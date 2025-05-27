Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu | Kripto cüzdan ile suç gelirlerini aklama

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı, 10 şirkete de el konuldu. Papara şirketinin sahibi Ahmed Faruk Karslı da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları canlı yayında anlattı.

OPERASYON AYRINTILARI NELER?

A Haber muhabiri Esra Akyürek: Aslında önemli bir operasyon ki geride bıraktığımız dönemlerde de yine kara para aklamaya yönelik özellikle operasyon haberlerini duymuştuk. Bu da bir yenisi oldu. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

ŞİRKET SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sabah 5 civarında operasyonlar gerçekleştirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı ama en önemli isimlerden bir tanesi olarak özellikle Papara isimli şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ön plana çıkıyor.