A Haber’e bağlanan deprem uzmanından açıklama: Fay zonu aktif!

Prof Dr. Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde, "Halen artçıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önce meydana gelen 6.2 ile 5.9'un depremlerinin Kumburgaz fayı üzerinde gibi görünüyor. Henüz harita üzerinde görme şansım olmadı ama bu büyüklükteki depremler elbet yaşanacak" ifadelerini kullandı. Akabinde sarsıntının merkez üssünden çok uzak yerlerde bile hissedildiğini ifade eden Ersoy, bu büyüklükte bir depremden yıkım beklenmeyeceğini ancak fay hattının aktif olduğunun bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

FAY ZONU AKTİF

Prof Dr. Ersoy'un konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda yaşanan 4 büyüklüğündeki depremi ben Maltepe'deyim ve hissedenler varmış. Avrupa yakasına göre zeminler farklı olmasına rağmen aşağı yukarı 40 kilometre uzaktayız. Depremin merkez üssünden ona rağmen buradan da hissedilmiş. Bu büyüklükte herhangi bir yıkım beklenmez. Bu sadece fay zonunun aktif olduğunu gösterir.

"6.2'NİN ÜZERİNE ÇIKARSA YENİDEN YORUMLANABİLİR"

Ne zaman ki 6.2'nin üzerine çıkarsa ancak o zaman yeni bir deprem gözüyle bakılabiliriz. Bu artçıların normalde 1 ay devam etmesi gerekir ama yine de bir net bir zaman dilimi söylemek zor. Bazen 15 günde sönümlenirken bazen 1 ay sürebiliyor. Ama daha sonraki dönemlerde yalnızca Kumburgaz fayında değil Avcılar ya da Adalar fayında faaliyetler olduğu zaman bunu farklı yorumlayabiliriz.