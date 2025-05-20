AFAD büyüklüğü açıkladı! İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem | "Artçılar devam edecek"

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN DAHA HİSSEDİLEBİLİR"

Nitekim Avrupa Yakasındaki zemin daha hissedilebilir bir zemin Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi merkez üssü oralara daha yakın olduğu için biraz daha fazla hissetmiş olabilirler.

"O FAYDA OLMUŞSA ENERJİ BOŞALIMI OLUR"

Bu depremin diğer fay hatlarını etkileme riski var mı?

Aynı yer için konuşuyorsak ve bu deprem Kumburgaz fayındaysa bunca depremden sonra elbette ki enerji boşalımı oluyor. Ama bu boşalım bir transfer olayıdır. Ancak başka segment dediğimiz parçalar üzerinde yeni stresler ekleyebilir.

"İSTANBUL'UN ZEMİNİ DAHA İYİ!"

İstanbul çevresinde bu fay zonu 15 ile 30 kilometre arasında değişen uzaklıklarda. Ama sevindirici olan şu ki bu faylar kara üzerinde değil. İkincisi ise İstanbul ve Marmara bölgesinde ova yok. Ova ve dere zeminleri yumuşak ve pekişmemiş zeminler olduğu için bunlar deprem dalgaları karşısında daha duyarlı ve hasar verici zemindeki bu dalgalanma nedeniyle üzerindeki yapılarda büyük hasarlar meydana geliyor. Bununla İstanbul çevresi Türkiye'nin şanslı zemin bölgelerinden bir tanesi.