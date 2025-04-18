ABD Suriye’den çekiliyor | Trump’ın yeni politikası ne? Dengeler kimin lehine işliyor?

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı yeniden şekilleniyor. Yüzlerce ABD askeri Suriye'den çekiliyor. Bu iddialar ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi. Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 askeri üssünden 3'ünü kapatma kararı aldı. Bu doğrultuda yaklaşık 600 ABD askeri bölgeden çekilmeye başladı.

ÇEKİLME 2 AY SÜRECEK

Haberde, kapatılacak üsler arasında Green Village, Euphrates Support Site ve adı açıklanmayan daha küçük bir tesisin yer aldığı belirtildi. İki ay sürmesi tahmin edilen çekilme süreciyle bölgedeki asker sayısı 2 binden bin 400'e düşürülecek. Ancak ABD'nin tüm askerleri çekip çekmeyeceği henüz belirsiz.

BAKANLIK VE TRUMP FARKI FİKİRDE!

Ayrıca haberde ABD Savunma Bakanlığı komutanlarının Suriye topraklarında en az 500 ABD askerini bırakmak istediği de ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Suriye'de asker bırakmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Peki ABD Suriye'de taktik mi değiştiriyor? Trump'ın yeni Suriye politikası ne? Suriye'de dengeler kimin lehine işliyor? Suriye'de yeni dengeler nasıl oluşacak? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.