Siyonist kabinesinde iç savaş! Genelkurmay Başkanı’nın işgal planına karşı hamle: Gazze’de savaş kazanamayız

FOTOĞRAF: A HABER - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"KASSAM TUGAYLARI DÜNYADA EN YÜKSEK SAVAŞ DENEYİMİNE SAHİP ORDUDUR"

Askerlikte kuvvet dengesi olduğunu ifade eden Eray Güçlüer, "Bir hedefe teksif edilecek güç vardır. Bu güç üstünde ortaya koyar ve saldırsanız daha fazla zaiyat verirsiniz. Hedef için daha az unsur ile saldırı düzenlenirse zaten savaşı baştan kaybedersiniz. Her iki durum çıkmaz yoldur. Askerlikte hedefe uygun güç teksif edilmesi gerekir. Gazze'deki durum tam da bunun örneğidir. Gazze Şeridi'nde konvansiyonel güçlerle Kassam Tugayları gibi savaş pratiği son derece yüksek asimetrik güçler mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kendisini kandırdıklarını vurgulayan Güçlüer sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Meskun mahal harbi konusunda dünyada en yüksek savaş deneyimine sahip savaşçılar Kassam Tugayları'dır. İsrail Genelkurmay Başkanı da Kassam Tugayları'nın sıcak çatışmalardaki gücünü bildiği için İsrail'i Gazze'deki çatışmalardan geri çekmek istiyor. Kassam Tugayları'nın gücü şaka değildir. Zamir, başlarına geleceklerini bildikleri için şuan bu sözleriyle geri adım atıyor. Siyonist yönetim Gazze'deki soykırıma devam ederse her bir saldırıda çok daha fazla İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanır. Kassam Tugayları İsrail askerini kevgire döndürür ve Gazze'den geri gönderir."