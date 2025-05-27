Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplardaki paralar ne olacak? TCMB'den flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saat 05.00'te düzenlenen operasyonla birlikte şüphelilere ait 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kasa, 74 araç ve 8 gayrimenkule el konuldu. Papara'nın da bağlı olduğu PPR Holding ve diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin yasa dışı bahis ödemelerinde aracılık yaptığı iddia ediliyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaşırken 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL tutarında işlem yapıldığı tespit edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin ilk detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Ayrıca TCMB yaptığı açıklamada Papara'ya TMSF tarafından kayyum atandığını belirterek 'Ödemede geçici olarak günlük limitler uygulanacak. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında.' açıklamasını yaptı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.
MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.
YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.
BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detay görüntüleri paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde "Yasa Dışı Bahis" amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi. MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.
TCMB'DEN "PAPARA" AÇIKLAMASI
Merkez Bankası, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır." denildi ve şu ifadelere yer verildi:
"HESAPLARDAKİ PARALAR GÜVENCE ALTINDA"
"İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir."
BOĞAZ'IN EN GÜZEL KIRMIZISI ONUNDU
İstanbul Boğazı'nda kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nın 200 milyon TL'ye Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya satıldığı ortaya çıktı.
1846'DA İNŞA EDİLDİ
Sultan l. Mahmut Dönemi'nde, Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa tarafından 1846'da yaptırılan yalı, 1905'te çıkan yangında tamamen küle dönmüştü. Yangından sonra yalının arsası uzun süre otopark olarak kullanıldı. Mimar Emrah Ünlü'nün projesiyle yeniden hayata döndürülen yapının inşaatını ise Keten İnşaat üstlendi. Yeniden yapımına 2013 yılında başlandı ve aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. İnşaatı 2017'de tamamlanan yalının bahçe tasarımı, açık alanlarının etkinlik amaçlı kullanılması düşünülerek yapıldı. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı aşı boyalı rengiyle Boğaz'ın en dikkat çeken yapılarından biri haline geldi.
20 METRE UZUNLUĞUNDA RIHTIM
Yalı, toplam 603 metrekarelik arsa içinde bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 485 metrekare brüt kullanım alanına sahip. İçinde asansörü ve 5 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda rıhtımı bulunan Mehmen Emin Ağa Yalısı, yakın tarihte 17. İstanbul Bianeli kapsamında ünlü ressam Taner Ceylan'ın, "Aheste Çek Kürekleri, Mehtab Uyanmasın" adlı sergisi ve dizi setlerine ev sahipliği yaptı.
25 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ
Yalıya önce 25 milyon dolar değer biçilmişti. Ancak alıcı bulamayınca fiyat 17.5 milyon dolara indirilmişti. Bir süredir satışta olan yalıya Rus ve bir İranlı alıcı da talip olmuştu. Ancak yalının Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya 200 milyon TL'ye satıldığı ortaya çıktı.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında operasyonun detayları aktardı.
İşte Mercan'ın sözleri:
Operasyon bu sabah saat 05.00 civarında gerçekleşti. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait başta Papara olmak üzere 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu. Operasyonun geçtiğimiz aylarda sinyali verilmişti.
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