Karadeniz’den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI GELECEKTE RAHAT EDECEK

Onun için gelecekle ilgili de söyleyeceğim. Şu an yüzde 50 sübvansiyon var. Ama esas size biraz önce 25-30 yıllık bir tarihten bahsettim. Bizim çocuklarımızın geleceğinin tarihi yazılıyor şu anda burada. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani evlatlarımızın gelecek yıllarda çok daha rahat bir ekonomik koşullar içinde yaşaması için Türkiye'nin cari açığını azaltması gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı ne kadar? Senelere göre değişiyor. 50 ila 70 milyar metreküp. Peki Türkiye petrol ve doğalgaza ne kadar ödüyor? Yaklaşık 60 milyar metreküp. Senelere göre değişiyor. Türkiye normalde petrol ve doğalgaz hariç yani enerji hariç cari açık fazlası veriyor. Bu sebeple de Türkiye'nin bulmuş olduğu her bir metreküp doğalgaz, her bir varil petrol, Türkiye'nin hem ekonomik bağımsızlığı, ekonomik güvenliği hem geleceğimiz, çocuklarımız hem de milli güvenlik politikamız açısında önemli. Milli güvenlik politikamız açısından bir altın değeri taşıyor. Tabii ki önümüzdeki yıllarda bu enerji fiyatlarına da mutlaka sirayet edecektir. Bunun sayısı arttıkça.