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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu | Kripto cüzdan ile suç gelirlerini aklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 12:11 Güncelleme: 27.05.2025 12:19
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Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu | Kripto cüzdan ile suç gelirlerini aklama

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda dikkat çeken ayrıntılar var. Yasa dışı bahis trafiği nasıl yönlendirildi? Örgüt liderleri para transferini nasıl yaptı?  Kripto cüzdan ile suç gelirleri nasıl aklandı? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları canlı yayında anlattı.

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı, 10 şirkete de el konuldu. Papara şirketinin sahibi Ahmed Faruk Karslı da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları canlı yayında anlattı.

SOĞUK CÜZDAN İLE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA

OPERASYON AYRINTILARI NELER?

A Haber muhabiri Esra Akyürek: Aslında önemli bir operasyon ki geride bıraktığımız dönemlerde de yine kara para aklamaya yönelik özellikle operasyon haberlerini duymuştuk. Bu da bir yenisi oldu. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

ŞİRKET SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sabah 5 civarında operasyonlar gerçekleştirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı ama en önemli isimlerden bir tanesi olarak özellikle Papara isimli şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ön plana çıkıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DİJİTAL CÜZDAN UYGULAMASI

Aradaki detayı da bildirmek istiyorum. Geçmiş dönemde özellikle Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'a yönelik bir operasyon gelmişti. Orada Payfix ödeme sistemini kullandıkları ortaya çıkmıştı. İkisi de özellikle dijital cüzdan uygulaması hizmeti sunan uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Papara da aynı şekilde Payfix de aynı şekilde.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

NASIL GERÇEKLEŞİYORDU BUNLAR?

Papara 2016 yılında kurulmuş ve yurt içine, yurt dışına kolay para transferleri, dijital cüzdan gibi hizmetler sunan bir uygulama. Ancak bazı açıklara sebebiyet verdiği biliniyordu konuyla alakalı olarak ve MASAK'ta bu konuyla alakalı takiplerini sürdürüyordu. Sonuç olarak da bir operasyon için düğmeye basıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KARA PARA TRAFİĞİ VE BANKA HESAPLARI

26 bin 12 hesap görüyoruz bu iş için açılmış olan ve 102'sinin de yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu gelirler de yasa dışı bahis sitelerinden gelen bu paralar sonrasında 274 farklı banka hesabı açılmış. Yüksek bir meblağdan bahsediyoruz bu kapsamda. Oradaki gelirler 274 farklı banka hesabına dağıtılıyordu.

Çok da fazla dikkat çekmemesi için yüksek gelirli olduğu için çok fazla banka hesabı açıldığını görüyoruz. Bu farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PARALAR NASIL AKLANIYORDU?

Burada kripto paralar işin içerisine giriyor ki kripto paraların da özellikle kara para aklama da çok sık kullanıldığını görüyoruz. Operasyonlarda çok fazla kullanıldığını ve deşifre edildiğini görüyoruz. Bu paralar 16 farklı kripto cüzdanla aklanmaya çalışıldı. 5 kripto cüzdanın da sahiplerinin örgüt lideriyle işbirliği içerisinde olduğu belirlendi. Yani 5 farklı cüzdandan da direkt kendileri para alışverişi sağlıyorlardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HER İŞLEMDEN KOMİSYON!

Her bir transfer başına, her bir para akışı başına da özellikle Papara'da kurucusu Ahmed Faruk Karslı'nın belli bir miktar komisyon, para aldığı da yine iddialar arasında yer alıyor.

Konuyla alakalı 8 şirkete el konuldu. 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 yat, 1 villaya el konuldu. Bu şirketlere de kayyum atandı. Süreç devam ediyor olacak.

13 kişi gözaltına alındı. Elbette ki ifade verme süreçlerinde detaylar ortaya çıkacak. 4 günlük yasal bir gözaltı süreci var. Ardından adli makamlara sevkleri gerçekleştirilecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AHMED FARUK KARSLI | ÖRGÜT LİDERLİĞİ İLE SUÇLANIYOR

PAPARA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

- Yasa dışı bahis para trafiğine yol göstermek

- Yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin şirket üzerinden yapılması

- İşlemlerden gelir kazanılması

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PAPARA ÜZERİNE YAPILAN TESPİTLER

- Açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı

- Elde edilen yasa dışı gelirin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı tespit edildi

- Suç geliri 16 farklı kripto cüzdan ile aklanmaya çalışıldı

- 5 kripto cüzdan sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği belirlendi

- Papara'nın yasa dışı bahis örgütlerle örtülü ilişkisi çıktı

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

- 8 şirket

- 5 tekne

- 3 kiralık kasa

- 74 araç

- 7 daire

- 1 yat

- 1 villaya el konuldu

Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu | Kripto cüzdan ile suç gelirlerini aklama
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