Savaşın gölgesi Keşmir’in üstünde Pakistan ile Hindistan savaşa mı giriyor?

Nükleer güce sahip Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın idaresindeki Keşmir'de turistlere yönelik düzenlenen saldırının ardından, komşu Hindistan'ın sınır ötesi askeri saldırısının yakın olduğunu söyledi.

"Kuvvetlerimizi takviye ettik" diyen Asıf, Hindistan'ın saldırı ihtimalinin yakın olduğunu belirterek, "Böyle bir durumda bazı stratejik kararlar alınması gerekti ve bu kararlar alındı," dedi. Öte yandan Keşmir üzerinde gözetleme yapan bir Hindistan İHA'sı Pakistan tarafından düşürüldü. Hindistan tarafı parasını aldığı kalp ameliyatı olacak Pakistanlı bir çocuğu ve doğum yapmak üzere olan bir kadını sınır dışı etti.

KEŞMİR'İN TARİHİ VE YENİ SAVAŞ TEHLİKESİ

İngiltere 1947'de bölgeden çekildi ve Keşmir bölgesi serbest bırakıldı. Bölge Hindu Hari Singh tarafından yönetiliyordu ve Singh 26 Ekim 1947'de Keşmir'i Hindistan'a bağladı. 1947, 1965, 1971 ve 1999'da Hindistan ve Pakistan Keşmir için 4 kez savaşa girdi. 2019'da Hindistan Keşmir'i ikiye böldü ve Cammu Keşmir ve Ladakh olarak anılmaya başlandı.

2 ülke arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken diplomatik cephede durumu yatıştırmak için çabalar sürüyor. Peki Keşmir sorununun kökleri nereye dayanıyor? Nükleer güçlerin savaşı an meselesi mi? 5. Keşmir savaşına doğru mu? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajan Bugün'e konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.