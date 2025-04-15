Proje okullarında atama tartışması! CHP lise protestolarında neden en önde?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerin bir kısmının yeniden tayin edilmesi ve ataması CHP tarafından siyasi zemine çekilerek okullar siyasete alet edilmeye çalışıldı.

Muhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor." dedi.

20 okulda protesto olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Peki Liseliler üzerinden kirli tuzak mı devrede? Liselileri kim organize ediyor? Liselileri sokağa mı çekmek istiyorlar? Eylemlerin arkasında terör örgütü DHKP-C mi var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş önemli bilgiler paylaştı.