Türkiye deprem fırtınası! Elazığ, İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 27-28 Nisan tarihlerinde meydana gelen depremler dikkat çekti. Elazığ-Sivrice'de 4,9, İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 3,5 ve Kütahya-Simav'da iki ayrı 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yetkililerden olumsuz bir ihbar gelmedi. Peş peşe depremler halkta paniğe neden oldu. Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul için zaman daralıyor mu? 6,2'lik depremin artçıları ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

MARMARA SAKİN GÖRÜNÜYOR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Hatırladığımız gibi Avcılar açıklardaki 4,3 büyüklüğündeki deprem iki fay parçasının tam ortasında meydana gelmişti. Acaba gerilim Batı'dan Doğu'ya mı nakloluyor diye bir endişemiz vardı. Ve bundan sonraki depremleri de izleyeceğiz söylemiştik ama doğrusu ben o gece biraz tedirginlik yaşadım. Yani acaba daha büyük bir deprem Doğu'ya doğru taşınır mı? diye. Fakat büyük deprem olmadı ve bu iyi bir haber. Ondan sonraki depremler de bu işin seyrini çok değiştirecek gibi değil. Sakin görünüyor. Marmara sakin görünüyor. Ama diğer bölgelerde aktivite başladı.