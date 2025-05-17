Karadeniz'den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu
Karadeniz’den Türkiye’yi heyecanlandıran bir müjde daha geldi. Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve enerji uzmanı Altuğ Karataş değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi İstanbul'daki hastane açılışında duyurdu. Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı.
Abdulhamid Han gemisinin Göktepe-3 kuyusundaki çalışmalarına 27 Mart günü başladığını söyleyen Başkan Erdoğan dün müjdeli bir haber alındığını söyledi.
30 MİLYAR DOLARLIK KEŞİF
49 günlük sondaj operasyonu sonucunda sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yapıldı. Başkan Erdoğan yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız." diye konuştu.
DOĞALGAZ KEŞFİ NE ANLAMA GELİYOR?
Enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın: Türkiye ilk 2020 yılında bölgede doğalgaz keşfini yaptı. 320 milyar metreküplük bir keşifti bu. O sırada yine değerlendirmeler yaparken ben bu bölgede sadece bununla kalınmayacağını söylemiştim. 1 trilyon metreküpten söz etmek mümkün. Çünkü Karadeniz tıpkı Hazar Havzası gibi bir bölge demiştim. Ondan sonra peş peşe keşifler geldi ve 710 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervimiz olduğu ispatlandı.
YENİ KEŞİFLERİN HABERCİSİ
Sonra araştırmalar devam etti. Abdülhamid Han gemisinin gelmesinden sonra bölgeye özel önem verildi. Çünkü 8 bin km²'lik bir bölgede sismik araştırmalar yapıp sonuçları alınmıştı. Ancak o ilk etaptaki çıkan gaz yaklaşık 2 bin 500, 3 bin km²'lik bir bölgeydi. Bu bölgeyle ilgili araştırmalar devam etti umut verici veriler zaten değerlendirilmeye başlandı. Şu andaki keşif çok güzel geleceğe yönelik sinyaller veriyor. Göreceksiniz sadece 75 milyar metreküple kalınmayacak. Bölgede daha önce de benim ifade ettiğim gibi değişik zamanlarda en az 1 trilyon metreküplük bir doğalgaz rezervinin keşfi söz konusu olacak.
Bu Türkiye açısından çok önemli. Hem doğalgaz keşfetme, çıkarma ve bunun arıtılması, kullanıma sunulması açısından elde ettiği deneyimler açısından hem de daha sonraki keşifler açısından çok önemli. Biliyorsunuz ayrıca başka bir gemimizle 2026 yılında bölgede hareket hazırlığı yapılıyor. Bölgede hem üretim, hem depolama, hem de takviye olarak dışarıya verme açısından şu anda hazırlık yapılıyor.
HANE DOĞALGAZI HEDEFİ
FTSO Gemisi diye adlandırdığımız dünyada sayılı ülkelerde olan bir gemi. Şu anda onun hazırlığı yapılıyor. Bölgedeki potansiyeli aslında biliyoruz. İleriye doğru daha büyük keşifler olacağını da biliyoruz. Onun hep hazırlıkları. Şu anda zaten Sakarya bölgesinden günlük 9,5 milyon metreküplük bir üretim yapılıyor. Bu çok çok önemli. 4,5 milyon ailenin Türkiye'de doğalgazının temini de anlamına geliyor bu da.
Zaten 20 milyonluk bir hanede doğalgaz kullanılıyor. Yani şu anda yaklaşık yüzde 25'ini hanelerde kullanılan doğalgazın, Türkiye kendi imkanlarıyla sağlıyor. Gelecekte amaç bunun daha ileriye taşınması. Bu bakımdan bu keşif gerçekten çok sevindirici bizim açımızdan çok sevindirici. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Çünkü Doğu Karadeniz bölgesinde de sinyaller var. Ama Sakarya bölgesi bunun en yoğunlaştığı doğalgazın en yoğunlaştığı bölge.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 FİLOSUNDA BİRİ BİZDE
Enerji uzmanı Altuğ Karataş: Türkiye'nin 710 milyar metreküplük zaten bir rezervi vardı. Bu 710 milyar metreküplük rezerve nasıl ulaştık? Önce aslında Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde Türkiye dünyanın en büyük beş filosundan birini kurdu ve bu aramalara başladı ve aramalarının neticesinde ilk 2019-2020 senesinde biz yaklaşık olarak 320 milyar metreküpün üzerinde bir gaz rezervi bulmuştuk bu noktada. Ki genelde bu rezervler petrol ve gaz rezervleri büyük nehirlerin milyonlarca yıl neticesinde akışlarıyla biriktirdiği inorganik varlıklardan oluşur. Tuna isminin koyulmasının da ana sebeplerinden biridir. Tuna Nehri'nin aslında bir havzasından bahsediyoruz orada. Türkiye bu 310 milyar metreküpü bulduktan sonra da pes etmedi tabii ki, biliyorsunuz. Daha sonra biz bunu ikinci bir açıklamayla bir kapasite revizyonu yaptık. Sonra da üçüncü açıklamayla 710 milyar metreküplüğü bulduk.
75 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ REZERV
Türkiye şu anda Filyos'un yaklaşık olarak 180 kilometre kuzeyinde, yani aslında baktığınız zaman Bulgaristan sınırına çok yakın, Burgaz çizgisine gelecek bir noktada münhasır kendi arama bölgemizin içinde bir 75 milyar metreküp daha bulduk. Yani neredeyse 800 milyar metreküpe yaklaştık. Ama Türkiye'ye ilk bulduğu zaman Amerikan sismik aramalar tarafında da birtakım açıklamalar vardı. 1 trilyon metreküpten bahsediyorlardı. Türkiye'nin bu bölgedeki aslında rezervinden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teknik analizlerini yapıyor, sismik aramalarını yapıyor, sondajlarını vuruyor. Bunu yaptıktan sonra, kesinleştirdikten sonra bu açıklamaları yapıyor.
KARADENİZ GAZI EVLERDE KULLANILIYOR!
Tekrar belirtelim. Biz şu anda 710 milyar metreküpün üstüne bir 75 milyar metreküp daha ekledik. Ama bazı büyük devletlerin de sismik aramalarını ya da uydu aramalarından belirttikleri rakamlar 1 trilyon metreküpe işaret ediyor bu bölgede. Onun için Türkiye aramaya devam edecektir. Sadece bu bölgede değil bu arada. Doğu Karadeniz tarafında da aramalar oluyor. Biliyorsunuz. Gabar ve Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere. Ben özellikle bu havzanın çok değerli olduğunu ve Türkiye'nin zaten bunu görerek Filyos'ta ilk defa bir terminal, doğalgaz terminali inşa ettiğini ve dünyada bir rekorla inşa ettiğini biliyorsunuz. Ve oradaki yaklaşık 175 kilometrelik boru hattını da Türkiye inşa etti ve evlerimizde şu anda kullanılıyor.
TÜRKİYE 30 YILI GARANTİYE ALDI
Şimdi bu yeni kapasiteler Türkiye'nin enerji bağımsızlığında ne kadar önemli bir yol katedeceğine dair bize yeni yeni ipuçları veriyor. Yaklaşık Türkiye'nin evlerde kullanmış olduğu doğalgazı 25-30 yıllık aslında biz kendi hanemize yazmıştık kullanacak şekilde. Yani herhangi bir şekilde dünyada enerji krizi çıksa bile Türkiye 2028 yılında tüm bu kuyulardaki çalışmaları bitirip şu an 10 kuyudan çıkartıyoruz, toplam 40 kuyudan bu gazı karaya ulaştırdığında, kendi evlerimizde herhangi bir dünya ülkesinden doğalgaz almasak da 25-30 yıl bize yetecek doğalgazımız vardı. Şimdi bunun üstüne bir yüzde 10 kapasite daha geldiğini söyleyebiliriz. Bu Türkiye'nin enerji arz güvenliği, stratejik güvenliği ve milli politikası açısından son derece önemli bir buluş.
HANE VE SANAYİYE YANSIMASI NE?
Türkiye şu anda evlerimizde, yani Türkiye'nin 81 vilayetinde kullanmış olduğu doğalgaz yüzde 50 sübvansiyonlu. Yani devletimiz aslında evlerimizde kullanmış olduğumuz doğalgazın yarı bedelini ödüyor. Daha doğrusu vatandaş bunun yarısını ödüyor sadece. Sanayi kuruluşlarımızda dışarıya bağlı olarak herhangi bir fiyat değişikliği olduğunda bu kullanılıyor. Ama yaklaşık 20 milyonun üstünde konuttan bahsediyoruz Türkiye'de ve 86 milyonu ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz.
TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI GELECEKTE RAHAT EDECEK
Onun için gelecekle ilgili de söyleyeceğim. Şu an yüzde 50 sübvansiyon var. Ama esas size biraz önce 25-30 yıllık bir tarihten bahsettim. Bizim çocuklarımızın geleceğinin tarihi yazılıyor şu anda burada. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani evlatlarımızın gelecek yıllarda çok daha rahat bir ekonomik koşullar içinde yaşaması için Türkiye'nin cari açığını azaltması gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı ne kadar? Senelere göre değişiyor. 50 ila 70 milyar metreküp. Peki Türkiye petrol ve doğalgaza ne kadar ödüyor? Yaklaşık 60 milyar metreküp. Senelere göre değişiyor. Türkiye normalde petrol ve doğalgaz hariç yani enerji hariç cari açık fazlası veriyor. Bu sebeple de Türkiye'nin bulmuş olduğu her bir metreküp doğalgaz, her bir varil petrol, Türkiye'nin hem ekonomik bağımsızlığı, ekonomik güvenliği hem geleceğimiz, çocuklarımız hem de milli güvenlik politikamız açısında önemli. Milli güvenlik politikamız açısından bir altın değeri taşıyor. Tabii ki önümüzdeki yıllarda bu enerji fiyatlarına da mutlaka sirayet edecektir. Bunun sayısı arttıkça.
CARİ AÇIK İÇİN KRİTİK RAKAM
Avrupa'da Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte doğalgaz fiyatları neredeyse dünyadaki bu arz güvenliği probleminden dolayı 10 katına çıkmıştı. Yani enerji bize şunu gösteriyor. Herhangi bir politik gerilimden ve bir savaştan dolayı ya da Hürmüz Boğazı'ndaki bir sıkıntı ya da Süveyş Kanalı'nın kapanmasından dolayı bir anda sıkıntı olabilir. Hem gazsız kalabilirsiniz hem de fiyatlar çok yukarı çıkabilir. Şu anda petrol varil fiyatları da yaklaşık 65 dolarlarda seyrediyor. Türkiye'nin yapmış olduğu doğalgaz anlaşmalarının içindeki formülde petrol fiyatları da var. Şimdiki rakamlardan, yani petrolün varilinin 65 dolar, 60-70 dolar arasında seyrettiği şimdiki fiyatlardan hesaplandığında aslında 30 milyar dolara tekabül ediyor. İki yıl önceki rakamların çok aşırı arttığı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olduğu dönemi konuşsaydık biz bir anda 30 milyar değil, bu gazın değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu da konuşabilirdik.
Onun için bugünkü rakamlardan baktığımız zaman Türkiye'nin yıllık enerji açığının, enerji cari açığa daha doğrusu eklediği maliyetin neredeyse yarısını kapatacak bir buluştan bahsediyoruz. Sadece bu kuyudan bahsediyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Cari açığımızın enerjiden dolayı oluşan cari açığımızın yarısını sadece bu keşif karşılayabilir.
Türkiye 2050 yılını geçtikten sonra artık dışarıya tamamen enerjide bağımsız bir ülke olmayı hedefliyor. Burada kendi topraklarından, kendi karasularından bulmuş olduğu enerji olacağı gibi, yurt dışındaki çalışmaları da bu hesabın içine katalım. Tekrar belirtelim, Türkiye enerji ile ilgili ithalatını sıfırladığı takdirde her yıl 60 ila 100 milyar dolar arasında bütçesi fazla veren bir ülke haline gelir.
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