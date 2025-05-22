İran ile ABD arasında uranyum çıkmazı! Anlaşabilecekler mi? Tahran'dan sert açıklama
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile uranyum zenginleştirme konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını, bu sorun çözülmeden bir anlaşmaya varamayacaklarını söyledi.
Suudi Arabistan merkezli Asharq News kanalına konuşan Erakçi, ülkesi ile ABD arasında devam eden nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Erakçi, "Şu ana kadar biri Roma'da 3'ü Maskat'ta dört tur müzakere gerçekleştirdik, bu müzakerelerin saygılı bir ortamda gerçekleştiğini söyleyebilirim." dedi.
Tarafların birçok alanda birbirini daha iyi anlama noktasına geldiğini ifade eden Erakçi, bazı konularda görüş ayrılıklarının ise devam ettiğini belirtti.
Erakçi, "Özellikle (uranyum) zenginleştirme konusunda bizle Amerika tarafı arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Ve bu çözülene kadar bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünmüyorum." ifadelerinde bulundu.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran-ABD görüşmelerinin 5. turunun 23 Mayıs Cuma günü Roma'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.
İRAN-ABD ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.
İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.
Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme gerçekleştirmişti.
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