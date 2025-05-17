Başkan Erdoğan’dan yeni doğal gaz rezervi müjdesi: 30 milyar dolarlık keşif yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz keşfi ile ilgili yeni müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizde toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz hastanemizde görev yapıyor.

Eğitim araştırma hastanesi olan sağlık tesisimizde toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda sağlık hizmeti alacak. Hastanemizin İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi 4 sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Sağlık bizden önce milletimizin en fazla şikayet ettiği alanlardan biriydi. Doktorunu bulmanın ayrı ilacını ayrı temin etmenin dert olduğu günleri iliklerine kadar yaşamış bir kardeşinizim. Bu mağduriyeti hemen her vatandaşım gayet iyi bilir. Sağlam girenin bile hasta çıktığı yapıyı reforme etmek için çok mücadele ettik.

SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Sağlık turizmi ülkemizin dünyada öne çıktığı alanlardan biri oldu. Fizik tedavi imkanlarının en üst seviyede olduğu bu merkez inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği yer olacak. Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. Herkes bu sistemin kapsam alanı içerisinde.

Şehrimizin yatak kapasiteni 30 bin 726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45 bin 481'e çıkıyor. Yıl sonu toplam 10 bin 582 yatağı daha İstanbulluların istifadesine sunacağız. 16 bin yatak kapasiteli 23 bin sağlık tesisimiz var. Bunları İstanbullu kardeşlerimizin emrine vereceğiz.

Sağlık hizmetlerinde 2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Yalnızca 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde bin 147 aile sağlığı merkezimiz var, aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı. İstanbulumuzda ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

ENERJİ VURGUSU

Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini çıkarma gayretindeyiz. Çevreci maskesi takan 5.kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni ülkemizi farklı lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni dönemin kapılarını açtık. Sakarya Gaz sahasındaki keşfimiz bir dönüm noktası oldu. Sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik. Kendi bölgemiz yanında yurt dışında da farklı iş birlikleri geliştirdik. Yoğun bir mücadele içerisinde olduk. Şu anda sondaj gemilerimiz Somali'de. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

DOĞAL GAZ KEŞFİ YAPTIK

7.nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 49 günlük sondaj 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.Ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır.