ABD Suriye’den çekiliyor | Trump'ın yeni politikası ne? Dengeler kimin lehine işliyor?
ABD basınında kritik bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak askerlerini geri çağırdığını yazdı. İddia doğruysa ABD'nin yaklaşık 600 askeri Suriye'den çekiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı yeniden şekilleniyor. Yüzlerce ABD askeri Suriye'den çekiliyor. Bu iddialar ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi. Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 askeri üssünden 3'ünü kapatma kararı aldı. Bu doğrultuda yaklaşık 600 ABD askeri bölgeden çekilmeye başladı.
ÇEKİLME 2 AY SÜRECEK
Haberde, kapatılacak üsler arasında Green Village, Euphrates Support Site ve adı açıklanmayan daha küçük bir tesisin yer aldığı belirtildi. İki ay sürmesi tahmin edilen çekilme süreciyle bölgedeki asker sayısı 2 binden bin 400'e düşürülecek. Ancak ABD'nin tüm askerleri çekip çekmeyeceği henüz belirsiz.
BAKANLIK VE TRUMP FARKI FİKİRDE!
Ayrıca haberde ABD Savunma Bakanlığı komutanlarının Suriye topraklarında en az 500 ABD askerini bırakmak istediği de ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Suriye'de asker bırakmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Peki ABD Suriye'de taktik mi değiştiriyor? Trump'ın yeni Suriye politikası ne? Suriye'de dengeler kimin lehine işliyor? Suriye'de yeni dengeler nasıl oluşacak? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
TAMAMEN ÇEKİLMEYE PENTAGON KARŞI
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: ABD askerlerinin azaltılması ya da çekilmesi güvenlik mimarisi açısından Suriye'de yeni bir durum. Saha kaynaklarının aktardığı New York Times ve Reuters'ın haberiyle örtüşen bilgiler 30- 60- 90 günlük bir takvimi Pentagon'u sahada uygulamaya çalıştığı yönünde. Ama tam bir çekilmeye şu anda Pentagon karşı.
3 tane ana ana üssü var küçük üslerle birlikte 7-8 tane üs var. Genel kanı 100 günlük bir takvimde asker sayısını azaltacak yönde görüş var. 3 tane üstte kalabilirler. Çünkü bunlara yatırım yaptılar. İşte havaalanları falan inşa ettiler ve bu da tabii Trump'ın kararına bağlı.
FARKLI BİR DURUM VAR
Ama kısmi de olsa üslerini boşaltıp Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çıkması ABD'nin Şam'la olan pozisyonu netleşti anlamında önemlidir. Esad zamanında çekilmediler. Örneğin Trump birinci döneminde çekilme kararı aldı, Pentagon durdurdu ve 'Çekilmeyeceğiz' dedi. Yavaşlatarak durdular. Ama bu sefer farklı bir durum var.
TRUMP'IN NETANYAHU'YA MESAJI
Çekilmeyle ilgili Trump'ın söylediğini söyleyeyim. O Türkiye ile alakalı bir mesele ve bu çok önemlidir. Peki bunu açıkladığının evresinde ne dedi Netanyahu'ya "Türkiye'yle ilgili taleplerin var, makul ol." Bu ne demek diplomatik okuduğum analiz, 'Ben Türkiye ile çalışıyorum. Hakan Fidan boşuna gelmedi. Biz bir şeyleri görüşüyoruz Suriye özelinde bunların bitmesini bekle." dedi Netanyahu.
BAKÜ GÖRÜŞMESİ YAŞANANLAR
Ardından ne geldi? Bakü'de hani konuyla bağlantılı olarak Türkiye ve İsrail görüşmeler. O günden itibaren sayıyorum, bugün sanırım 6. gün, İsrail, Suriye'yi vurmuyor. Ben de sayıyorum böyle. Yani gerçek durumlara, bakıyorum. Asker azaltacaklar. Tam çekilme için Trump'ın emrine beklemek lazım. Bu Pentagon'un kendi içinde aldığı bir karar. Ne yapıyorlar? Tali üsler dediğimiz, yardımcı üsler dediğimiz merkez üslerini topluyorlar. Üslerde tam üs kavramına uymuyorlar. Karakol ya da askeri tesis. Yani üst daha lojistiği, deposu, havaalanı olan üsleri var. Bu 3 ana üssü de toplayacaklar. Buradan da çıkışları ihtimal dahilinde Irak'a ya da hava, hava unsurları ve bölgedeki yakın üslerine tahliye edecekler.
ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ KOORDİNASYON
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2014'ten itibaren yapılanması var. Bu 10 yıllık yapılanmasının öyle 10 günde, 15 günde tahliye olması zor. Çünkü bunun lojistiği var, ağır silahları var. Bunları beklemek lazım. Türkiye'yle paralel giden bir süreç var. Hem diplomatik olarak Hakan Fidan'ın ABD ziyareti hem sahada kurulan bir mekanizma var. Unutulmaması gerekir ki biz Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra, işlemese de ABD'lilerle bir heyet kurduk, askeri bir heyet. Sahadaki dinamiklerle, Türk askeri nerede, ABD uçakları nerede, karşılıklı bir koordinasyon var.
TÜRKİYE VE ABD'NİN ANLAŞMASI SDG'NİN ONU
Eğer Şam, hani ABD'yle paralel olarak SDG'yle anlaşmasını uygularsa, yani ABD'nin boşalttığı yerlere artık Şam ordusu diyelim, resmi adını açıklamadılar. Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları gelirse, Rakka gibi şehirlere Ahmet el-Şar'a vali atamaya başlarsa, hem anlaşmanın uygulandığını ve anlaşmayı ABD'nin desteklediği görürüz.
Ahmet el-Şara ile SDG'li Şahin Abdin'in yaptığı anlaşma, ABD'yle Türkiye'nin işi. Bu bir saha gerçeği sahada konuşulanı söylüyorum. Özellikle ABD'liler bunu istedi. Çekilirken buraya da Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin gelmesine izin verirse bu bölgenin tamamen Şam yönetiminin kontrolüne geçtiği, SDG'nin de pasifize edilmesi anlamına gelir.
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