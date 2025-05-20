AFAD büyüklüğü açıkladı! İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem | "Artçılar devam edecek"
İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem İstanbul'da birçok yerde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti. Deprem Uzmanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin beklenen sarsıntılar olduğunu belirtmesine karşın fayın Kemerburgaz fayı üzerinde olmasına dikkat çekti.
İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada saat 23:36'da meydana gelen depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD tarafından yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-20
Saat:23:36:53 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:28.38583 E
Derinlik:8.16 km
"HİSSEDİLEN DEPREM AYNI FAY ÜZERİNDE"
Marmara Denizi İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
A haber ekranlarında konuya ilişkin telefonla canlı yayına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu tür depremlerin beklenen sarsıntılar olduğunu ancak konumunun aynı fay üzerinde olabileceğine dikkat çekti.
"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"
Prof Dr. Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde, "Halen artçıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önce meydana gelen 6.2 ile 5.9'un depremlerinin Kumburgaz fayı üzerinde gibi görünüyor. Henüz harita üzerinde görme şansım olmadı ama bu büyüklükteki depremler elbet yaşanacak" ifadelerini kullandı.
FAY ZONU AKTİF
Prof Dr. Ersoy'un konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Şu anda yaşanan 4 büyüklüğündeki depremi ben Maltepe'deyim ve hissedenler varmış. Avrupa yakasına göre zeminler farklı olmasına rağmen aşağı yukarı 40 kilometre uzaktayız. Depremin merkez üssünden ona rağmen buradan da hissedilmiş. Bu büyüklükte herhangi bir yıkım beklenmez. Bu sadece fay zonunun aktif olduğunu gösterir.
"6.2'NİN ÜZERİNE ÇIKARSA YENİDEN YORUMLANABİLİR"
Ne zaman ki 6.2'nin üzerine çıkarsa ancak o zaman yeni bir deprem gözüyle bakılabiliriz. Bu artçıların normalde 1 ay devam etmesi gerekir ama yine de bir net bir zaman dilimi söylemek zor. Bazen 15 günde sönümlenirken bazen 1 ay sürebiliyor. Ama daha sonraki dönemlerde yalnızca Kumburgaz fayında değil Avcılar ya da Adalar fayında faaliyetler olduğu zaman bunu farklı yorumlayabiliriz.
"4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HİSSEDİLEBİLİR ÇÜNKÜ..."
Bu sarsıntıdan yeniden deprem beklenebilir mi?
Elbette başka depremler olabilir gün geçmiyor ki Marmara dahil olmak üzere küçük de olsa depremler meydana geliyor. 23 Nisan'dan bu yana neredeyse bir aylık bir süreç geçti. Bu aşamada artçılar olabilir ama 4 büyüklüğündeki bir depremin farkı hissedilebilir olması. Nitekim ben merkez üsse yaklaşık 45 kilometre uzağında olmama karşın burada hissedenler var.
"AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN DAHA HİSSEDİLEBİLİR"
Nitekim Avrupa Yakasındaki zemin daha hissedilebilir bir zemin Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi merkez üssü oralara daha yakın olduğu için biraz daha fazla hissetmiş olabilirler.
"O FAYDA OLMUŞSA ENERJİ BOŞALIMI OLUR"
Bu depremin diğer fay hatlarını etkileme riski var mı?
Aynı yer için konuşuyorsak ve bu deprem Kumburgaz fayındaysa bunca depremden sonra elbette ki enerji boşalımı oluyor. Ama bu boşalım bir transfer olayıdır. Ancak başka segment dediğimiz parçalar üzerinde yeni stresler ekleyebilir.
"İSTANBUL'UN ZEMİNİ DAHA İYİ!"
İstanbul çevresinde bu fay zonu 15 ile 30 kilometre arasında değişen uzaklıklarda. Ama sevindirici olan şu ki bu faylar kara üzerinde değil. İkincisi ise İstanbul ve Marmara bölgesinde ova yok. Ova ve dere zeminleri yumuşak ve pekişmemiş zeminler olduğu için bunlar deprem dalgaları karşısında daha duyarlı ve hasar verici zemindeki bu dalgalanma nedeniyle üzerindeki yapılarda büyük hasarlar meydana geliyor. Bununla İstanbul çevresi Türkiye'nin şanslı zemin bölgelerinden bir tanesi.
VALİ GÜL: OLUMSUZ DURUM TESPİT EDİLMEDİ
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-20 23:36:53 40.815 28.38583 8.16 MW 4.0 Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-20 23:14:26 39.22083 28.99472 8.81 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-05-20 22:54:54 35.77611 27.32194 16.18 ML 2.2 Ege Denizi - [102.52 km] Datça (Muğla)
2025-05-20 22:25:50 38.20806 38.57889 10.77 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2025-05-20 22:18:02 39.15778 28.92194 7.17 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-20 21:42:32 39.05 28.63667 6.95 ML 1.1 Demirci (Manisa)
2025-05-20 21:40:44 40.82556 28.29528 8.15 ML 1.2 Marmara Denizi - [26.48 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-20 21:40:31 38.08639 38.46889 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-05-20 21:19:16 38.25472 38.74861 5.89 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-05-20 21:02:40 39.43861 26.2975 8.64 ML 1.5 Ege Denizi - [06.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-20 20:40:02 39.04472 28.6425 7.1 ML 1.3 Demirci (Manisa)
2025-05-20 20:34:18 37.55556 37.39389 6.11 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-05-20 20:19:25 38.65611 38.7275 6.83 ML 1.5 Baskil (Elazığ)
2025-05-20 20:14:39 39.01194 29.57528 7.07 ML 1.8 Gediz (Kütahya)
2025-05-20 19:39:23 38.44722 37.31611 7.06 ML 2.0 Darende (Malatya)
2025-05-20 19:36:59 35.54611 32.25861 33.36 ML 1.8 Akdeniz
2025-05-20 19:30:59 41.10056 43.84361 7.24 ML 2.8 Shirak (Ermenistan) - [24.49 km] Akyaka (Kars)
2025-05-20 19:00:42 39.51528 28.19139 6.97 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2025-05-20 18:58:57 39.50306 28.17667 6.81 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-05-20 18:18:25 38.16056 32.02222 6.97 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2025-05-20 18:01:47 38.12083 26.12583 7.29 ML 3.0 Ege Denizi - [20.96 km] Çeşme (İzmir)
2025-05-20 18:00:47 38.94333 27.06833 7.27 ML 1.4 Aliağa (İzmir)
2025-05-20 17:43:19 38.18028 32.025 7.0 ML 1.9 Ilgın (Konya)
2025-05-20 17:41:43 39.18194 28.93056 7.33 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-05-20 17:30:01 37.33528 36.88889 15.44 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-20 16:51:32 36.71806 25.64167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-05-20 16:43:58 39.4475 25.77194 7.46 ML 1.2 Ege Denizi - [25.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-20 16:31:43 37.39667 36.57417 7.58 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-05-20 16:21:11 38.5225 31.8875 7.0 ML 1.5 Yunak (Konya)
2025-05-20 15:51:11 38.98889 27.92917 8.86 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2025-05-20 15:22:02 39.88472 28.85528 7.15 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2025-05-20 15:06:05 40.73917 27.44417 8.32 ML 1.8 Marmara Denizi - [09.36 km] Şarköy (Tekirdağ)
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