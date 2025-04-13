İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu: Çok sayıda ismin cezaevi değişti

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

İLETİŞİM AĞI İFŞA EDİLDİ



Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatlar vasıtasıyla haberleştiği tespit edildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Silivri'deki iletişim ağını ifşa etti.



Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. "Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın" diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" dedi.