Karadeniz’den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

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YENİ KEŞİFLERİN HABERCİSİ

Sonra araştırmalar devam etti. Abdülhamid Han gemisinin gelmesinden sonra bölgeye özel önem verildi. Çünkü 8 bin km²'lik bir bölgede sismik araştırmalar yapıp sonuçları alınmıştı. Ancak o ilk etaptaki çıkan gaz yaklaşık 2 bin 500, 3 bin km²'lik bir bölgeydi. Bu bölgeyle ilgili araştırmalar devam etti umut verici veriler zaten değerlendirilmeye başlandı. Şu andaki keşif çok güzel geleceğe yönelik sinyaller veriyor. Göreceksiniz sadece 75 milyar metreküple kalınmayacak. Bölgede daha önce de benim ifade ettiğim gibi değişik zamanlarda en az 1 trilyon metreküplük bir doğalgaz rezervinin keşfi söz konusu olacak.

Bu Türkiye açısından çok önemli. Hem doğalgaz keşfetme, çıkarma ve bunun arıtılması, kullanıma sunulması açısından elde ettiği deneyimler açısından hem de daha sonraki keşifler açısından çok önemli. Biliyorsunuz ayrıca başka bir gemimizle 2026 yılında bölgede hareket hazırlığı yapılıyor. Bölgede hem üretim, hem depolama, hem de takviye olarak dışarıya verme açısından şu anda hazırlık yapılıyor.