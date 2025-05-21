TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası

Milletvekili danışmanları "dolandırıldık" dedi, karşı taraf suçlamaları kabul etmedi. Sonunda orta yol bulundu. Taraflar protokol imzalamak için masaya oturdu.

KRİZ PATLKAK VERDİ

ATV Haber'in gündeme getirdiği yerel medya patronu çiftin 100 milyon liralık vurgun iddiasında, mağdurların savcılıktaki şikayet dosyası birleşti. Son kriz ise iddianame beklenirken patlak verdi.

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YALANCI ŞAHİTLİK TEKLİFİ

Medya patronu çift iddiaya göre mağdurlarla masaya oturdu. Parayı ödeyeceğini söyledi, ancak diğer mağdurların tefecilikle suçlanması şartıyla.

MAAŞ HACİZ KONDU

Meclis'te milletvekili danışmanlığı yapan mağduru da iddiaya göre satmak istediği otomobil üzerinden kandırdılar. Milletvekili danışmanının maaşına da haciz kondu.

Ekran görüntüsü / A Haber

ÇALIŞANLAR DA MAĞDUR

İddiaya göre yerel medya patronu çiftin eski çalışanları da ailesi ve arkadaşlarıyla beraber 20 milyon lirayı bulan bir kayıp yaşadı.