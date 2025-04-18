Çin-Vietnam sınırında 45 saniyede bavul ticareti! Küresel ticaretin alternatif yüzü

Ticaret savaşlarının gölgesinde, Çin-Vietnam sınırında sembolik öneme sahip Dostluk Köprüsü bir kez daha dikkat çekiyor. Çin'in dost ülkelerle yürüttüğü vergi muafiyetli bavul ticareti modeli, ASEAN bölgesindeki ekonomik ilişkilerin derinliğini gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'in ticaret stratejilerinin nabzını tutmak üzere sınır hattında yaşananları anlattı.

A HABER ÇİN-VİETNAM SINIRINDA

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin-Vietnam sınırındaki 45 saniyede bavul ticareti hakkında şunları söyledi:

"A Haber ekibi olarak Çin-Vietnam sınırındayız ve Dostluk Köprüsü'ndeyiz. Şu anda Çin tarafında bulunuyoruz ve insanlar ellerinde valizlerle, poşetlerle ve çantalarla geçiş yapıyor. Ülkeler arasında küçük ölçekli bireysel ticaretlerin döndüğü bir yer ama burası bir köprü."

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"İnsanlar parkta yürür gibi buradan geçerek Vietnam'a gidiyor ya da Çin'e gidiyor. Burada bir ayağımız Çin'de, bir ayağımız Vietnam'da. Bu şekilde iki ülke arasındaki ilişkiler dostane biçimde taçlandırılmış."

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TROPİKAL MEYVELER, ELEKTRONİK CİHAZLAR, TEKSTİL ÜRÜNLERİ...

"Bavul ticareti çok fazla bulunuyor. Vietnam'dan getirilecek çok ürün var. Özellikle kahve çekirdeği, tropikal meyveler, elektronik cihazlar... Bununla birlikte tekstil ürünleri bulunuyor. Bu yüzden Vietnam çok çeşitli bir pazar ve buradan Çin'e gelip ticaret yapıyorlar. Çin'de de üretilen ürünler aynı şekilde Vietnam'a geçiyor. Birçoğu da vergiden muaf tutuluyor."

8 BİN YUEN'E KADAR VERGİSİZ ALIŞVERİŞ

"Valizinize 8 bin Yuen'lik bir ürün doldurup Çin'e geldiğinizde herhangi bir gümrük vergisi ile karşılaşmıyorsunuz."

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DOSTLUK KÖPRÜSÜ, KÜRESEL TİCARETİN ALTERNATİF YÜZÜ

"Dostluk Köprüsü dedikleri olay aslında dünyanın küresel ticaretinin tehlikeye sürüklendiği ortamda güzel bir örnek olarak görünüyor. Çin ve Vietnam arasında bu hafta iki devlet lideri kritik bir görüşme yaptılar ve daha fazla Kuşak ve Yol Projesi için çalışmalar yürüteceklerini açıkladılar."