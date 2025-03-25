Muhalefetin pamuk şeker algısı! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de

Şırnak Cizre'de yapılan nevruz kutlamasında iki polis memuru, bir engelli gençten satın aldıkları pamuk şekerlerini çocuklara dağıtmışlardı. Muhalefet bu görüntüler üzerinden algı operasyonuna imza attı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o gün yaşananları polis memurlarına ve pamuk şeker satıcısı gence sordu. İşte o özel röportaj.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN