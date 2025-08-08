Siyonist kabinesinde iç savaş! Genelkurmay Başkanı'nın işgal planına karşı hamle: Gazze'de savaş kazanamayız
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin insanlıklaştırılarak tamamen işgal edilmesine yönelik skandal planını devreye sokmak için harekete geçerken kabinede iç savaş çıktı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kabinesinde işgal planına karşı çıkarak ordunun büyük bir zaiyat vereceğini ifade etmesi üzerine bakanlarla tartışma çıktı. İsrail medyasında yer alan habere göre 'Genelkurmay Başkanı'nın Gazze'de savaşı kazanamayız' dediği belirtildi. A Haber'de Arka Plan programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer İsrail'deki iç krize ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak 'Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'deki soykırımın İsrail ordusu için durumun bir felakete dönüşebileceğinin farkında. Filistin'de Kassam Tugayları'nın gücünü bildiği için işgal planında geri çekilmek istiyor.' dedi.
Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürmeye devam ederken işgal planlarını devreye sokmak için harekete geçti. İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin tamamını ele geçirmek için Güvenlik Kabinesi'ni toplamasının ardından toplantıda iç savaş krizi çıktı. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin işgali için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı bakanlara talimat verirken Zamir'in plana karşı çıktığı ve kabinede tartışma yaşandığı belirtildi.
İsrail basınında yer alan habere göre kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'nin işgali durumunda Siyonist esirlerin hayatının tehlikeye gireceğini ve işgal planının devreye girmesiyle ordunun ciddi düzeyde kayıp vereceğini ifade etti. Zamir'in o sözleri üzerine kabine üyeleri ile tartışma çıktığı belirtildi. İsrail parlamentosunda yaşanan iç savaş krizinin ardından İsrail'in Yediot Ahronot muhabiri Yossi Yehoshua ise yaşanan gerilimde Netanyahu'nun Gazze'deki işgal planında İsrailli esirlerin ve askerlerin sorumluluğunu üstlenmesi ve kamuoyuna ilan edilmesi gerektiğini savunurken, o sözlere ilişkin bebek katili Bibi'nin oğlu Yair Netanyahu'dan suikast açıklaması geldi.
NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN DARBE ÇIKIŞI
Netanyahu'nun oğlu "Size bunu yazdıran kişi hepimizin düşündüğü kişi ise (Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir) bu bir orta Amerika'daki muz cumhuriyetlerinde 1970'lerde yaşanabilecek türden bir askeri isyan ve darbe girişimidir" dedi. Yair Netanyahu'nun açıklamalarının ardından gözler İsrail'de Genelkurmay Başkanı tarafından darbe hazırlığı mı yapılıyor? sorularını akıllara getirirken A Haber'de Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL İÇİN ÇIKMAZ YOL OLDUĞUNU FARKINDA"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer İsrail'deki iç karışıklık durumunun sahadaki gerçekliği ile ele alınması gerektiği ifade ederek "İsrail Genelkurmay Başkanı'nın sözünde dikkat çeken en çarpıcı nokta 'Topyekün işgal İsrail ordusu için büyük bir tuzak' kelimesidir. Bu söz harekat planlamalarında en çok çekinilen konudur ve bir savaş planında tuzağa düşerseniz topyekün imha olursunuz. Zamir'de Gazze'nin İsrail için çıkmaz bir yol olduğunun gayet farkında." dedi.
"GAZZE'DEKİ SAVAŞ İSRAİL İÇİN FELAKETE DÖNÜŞECEK"
İsrail'in Gazze'deki soykırımı başlatmasının ardından Siyonist rejimde ikinci kez Genelkurmay Başkanı'nın değiştiğini belirten Güçlüer; "İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'deki savaşın ardından İsrail ordusu için durumun bir felakete dönüşebileceğinin farkında. Diğer Siyonistlerin ise tamamen gözü dönmüş vaziyette. İsrail, en başından beri Gazze'yi tamamen işgal etmek istiyor fakat önünde Kassam Tugayları gibi çok güçlü bir ordu var." sözlerine yer verdi.
"KASSAM TUGAYLARI DÜNYADA EN YÜKSEK SAVAŞ DENEYİMİNE SAHİP ORDUDUR"
Askerlikte kuvvet dengesi olduğunu ifade eden Eray Güçlüer, "Bir hedefe teksif edilecek güç vardır. Bu güç üstünde ortaya koyar ve saldırsanız daha fazla zaiyat verirsiniz. Hedef için daha az unsur ile saldırı düzenlenirse zaten savaşı baştan kaybedersiniz. Her iki durum çıkmaz yoldur. Askerlikte hedefe uygun güç teksif edilmesi gerekir. Gazze'deki durum tam da bunun örneğidir. Gazze Şeridi'nde konvansiyonel güçlerle Kassam Tugayları gibi savaş pratiği son derece yüksek asimetrik güçler mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in kendisini kandırdıklarını vurgulayan Güçlüer sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"Meskun mahal harbi konusunda dünyada en yüksek savaş deneyimine sahip savaşçılar Kassam Tugayları'dır. İsrail Genelkurmay Başkanı da Kassam Tugayları'nın sıcak çatışmalardaki gücünü bildiği için İsrail'i Gazze'deki çatışmalardan geri çekmek istiyor. Kassam Tugayları'nın gücü şaka değildir. Zamir, başlarına geleceklerini bildikleri için şuan bu sözleriyle geri adım atıyor. Siyonist yönetim Gazze'deki soykırıma devam ederse her bir saldırıda çok daha fazla İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanır. Kassam Tugayları İsrail askerini kevgire döndürür ve Gazze'den geri gönderir."
