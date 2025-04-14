Altında rekor üstüne rekor | Yeni haftada ne olacak? Gram altın ne kadar?

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YATIRIMCILAR KRİTİK UYARI

Borsada pozitif bir seyir olabilir bu hafta. Teknik olarak 9 bin 550 puan seviyesini yukarıda direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Döviz kuru stabil ama Euro dolar paritesi bu sabah saatlerinde 1.14 seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi. Yıllık beklediğimiz bütün rakamlar, yılın ilk 4 ayında gerçekleşmiş oldu. Bu ticaret savaşları, söylemler açıklamalar, piyasalar değil de biraz daha kumar piyasasını gündeme getirdi. Yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim.

Yılın 7. ve 8. ayında beklediğimiz bu seviyeler yılın daha ilk 4 ayında gerçekleştiği için hiçbir şey sonuna kadar yükselmez. Teknik olarak mutlaka satışlar olacaktır ve dolayısıyla da teknik olarak satışlar mümkündür.