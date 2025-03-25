25 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Muhalefetin pamuk şeker algısı! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de
Şırnak Cizre'de yapılan nevruz kutlamasında iki polis memuru, bir engelli gençten satın aldıkları pamuk şekerlerini çocuklara dağıtmışlardı. Muhalefet bu görüntüler üzerinden algı operasyonuna imza attı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o gün yaşananları polis memurlarına ve pamuk şeker satıcısı gence sordu. İşte o özel röportaj.