Kılıçdaroğlu’nun “Çalanın yüzüne tükürülür” açıklamasının perde arkası

Ana muhalefet partisi olan CHP şaibe iddialarının gölgesinde olağanüstü kurultaya giderken Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacağını açıkladı ve kesin bir dille "aday değilim" dedi.

Kararını sosyal medyadan duyurduğu mesajında hem parti içi muhalefete hem de "çalanlar" sözüyle Ekrem İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği sözler dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Prof. Dr. Zakir Avşar: Kılıçdaroğlu'nun üzerine çok gittiler. Bu yüzüne tükürme ifadesini kim kullandı? Dikkat ederseniz Özgür Özel de kullandı. Bir milletvekili de kullandı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimiyle içli dışlı olan pek çok gazeteci, yazar ve sanatçı da kullandı. Dolayısıyla bu "yüzüne tükürürler" ifadesi gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun üzerinde çok ciddi bir tesir yaratmış olmalı ki buna bir cevap verme ihtiyacı duydu. Bu cevabı verirken de böyle bir sert ifadeyi kullanmayı tercih etti.