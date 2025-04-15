Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?
Son aylarda yükselişi durmayan yumurta fiyatları, ABD'ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolar fon kesintisi ile gerilemişti. Peki fon kesintisi sonrası yumurta fiyatlarında düşüş oldu mu? Fiyatlarla kim nasıl oynadı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.
Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlanmış durumda. Son dönemde ise fiyatlar sert şekilde düşüp çıkmaya başladı. Peki fiyatlarla kim nasıl oynadı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma değerlendirdi.
GIDA ENFLASYONUN ANA KAYNAĞI!
Nurten Sırma: Düşürülemeyen bir gıda enflasyonunu konuşuyoruz. Aslında genel manşet enflasyonu yüzde 40'ın altına düşerek aslında hedef enflasyonda yakalandı. Fakat gıda enflasyonu ne yazık ki hep yüksek seyrediyor ve bunun ana oyuncusu aslında yumurta. Yumurtaya baktığınız zaman önemli bir protein kaynağı, hem tüketiciler için hem de sanayi için.
ÜRETİMDE DALGALI SEYİR
Yani unlu mamuller, börek, çöreği imalatında kullanılır. Sofralarda, çocukların beslenmesinde. Muadili olmayan bir ürün. Fakat ne yazık ki yumurta zam şampiyonu işte kaç aydır bunu konuşuyoruz aslında. Bu artışın ana nedenlerinden biri. Birincisi üretim anlamında dalgalı bir seyir var. Şimdi geçen yıla baktığınız zaman aralık ayından itibaren bu aya kadar yüzde 100-200'e varan artış oranı var. Dönem dönem iniş oluyor. Fakat o iniş üzerinden tekrar bir artış.
YUMURTA FİYATLARI NE DURUMDA?
Dün ben tabii piyasadaki fiyatlara baktım. 30'lu dediğimiz viollerdeki o koli yumurtalar 185'e de gördüm, 175'e de gördüm. 30'lu bir koli L boy olarak geçiyor 129 TL. Tabii markadan markaya, çeşitten çeşide değişiyor. 15'li 149 orada gezen yumurta diye yazmış. 15'lisi dikkat ederseniz 149, 150 diyelim. Demek ki 30'lusu 300'e varıyor. Buradaki gezen tavuk yumurtası da yine 15'li 164 TL.
Şimdi vatandaşa tabii yumurtayı da ayırt edemiyor. Kalite kalite farkları var. Yumurtanın üzerinde çeşitli numaralar vardır. Bunda da vardır hatta. 0, 1, 2, 3, 4 diye yazar. 3 olan geleneksel. Yani en basit pazardan aldığımız kafeste yetiştirilen yumurta 3 numara olarak yazar.
Ama şimdi organik eğer almak istiyorsanız 0 veya 1 gezen tavuk diye aslında nitelendirilen onlarda kalite daha da yükseldiği için adet olarak ben 12 liraya vardığını gördüm. Yani organik yumurtanın. Şimdi konvansiyonel basit 30'lu yumurtanın adedi 9-10 lira. Bunlar çok ciddi paralar.
İHRACAT VE TÜKETİCİ DENGESİ YAKALANMALI
Baktığınız zaman bir de dışarıdan baskılayıcı unsurlar var. Mesela dünyada yaygın bir kuş gribi vakaları yaşandı. İşte Avrupa'da acil yumurta ihtiyacı var. Amerika'da acil yumurta ihtiyacı var. Burada Türkiye önemli bir yumurta üreticisi. Biz yılda 20 milyardan fazla yumurta üretiyoruz.
Dolayısıyla ihracatla ilgili ve iç piyasadaki oranla ilgili bir dengeyi yakalamak lazım. Bununla ilgili fon kesintileri var. İç piyasadaki ürün azalmasın diye ama ne yazık ki yine de kilogram başına 1,5 dolar gibi bir fon kesintisi yapılıyor. Ama ihracat son gaz devam ediyor. Bir taraftan da içeride yumurta üretiminde bir daralma var. Bir daralıyor bir tüketicinin talebi azalıyor. Bu dengeyi yakalamak oldukça zor.
YUMURTA FİYATI NEDEN ARTTI?
- YUMURTA FİYATLARI SON DOKUZ AYDA İKİYE KATLANDI
- SON BİR AYDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 10'A YAKLAŞTI
- FİYATI 6,5 LİRAYA KADAR DÜŞSE DE TÜRÜNE GÖRE 14 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR
- FİYATLARDA EN ERKEN DÜŞME İHTİMALİ İKİ HAFTA SONRA
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