Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal hareket! Yunan muhafeletinden dikkat çeken sözler: Türkiye ile denk değiliz
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri Yunanistan'da tedirginlik oluşturuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis son olarak Türkiye'nin IDEF Fuarı'nda sergilediği birbirinden üstün yeteneklere sahip savunma sistemlerinin ardından Yunanistan'ı doğrudan tehdit ettiğini ifade ederek Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına alınmaması için harekete geçti. Miçotakis, Türkiye'nin mavi vatandaki etkinliğine dikkat çekerek ülkesine 3 yeni fırkateynin satın alınacağını duyurmasının ardından Yunanistan'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Tahsin, 'Miçotakis ülkesinde 3 yeni fırkateyn satın alacağını açıklamasının ardından Yunan muhalefet partisinden TCG Anadolu kıyaslaması geldi. Parti üyesi alınacak fırkateynler ile TCG Anadolu'nun gücüne ulaşılamayacağını ifade ederek 'Türkiye'nin envanterinde bilmediğimiz çok silah var ve TCG Anadolu alınacak firkateynler ile denge sağlanamaz' dedi.
Türkiye son 22 yılda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği yerli ve milli savunma ürünleriyle gücüne güç katarken envanterine katmaya hazırladığı çok sayıdaki ekipmanı ile başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede korku saldı. Geçtiğimiz günlerde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) GÖKTAN, ERDERHA, KORAL-200, TURAN, GÜRZ, TAYFUN, ŞİMŞEK-2, AKATA, EREN ve birçok yeni savunma sistemiyle hava, kara ve denizde Türkiye'nin bölgesel caydırıcılık kapasitesini artıracak yeni silah ve füze sistemlerini tanıtmasıyla dünyada oldukça dikkat çekti. İlk kez sergilenen savunma sistemleri büyük ilgi görürken özellikle Yunanistan'da tedirginlik oluşturdu.
MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK EYLEMİ PROGRAMINA ALINMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Türkiye'nin hava, kara ve denizde savunma sanayiinde envanterine kattığı sistemler uzun süredir Yunanistan'da korkuya neden olurken son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına katılmaması yönelik engelleme planı yaptığı ortaya çıktı. Miçotakis, Türkiye'deki atılımları tehdit olarak gördükleri gerekçesiyle Avrupa Güvenlik Eylemi programına Türkiye'nin yer almaması için çalışmalar yaptığı ve ülkesinde silahlı kuvvetlerin güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin mavi vatandaki sismik çalışmalarına dikkat çekilerek Yunanistan'a 3 ultra modern fırkateyn alınacağı açıklandı.
"YUNANİSTANDA SÜREKLİ TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ATILIMLARI KONUŞULUYOR"
A Haber Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını ve Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.
İlhan Tahsin'in ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde;
"Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli atılımları Yunanistan'ın 1 numaralı gündem maddesi. Türkiye'de bir silah denenmesi yapılsa Yunanistan'da bu durum Miçotakis'in konuşmasının önüne geçer ve Türkiye her gün konuşulur. Yunanistan varsa yoksa Türkiye'nin savunma alanında yaptığı devasa sistemleri ele alınıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da her açıklamasında Türkiye'deki savunma sanayii ile yarışamayacaklarını ve Türkiye'nin Yunanistan açısından tehdit oluşturduğunu söylüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Yunanistan'ın Türkiye ile havada dengeyi sağladığını ifade ederek 1 yıl içerisinde son model 3 ultra modern fırkateynin Yunan savunma sistemi bünyesine dahil olacağını açıkladı. Hatta Yunanistan'da muhalefet partisi fırkateynin satın alımına ilişkin TCG Anadolu'ya atıfta bulunarak 'Alsanız ne olur TCG Anadolu üzerinde bir sürü silahlar var. Birde Türkiye'de üretilen ve bizim görmediklerimiz var. Bu dengeyi sağlayamazsınız' dedi.
"TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK EYLEMİ PROGRAMINA KATILMAMASI İÇİN YUNANİSTAN'DA SEFERBERLİK"
Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde atmış olduğu devasa adımlar Yunanistan ve İsrail başta olmak üzere Avrupa ve ABD tarafından görülüyor ve çok dikkat çekiyor. Yunanistan, Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak görüyor. Yunanistan'ın bir atasözünde 'Tehdit doğudan gelir' sözü var. Bu sözün asıl sahibi Türkiye ve KKTC'dir. Yunanistan, İsrail'i de yanına alarak denizde savunma gücünü artırmaya Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini ve bölgede söz hakkı sahibi olabilmek için Türkiye'yi gölgede bırakma hedefindeler. Bu sebeple Yunanistan, ABD Fransa gibi Avrupa ülkelerinden silahlandırılması için baskıda bulunuyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına katılmaması için seferber olmuş durumda. Örnek verecek olursak Meloni'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile silahlar konusundaki görüşmesi Yunanistan'da tabir-i caizse yer yerinden oynattı.
"YUNANİSTAN'A KOMŞU GÜÇLENDİKÇE TEHDİT ALGILAMA GELENEĞİ VAR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar:Yunanistan'ın da Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili. Birde Yunanistan'da Tukutides tuzağı adında bir tuzak var. Peraperens Savaşı'nda komşu güçlendiği için komşuyu tehdit algılama geleneği var. Bu Yunanistan'ın bir geleneğidir ve bunu devam ettiriyorlar. Biz savunma sanayiinde hareket tarzımızı ve yeteneğimizi geliştirdikçe Yunanistan hükümeti bu tuzağa işaret ederek Türkiye'yi tehdit olarak görüyorlar.
"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE KADERİ DEĞİŞTİRDİ"
Yunanistan, Mısır, ABD, GKRY ve İsrail Doğu Akdeniz'de bir blok kurarak hidrokarbon sahaları paylaştı. Türkiye ise Libya ile yaptığı anlaşma ile bu 5 ülkenin planını tek bir hamle ile yarıya böldü. Münhasır Ekonomik Bölge ve Hidrokarbon çıkarma Anlaşması yapıldı. Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Mısır, bu bloktan çıktı ve Türkiye arasında anlaşma yapıldı. Lübnan ve Suriye ile yapılan anlaşmanın ardından Doğu Akdenizde tek sorun İsrail kaldı. GKRY, Yunanistan ve İsrail 3lü blokaj kurarak etki kurmaya çalışıyorlar fakat onların şan için bi etki gücü yok. Türkiye'nin Deniz Koruma Alanları'ndaki (DKA) ikisini Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na resmi olarak (IOC) kayıt altına almasıylaMavi Vatan haritasında olan bölgeyi dahil etmiş olduk. Bu durum Doğu Akdeniz'in kaderini değiştirdi. Türkiye'nin kurduğu sismik arama platformu ya da petrol çıkarma durumunda doğrudan kendi topraklarımız sayılıyor. Bu anlamda oldukça önemli bir anlaşmadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlerin il dışı atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı atama sonuç sorgulama
- Ağustos ayı dolunayı ne zaman, hangi tarihte? Kova dolunayının etkileri neler?
- 2025 HMGS sınavı ne zaman? HMGS kimler için zorunlu olacak, hangi konulardan, kaç soru çıkacak?
- Yağış ve sıcaklık bir arada! Meteoroloji tek tek paylaştı: İki günlük şakır şakır sağanak geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir…
- AGS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ağustos ayında yayınlanacak mı?
- Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış
- Vakıf üniversitesi tercih edecekler dikkat: Burs ve indirim seçenekleri neler? Hukuk, tıp, diş hekimliği bölümleri fiyat karşılaştırması
- Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı
- Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Sigara Zammı Son Durum ve Güncel Fiyatlar | 4 Ağustos en ucuz ve pahalı sigaranın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?