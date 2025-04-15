Proje okullarında atama tartışması! CHP lise protestolarında neden en önde?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün proje okullarında yaşanan atama tartışmalarını değerlendirdi. 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu söyleyen Tekin, bu isimlerden yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını açıkladı. Tekin protestoların ise, politik amaçlı olduğunu söyledi. Peki Liseliler üzerinden kirli tuzak mı devrede? Eylemlerin arkasında terör örgütü DHKP-C mi var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş önemli bilgiler paylaştı.
Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerin bir kısmının yeniden tayin edilmesi ve ataması CHP tarafından siyasi zemine çekilerek okullar siyasete alet edilmeye çalışıldı.
Muhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor." dedi.
20 okulda protesto olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Peki Liseliler üzerinden kirli tuzak mı devrede? Liselileri kim organize ediyor? Liselileri sokağa mı çekmek istiyorlar? Eylemlerin arkasında terör örgütü DHKP-C mi var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş önemli bilgiler paylaştı.
SOKAK ÇAĞRISI YAPANLARIN HEDEFİ LİSELİLER
Mehmet Karataş: 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyondan beri İstanbul merkezli tüm Türkiye'de bir gerilim oluşturulmak isteniyor. CHP'nin öncülüğünü yaptığı bir provokasyon çalışması hayata geçirilmiş durumda. Önce üniversitelerde denediler tutmayınca daha kolay kandırabileceklerini düşündükleri liselileri kullanmaya başladılar.
İşler bu sefer bir öğretmen ataması ve proje okul işiyle başladı, çıkış noktası olarak orayı kullandılar. Proje okullarda okuyan başarılı öğrencilerimiz üzerinde oynanan bir oyun var. Liselileri kim organize ediyor? sorusu soruluyor. Buna cevap aslında basit; üniversiteleri sokağa çağıran kimlerse onlar yapıyor.
CHP ÖNDE! DHKP-C EYLEMLERİN İÇİNDE
CHP protestolarda önde yer alıyor. Bir siyasi parti bakanlığın kendi içerisinde yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğu bir atamaya karşı çıkıyor. Ardından liseleri sokağa çekmek istiyorlar ve eylemlerin arkasında ne yazık ki her zaman olduğu gibi, nerede bir toplumsal hareket olduğunda, bir eylem söz konusu olduğunda, o puslu havaları seven terör örgütleri var. Ve burada da artık DHKP-C örgütünün olduğunu söylüyorum. Bir gazeteci olarak yaptığımız araştırmalarda, özellikle de polis ekiplerinin ve burada güvenlik timlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde DHKPC yandaşları ve irtibatlı olan kişilerin de yine burada eylemlerin içerisinde olduğunu belirtelim.
İDDİALARI BAKAN TEKİN YALANLADI
Aslında burada biz liselerdeki eylem diyoruz ama bakın şu anda liselerin içerisinde eğitim ve öğretim hayatı devam eden kişilerin sayısından daha çok mezun olmuş, Eğitim-Sen gibi bazı sendikalara bağlı ya da bazı derneklere bağlı olan mezun olan gruplar gibi kişilerin devrede olduğu bir hareketi konuşuyoruz aslında. Burada "proje okullarında öğretmenler açığa alındı, uzaklaştırıldı, işten çıkartıldı". iddiası var ve bunların koca bir yalan olduğunu gerçeği yansıtmadığını bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ifade etti. Görevden uzaklaştırılan tek bir öğretmen yok.
HİÇBİR ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMADI
Proje okullarında görev alan öğretmenler buradan emekli olacağı anlamına gelmiyor. 2020 yılında yapılan bir düzenleme ile 4+4 düzeni oluşturuldu. Yani öğretmenin burada 4 yıllık bir görev süresi var. Eğer bakanlık isterse bu süre 4 yıl daha arttırılabilir. Bütün okullar MEB'e bağlı ve buranın ele geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Burada görev süresi dolan öğretmenler her zaman olduğu gibi 10 tercih hakkını kullanarak hareket edebilecekler.
VELİLER DİKKAT! LİSELER ÜZERİNDEN KİRLİ TUZAK
Öğretmenlerimiz görevden uzaklaştırılmamıştır. Üniversitelerde başaramadıklarını liselerde başaracaklarını düşünüyorlar. Liselerdeki bu eylemelerde zaten buna katılan 20 kadar okul var ve burada velilerimiz ve öğrencilerimiz çok dikkatli olmalı. DHKP-C örgütüyle iltisaklı olan kişiler bizzat bu eylemlerin içerisinde yer alıyor. Eğitim gören öğrencilerden ziyade mezun olmuş ve buralarla bağlantılı olan kişilerde şu anda bu provokasyonun içinde ancak bu oyun tutmayacak.
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