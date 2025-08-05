İzmir’de su ve çöp krizi! Saatlerce sular kesilecek
İzmir'de su krizi büyürken çöp rezaleti de yaşanıyor. Günlük 6 saatlik su kesintisi yarın başlıyor. Çeşme ilçesinde ise 10 saatlik kesinti yapılacak. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
İzmir'de yaşanan su krizi kent geneline yayılıyor. Bir taraftan ise sağlığı tehdit eden çöpler toplanmıyor. İzmir'de 6 saatlik su kesintisi yarın başlıyor. Turizm noktalarından olan Çeşme'de 10 saat sular olmayacak.
SU KESİNTİSİ YARIN BAŞLIYOR
A Haber muhabiri Tayfun Er'in bölgeden aktardıkları şöyle: İzmir'in su ve çöple imtihanı devam ediyor. Yarından itibaren gece 23:00 sabah 05:00 arasında İzmir'de su kesilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Su tüketiminin yoğun olduğu alanlar" ifadesi kullanıldı. Konak, Karabağlar, Buca, Bornova gibi büyük ilçelerde su kesintisi olacağı çıkarımı yapılıyor.
BARAJLARDA DURUM NE?
Şu anda bizler A Haber ekibi olarak Konak civarındayız. Su kesintisinin gece olması bir avantaj. Vatandaşlar için iyi gelişme diyebiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde ki Tahtalı Barajı başta olmak üzere pazar gününden bu yana da düşüşler söz konusu. Tahtalı Barajı 8,70'ti şu anda 8,21. Ürkmez Barajı 11,4, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 3'ün de altına düştü, 2.94. Güzelhisar Barajı Petkim'den gelen ve Devlet Su İşleri'nin yaptığı baraj onun doluluk oranı yüzde 57. Aslında İzmir'in kuzeyini kurtaracak baraj Güzelhisar Barajı olacak. Balçova Barajı da yüzde 28'lerde.
MANİSA'DAN SU TRANSFERİ
Tabii İzmir'in günlük su ihtiyacının yarısı kuyulardan karşılanıyor. Geri kalanı da işte Devlet Su İşleri'nin yapıp Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği 4-5 tane barajdan yapılıyor. İzmir'in suyunun büyük bir bölümü de Manisa'dan geliyor. Manisa'daki yeraltı kuyularından. Tabii Manisalı çiftçiler de bu anlamda İzmir'e suyun transfer edilmesiyle ilgili de tepkileri var.
SU BASINCI 1 SAATTE DÜZELMEYECEK
Tabii geçmişe baktığımızda 2008'de böylesine büyük bir su krizi yaşanmıştı. Ancak o dönemde tabii şehrin nüfusu bundan 700 bin daha azdı. Su kesintileri yoğun yaşanmamıştı. İşte yarın akşamdan itibaren 5 saatlik su kesintisi yapılacak. Tabii suyun kesildikten sonra evlere ulaşması, o basıncın normale dönmesi de yaklaşık 1 saat süreceğini düşünüyoruz. Tabii 2008'deki su krizinde Tahtalı Barajı'nın seviyesi yüzde 2'lere düşmüştü. Daha yoğun bir kuraklığa rağmen şehirde su kesintileri yaşanmamıştı.
VATANDAŞ BELEDİYEYE TEPKİLİ
İzmir geneline baktığımızda vatandaşların en büyük tepkisi neden bu kadar kriz kapıdayken daha önceden bu yapılacakların su kesintilerinin neden vatandaşlara bildirilmediği. İkinci konu tabii İzmir'deki kayıp kaçak oranı yani barajdan çıktıktan sonra evlere kadar ulaşan suyun yüzde 30'un üzerindeki kısmı işte o 30 yıllık eski borulardaki patlaklardan, çatlaklardan dolayı kayboluyor. Yani yer altındaki su hatları zamanında yenilenmeye başlasaydı, yağmur suyu kanalı kanalizasyon hatları ayrıştırılıp yağmur suyu hasadı yapılabilseydi ki Devlet Su İşleri İzmir özellikle güney ilçelerde Ödemiş, Bayındır, Tire gibi ilçelerde yeraltı barajları yaptı. Su depoluyor. Tarımsal üretimde, sulamada kullanılması için özellikle.
GÜNDÜZ SU KESİNTİSİ KORKUSU!
Tabii merkez ilçelerde bu yaşanacak. Çevre ilçelerde zaten yeraltı suları kullanılıyor büyük oranda. Yarın akşamdan itibaren su kesintisi başlayacak. Şu anda net olan 5 saat. Ancak ilerleyen sürelerde ki baraj seviyeleri giderek düşüyor. Eylül ayına kadar hava sıcaklıkları yüksek olacak. İşte o kuraklığın etkisi burada daha da hissedilecek, su seviyeleri düşecek. Asıl önemli sorun gündüz su kesintisi olacak mı? Vatandaşlar işte duyuru yapıldıktan sonra evlerinde işte pet şişelerle, damacanalarla su topluyor. Hatta evlerine depolar almaya başlayan üreticiler var.
SU KESİNTİSİ DIŞINDA TASARRUF YOK
İzmir'de su yönetimi, su krizi ile ilgili Devlet Su İşleri'nin 2000'li yıllardan itibaren su krizi konusunda senaryolar göndermesine rağmen şu anda su kesintisinin dışında su tasarrufu yok. Özellikle belediyelere ait yeşil alanlarda vahşi sulama, park sulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren işte farklı organize sanayi bölgelerinde vesairede daha az su isteyen bitkiler dikilmeye başladı. Ancak o çim sahalar hala daha sulanmaya devam ediyor.
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