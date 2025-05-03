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Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 09:36 Güncelleme: 03.05.2025 09:37
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Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir de İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeydi. A Haber'e özel açıklamada bulunan El-Beşir, gündeminde Türkiye ve Suriye arasındaki enerji iş birlikleri vardı.

SURİYE ENERJİ BAKANI EL-BEŞİR A HABER'DE!

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne Konuk oldu. A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gündeminde Türkiye ile yapacakları anlaşmalar ve işbirlikleri vardı. Suriye Enerji Bakanı El-Beşir Suriye'ye yatırım yapılması durumunda kalkınmanın da hızlanacağını belirtti.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

Muhammed El-Beşir'in A Haber'e yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar:

Suriye ve Türkiye arasında başta elektrik olmak üzere enerji alanında önemli bir işbirliği mevcuttur. Türkiye, Suriye'ye, ülkenin kuzey kesiminde Suriye tarafına elektrik sağlayan birkaç elektrik hattı sağlıyor. Reyhanlı ve Halep arasında, enerji üretimini daha da arttıracak ve Suriye'deki genel enerji durumunu iyileştirecek ek bir hat planlanmaktadır.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

YATIRIM PROJELERİ!

Ayrıca Ürdün gibi komşu ve bölge ülkeleriyle elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için anlaşmalar bulunmaktadır. Birçok şirket de gerek fosil yakıt enerjisi gerekse alternatif enerji kaynakları alanında yatırım projeleri sunmuştur.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

SURİYE'YE DAVET

Suriye bugün enerji sektöründe son derece önemli bir yatırım ortamı sunmaktadır. Bu şirket ve kurumları, geçtiğimiz yıllarda savaş nedeniyle harap olan enerji sektörünün rehabilitasyonuna katkıda bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret etmeye ve ülkeye girmeye davet ediyoruz.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Bugün Suriye'nin bu sektörü canlandırmak ve yeniden inşa etmek için acilen yatırıma ihtiyacı var, bu da ekonomik kalkınmaya yol açacaktır. Bu da şu anda komşu ülkelerde ya da dünyanın dört bir yanında yaşayan göçmenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı
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Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı

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