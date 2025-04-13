13 Nisan 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu'nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti

İmamoğlu'nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 12:53 Güncelleme: 13.04.2025 13:02
ABONE OL
İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti

'Suç örgütü yöneticiliği', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ekibine dair yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu’nun, Silivri Cezaevi'nden dışarıya avukatları aracılığıyla notlar göndererek Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a talimatlar ilettiği öğrenildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu’nun yazılı notlarla kurduğu iletişim ağına dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Murat Ongun’un hazırladığı raporların avukatlar aracılığıyla İmamoğlu’na iletildiği, böylece dışarıyla dolaylı bir iletişim kurulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden bazıları farklı cezaevlerine nakledildi. Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, diğer bazı isimler ise Tekirdağ ve Kandıra’daki cezaevlerine gönderildi.

"Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hüküm giyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağı deşifre oldu.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

AVUKATLAR ÜZERİNDEN DİREKTİFLER VERDİ

İmamoğlu'nun avukatlarını kurye gibi kullandığı, İBB soruşturmasında tutuklanan diğer isimlere avukatları aracılığıyla notlar ilettiği, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a direktifler verdiği anlaşıldı.

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

İLETİŞİM AĞI İFŞA EDİLDİ

Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatlar vasıtasıyla haberleştiği tespit edildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Silivri'deki iletişim ağını ifşa etti.

Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. "Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın" diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan (X)CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan (X)

FARKLI CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

Murat Ongun (ahaber.com.tr)Murat Ongun (ahaber.com.tr)

MURAT ONGUN ÇORLU'YA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü mağdurları!İmamoğlu’nun Beylikdüzü mağdurları! İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ MAĞDURLARI!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör