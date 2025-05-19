İran’dan ABD ile müzakere açıklaması: Çelişkili tavırları müzakereyi güvensiz kılıyor!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve müzakere heyeti üyesi Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen müzakere sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkililerin çelişkili ve belirsiz açıklamalarının müzakerelerin güven ortamını zedelediğini belirten Revançi, Avrupa ülkelerinin de sürece yapıcı katkı sunması gerektiğini ifade etti. Revançi, müzakerelerde diplomasi dışına çıkılmaması gerektiğini vurgularken, İran'ın NPT kapsamındaki haklarından asla vazgeçmeyeceğinin de altını çizdi.

"ABD'NİN ZİKZAKLI TUTUMU SÜRECİ BELİRSİZLEŞTİRİYOR"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, müzakere sürecinin gidişatını değerlendirdiği açıklamasında, ABD'nin çelişkili tutumunun ciddi bir güven problemi yarattığını dile getirdi. Revançi, "ABD'li yetkililer birbirini tutmayan açıklamalar yapıyor. Bu zikzaklı ve çelişkili tutum, müzakere ortamını belirsiz ve güvensiz hale getiriyor. Kimse bu durumun etkisiz olduğunu iddia edemez" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ÜLKELERİ DİPLOMATİK SÜRECE ODAKLANMALI"

Revançi, Avrupa ülkelerinin müzakere sürecine yaklaşımını da eleştirdi. Gereksiz açıklamalar yerine diplomatik desteğin önemine dikkat çeken Revançi, "Avrupa şu anda devam eden sürece siyasi desteğini odaklamalıdır. Bu yolun başarıyla sonuçlanması herkesin yararına olacaktır" dedi.

"AVRUPALILAR SÜREÇ HAKKINDA SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ"

İran tarafının, ABD ile yapılan görüşmeler konusunda Avrupalı ortaklarını sürecin başından beri bilgilendirdiğini belirten Revançi, "Müzakerelerin başlangıcından itibaren Avrupalı taraflarla hem Tahran'da hem de bakan yardımcıları düzeyinde temas halindeyiz. Her tur sonrası büyükelçiler seviyesinde bilgilendirme yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BEŞİNCİ TURUN YERİ VE ZAMANI UMMAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK"

Revançi, ABD ile dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve beşinci turun yapılmasına karar verildiğini belirtti. Revançi, "Zaman ve yeri Umman tarafı açıklayacak. Ancak ABD'nin çelişkili tutumu süreci doğrudan etkiliyor" ifadeleriyle sürecin kırılgan yapısına dikkat çekti.

"MÜZAKERELER YALNIZCA MÜZAKERE ODASINDA YAPILMALI"

Müzakerelerin yalnızca resmi kanallar ve uygun ortamlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Revançi, "Bizim için en önemli konu budur. Karşı tarafın bu ilkenin dışına çıktığı bazı durumlar oldu. Biz fiilen ne yapılacağına bakarak adım atacağız" dedi.

"İRAN, NÜKLEER HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK"

İran'ın uranyum zenginleştirme başta olmak üzere NPT kapsamında sahip olduğu tüm nükleer hakları savunduğunu ifade eden Revançi, "Bu haklarımız müzakere masasında da açıkça dile getirilmiştir. İran, yasal haklarını korumakta kararlıdır" sözleriyle tutumlarının net olduğunu belirtti.