TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasında yeni gelişmeler var. Çevresinden yaklaşık 100 milyon lira toplayan yerel medya patronu çift iddialara göre borcunu ödemeyi vaat etmişti. Ancak bazı mağdurları 'tefecilikle' suçlamayı buna şart koşunca protokol bozuldu.
Milletvekili danışmanları "dolandırıldık" dedi, karşı taraf suçlamaları kabul etmedi. Sonunda orta yol bulundu. Taraflar protokol imzalamak için masaya oturdu.
KRİZ PATLKAK VERDİ
ATV Haber'in gündeme getirdiği yerel medya patronu çiftin 100 milyon liralık vurgun iddiasında, mağdurların savcılıktaki şikayet dosyası birleşti. Son kriz ise iddianame beklenirken patlak verdi.
YALANCI ŞAHİTLİK TEKLİFİ
Medya patronu çift iddiaya göre mağdurlarla masaya oturdu. Parayı ödeyeceğini söyledi, ancak diğer mağdurların tefecilikle suçlanması şartıyla.
MAAŞ HACİZ KONDU
Meclis'te milletvekili danışmanlığı yapan mağduru da iddiaya göre satmak istediği otomobil üzerinden kandırdılar. Milletvekili danışmanının maaşına da haciz kondu.
ÇALIŞANLAR DA MAĞDUR
İddiaya göre yerel medya patronu çiftin eski çalışanları da ailesi ve arkadaşlarıyla beraber 20 milyon lirayı bulan bir kayıp yaşadı.