Altında rekor üstüne rekor | Yeni haftada ne olacak? Gram altın ne kadar?
Güvenli liman olarak bilinen altın rekor üstüne rekor kırıyor ve hızla yükselişi durdurulamıyor. Talep fazla olunca piyasada sahte altın riski ortaya çıktı. Peki altın kaç lira oldu? Yatırımcılar ne yapmalı? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş anlattı.
Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşan altın, bu haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir düşüşle güne başladı. Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Gram altın ne kadar oldu? Ons altında neler yaşanıyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan finans analisti İslam Memiş verdi.
BELİRSİZLİK ALTINA YARADI
İslam Memiş : Altın geçen haftaya kıyasla biraz daha satış durumu var. Teknik olarak bu hafta kar satışlarını beklediğimi söyleyebilirim. Ons altın 3 bin 228 dolar seviyesinden 3 bin 237 dolar seviyesinde haftalık bir kapanış yapmıştı. Yine son bir aydır, piyasalarda yaşanan ticaret savaşları, ek gümrük vergileri gibi bir çok belirsizlikler, altın tarafında yükselişlere ciddi bir anlamda desteklemişti.
ONS ALTINDA DİRENÇ SEVİYESİ
Ons altın tarafında bu 4,5 aylık süreç içerisinde yüzde 24'lük, gram altın tarafında da yüzde 34 civarında bir değer artışı vardı. Ara ara kar satışları mutlaka yaşanacaktır. Bu hafta da o kar satışlarını yaşanma ihtimali kuvvetli. On altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı bu haftanın özelinde 3 bin 150 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi, 3 bin 250 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
4 bin 7 lira seviyesinden gram altın haftalık bir kapanış yapmıştı yurtiçi piyasalarda. Şu an serbest piyasalarda 4 bin lira seviyesinin altına sarktığını gördük. 3 bin 997 lira, şu an Kapalı Çarşı'da gram altın. Muhtemelen de 3 bin 850 lira seviyesine kadar destek seviyesi var. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta son iki haftaya kıyasla daha sakin bir piyasa beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle yoğun veri akışları olmasına rağmen yine bu gümrük tarifeleriyle alakalı tartışmaların biraz daha es verdiği bir hafta olmasını bekliyorum.
BU HAFTA PİYASA HAFTASI
Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yine, İngiltere'de, Euro bölgesinde enflasyon verilerini de takip edeceğiz. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın, Amerika Merkez Bankası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Cuma günü Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de tatil dolayısıyla piyasalar kapalı. Böyle bir hafta bekliyoruz.
YATIRIMCILAR KRİTİK UYARI
Borsada pozitif bir seyir olabilir bu hafta. Teknik olarak 9 bin 550 puan seviyesini yukarıda direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Döviz kuru stabil ama Euro dolar paritesi bu sabah saatlerinde 1.14 seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi. Yıllık beklediğimiz bütün rakamlar, yılın ilk 4 ayında gerçekleşmiş oldu. Bu ticaret savaşları, söylemler açıklamalar, piyasalar değil de biraz daha kumar piyasasını gündeme getirdi. Yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim.
Yılın 7. ve 8. ayında beklediğimiz bu seviyeler yılın daha ilk 4 ayında gerçekleştiği için hiçbir şey sonuna kadar yükselmez. Teknik olarak mutlaka satışlar olacaktır ve dolayısıyla da teknik olarak satışlar mümkündür.
EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI
Altın son 25 yıl, son 30 yıla baktığınız zaman, yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı.
Bugün biz haftalık yayın yaptığımız için veya söylemde yorum yaptığımız için. Teknik olarak beklentilerimizi söylüyoruz ama bugün her ne kadar 4 bin lira seviyesini konuşsak da, 2-3 ay sonra 4 bin 500 lira seviyesini konuşacağız. Bundan 4 ay önce 3 bin 50 lira seviyesi vardı karşımızda.
Dolayısıyla, bu seviyelere baktığınız zaman, gram altın tarafı her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Sınırlı bir varlıktır. Altın puslu havaları sever, jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, siyasi gerilimler, bir gibi bir çok etkene bakar. Şu anda puslu bir hava var küresel piyasalarda. Tam da altın fiyatlarını sevdiği bir süreç var. Ama altın fiyatlarında da sert hareketler her zaman yaşanabilir. Dönem dönen bunun örneklerini gördük.
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