toprakları başta olmak üzere Lübnan, Yemen, İran gibi Orta Doğu ülkelerine saldırarak gerilimi tırmandırırken küresel dengeleri de bozmayı sürdürüyor. Dünyanın son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle oldukça zorlandığı su krizi, her ülkeyi etkilerken İsrail suyun dengesiyle nasıl oynuyor? Gazze'deki işgal planın arkasında su meselesi mi var? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzman isimler terör devleti İsrail'in bölgedeki hain planlarını ele alarak çarpıcı analizlerde bulundu.
"SÜVEYŞ KANALINA ALTERNATİF KORİDOR PLANI"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: İsrail denen katil terör örgütü sinsi projesi kapsamında kendine Süveyş Kanalı'na alternatif bir kanal açma derdinde. Süveyş Kanalı Mısır için hayati öneme sahip bir ticaret güzergahıdır. Mısır'ın yıllık geliri 10 milyar doları aşmıştır. Geçtiğimiz aylarda burada yaşanan kazada gemi trafiği kapanmasıyla dünya ciddi düzeyde ticaret günlerce kilitlendi.
Güney Koridor olarak adlandırılan planda İsrail, Mısır'ın sadece gemi trafiğinden elde ettiği milyonluk gelire göz dikerek alternatif bir koridor oluşturma derdinde. Bunu da Gazze sınırı üzerinden deniz ve demir yolu ulaşımını birlikte işletme hayali kurarken Akdeniz'e ticaret sevkiyatı yapmayı planlıyor.
"İSRAİL'İN PLANI MISIR'IN SONU DEMEK"
İsrail'in Ben Gurion Kanalı olarak adlandırdığı bu proje Mısır için ciddi kayıp oluşturur ve Mısır'ın ticaret açısında sonu demek olur. Gazze'deki savaşta güneydeki çatışmaların artmasındaki nedeni bu koridordur. İsrail saldırılarını bu koridor üzerinde diri tutuyor ve bütün planını bu doğrultuda oturtmuş durumda. Ticaret ve su boyutuna bakıldığında Litani, Ürdün'deki Şeria Nehri ve Suriye sınırındaki Golan'ın su kaynağı olarak okunurken askeri strateji dilinde hakim arazi denilen bir alana sahip.
"GOLAN TEPESİ 3 STRATEJİK ÖNEME SAHİP"
İsrail'i tepeden gören Golan Tepesi'ni elde tutarak olası tehditleri engellemeye çalışma mantığıyla Siyonistler Golan Tepeleri'ne çöktü. Diğer yandan ise tarımı besleyecek su kaynağının Golan'da olması ve İsrail'i besleyecek olması, üçüncü seçenek ise doğal gaz nedeniyle Golan işgal edilmeye çalışılıyor.Dünyada dikey en çok doğal gaz barındıran havza Golan Tepesi'dir. İsrail Golan'da su, koridor ve enerji durumu nedeniyle işgalini gerçekleştiriyor ama elinde sonunda o topraklar olması gereken ülkeye ulaşacaktır.
"İSRAİL'İN DERDİ IRAK ÜZERİNDEN ENERJİ KAYNAĞINI KENDİNE AKTARMAK"
Suriye ve Irak arasında enerji koridoru var ve esas can damarı İsrail'de. İsrail petrol ve doğal gazda yüzde 90'dan fazla dışa bağımlı bir ülke. Bu sebeple İsrail'in derdi Irak'ın kuzeyindeki petrolü enerji koridoru üzerinden kendine aktarmaktır. İsrail'in verdiği savaş, koridor, su ve enerji savaşıdır. İsrail denen terör devletinin katliam ve soykırımın sebebi bu 3 madde üzerinde oturur.
"İSRAİL BATI ŞERİA'DA SU KAYNAKLARINA BAĞIMLI"
Gazeteci Bercan Tutar: Su kaynaklarının birçoğu Batı Şeria'dadır. Yer altından bu sular İsrail'e gidiyor. Batı Şeria'daki yerleşim İsrail, su kaynaklarını işgalci Yahudilere vermek için bir politika izliyor. Gazze'de 9 milyon metreküp su kaynağı var ve 800 metreküpü Batı Şeria'da bulunuyor. İsrail, Batı Şeria'nın sularına bağımlılığı had safhada. Bu nedenle İsrail politika ekseninde Batı Şeria'yı ilhak etme ve parçalama stratejisine devam ediyor.
