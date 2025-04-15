Lise eylemlerinde terör örgütü parmağı! Perde arkasından DHKP-C çıktı

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SÜREÇ 4+4 YILLIK GÖREV SÜRESİ UYGULAMASINA DAYANIYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin açığa alınmadığı, yaşananların sadece mevzuata bağlı olarak görev süresi dolan öğretmenlerin hizmet puanlarına göre yeni okullara yerleştirilmesinden ibaret olduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı da benzer bir açıklamayla, söz konusu sürecin uzun süredir yürürlükte olan 4+4 yıllık görev süresi uygulamasına dayandığını ve herhangi bir siyasi saik taşımadığını duyurdu.

Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere bakanlık tarafından 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de (DMM) açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaları yalandı. DMM, yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organların yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" yönündeki iddialar asılsızdır.

"Görevden uzaklaştırma" suç unsuru sonucu açılan soruşturma işlemine istinaden alınan bir karardır. Bahse konu öğretmenlerin açığa alınması, işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir.

İddiaya konu proje okulları için görevlendirmeler; en az dört, en fazla sekiz yıl süreli olarak planlanmaktadır. Süre bitiminde yeniden değerlendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

TERÖR GRUPLARI LİSELİLERİN PEŞİNDE

Ancak protestolarla ilgili başlatılan incelemeler, çok daha dikkat çekici bir gelişmeye kapı araladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı lise eylemlerinin arkasında THKP-C ve DHKP-C terör örgütleriyle bağlantılı yapıların bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda, protesto girişimlerinin gençleri provoke etmeye ve kamu düzenini bozmaya yönelik organize faaliyetler olduğu yönünde somut bulgulara ulaşıldı.

İDEOLOJİK PROPAGANDA YAPILIYOR

Ayrıca, lise öğrencileri arasında faaliyet gösteren ve "Gençlik Komiteleri" ile "Lise Komiteleri" adı altında örgütlenen bazı oluşumların, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan'ın ideolojik propagandasını yaptığı tespit edildi. Bu oluşumların, gençleri eğitim ortamından kopararak sokak eylemlerine sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu oluşumların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ise olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte o paylaşımlar…