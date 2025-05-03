Suriye Enerji Bakanı El-Beşir A Haber’de! Türkiye-Suriye arasında yeni enerji hattı

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YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Bugün Suriye'nin bu sektörü canlandırmak ve yeniden inşa etmek için acilen yatırıma ihtiyacı var, bu da ekonomik kalkınmaya yol açacaktır. Bu da şu anda komşu ülkelerde ya da dünyanın dört bir yanında yaşayan göçmenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.