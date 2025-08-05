İzmir’de su ve çöp krizi! Saatlerce sular kesilecek

Ekran görüntüsü / A Haber

BARAJLARDA DURUM NE?

Şu anda bizler A Haber ekibi olarak Konak civarındayız. Su kesintisinin gece olması bir avantaj. Vatandaşlar için iyi gelişme diyebiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde ki Tahtalı Barajı başta olmak üzere pazar gününden bu yana da düşüşler söz konusu. Tahtalı Barajı 8,70'ti şu anda 8,21. Ürkmez Barajı 11,4, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 3'ün de altına düştü, 2.94. Güzelhisar Barajı Petkim'den gelen ve Devlet Su İşleri'nin yaptığı baraj onun doluluk oranı yüzde 57. Aslında İzmir'in kuzeyini kurtaracak baraj Güzelhisar Barajı olacak. Balçova Barajı da yüzde 28'lerde.