Yumurta fiyatları son 9 ayda ikiye katlandı! Fiyatlarla kim oynuyor?

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YUMURTA FİYATLARI NE DURUMDA?

Dün ben tabii piyasadaki fiyatlara baktım. 30'lu dediğimiz viollerdeki o koli yumurtalar 185'e de gördüm, 175'e de gördüm. 30'lu bir koli L boy olarak geçiyor 129 TL. Tabii markadan markaya, çeşitten çeşide değişiyor. 15'li 149 orada gezen yumurta diye yazmış. 15'lisi dikkat ederseniz 149, 150 diyelim. Demek ki 30'lusu 300'e varıyor. Buradaki gezen tavuk yumurtası da yine 15'li 164 TL.

Şimdi vatandaşa tabii yumurtayı da ayırt edemiyor. Kalite kalite farkları var. Yumurtanın üzerinde çeşitli numaralar vardır. Bunda da vardır hatta. 0, 1, 2, 3, 4 diye yazar. 3 olan geleneksel. Yani en basit pazardan aldığımız kafeste yetiştirilen yumurta 3 numara olarak yazar.

Ama şimdi organik eğer almak istiyorsanız 0 veya 1 gezen tavuk diye aslında nitelendirilen onlarda kalite daha da yükseldiği için adet olarak ben 12 liraya vardığını gördüm. Yani organik yumurtanın. Şimdi konvansiyonel basit 30'lu yumurtanın adedi 9-10 lira. Bunlar çok ciddi paralar.