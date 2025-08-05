Miçotakis’ten Türkiye’ye yönelik skandal hareket! Yunan muhafeletinden dikkat çeken sözler: Türkiye ile denk değiliz

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MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK EYLEMİ PROGRAMINA ALINMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin hava, kara ve denizde savunma sanayiinde envanterine kattığı sistemler uzun süredir Yunanistan'da korkuya neden olurken son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına katılmaması yönelik engelleme planı yaptığı ortaya çıktı. Miçotakis, Türkiye'deki atılımları tehdit olarak gördükleri gerekçesiyle Avrupa Güvenlik Eylemi programına Türkiye'nin yer almaması için çalışmalar yaptığı ve ülkesinde silahlı kuvvetlerin güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin mavi vatandaki sismik çalışmalarına dikkat çekilerek Yunanistan'a 3 ultra modern fırkateyn alınacağı açıklandı.

"YUNANİSTANDA SÜREKLİ TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ATILIMLARI KONUŞULUYOR"

A Haber Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını ve Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İlhan Tahsin'in ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli atılımları Yunanistan'ın 1 numaralı gündem maddesi. Türkiye'de bir silah denenmesi yapılsa Yunanistan'da bu durum Miçotakis'in konuşmasının önüne geçer ve Türkiye her gün konuşulur. Yunanistan varsa yoksa Türkiye'nin savunma alanında yaptığı devasa sistemleri ele alınıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da her açıklamasında Türkiye'deki savunma sanayii ile yarışamayacaklarını ve Türkiye'nin Yunanistan açısından tehdit oluşturduğunu söylüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Yunanistan'ın Türkiye ile havada dengeyi sağladığını ifade ederek 1 yıl içerisinde son model 3 ultra modern fırkateynin Yunan savunma sistemi bünyesine dahil olacağını açıkladı. Hatta Yunanistan'da muhalefet partisi fırkateynin satın alımına ilişkin TCG Anadolu'ya atıfta bulunarak 'Alsanız ne olur TCG Anadolu üzerinde bir sürü silahlar var. Birde Türkiye'de üretilen ve bizim görmediklerimiz var. Bu dengeyi sağlayamazsınız' dedi.