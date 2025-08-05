İsrail KKTC’ye saldırı planı mı yapıyor?

İsrail, Orta Doğu'da savaş tehdidi oluştururken son olarak rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uzattı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, ele aldığı bir yazıda Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun ve ATACA füzelerin İsrail'de tehdit oluşturduğunu ve KKTC'nin İsrail tarafından müdahale planı hazırlaması gerektiğini savundu. Bu sözler yeni bir tedirginliğe neden olurken akıllara İsrail KKTC üzerinden saldırı hazırlığında mı? sorularını getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olarak sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu