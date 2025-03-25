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Muhalefetin pamuk şeker algısı! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de

Muhalefetin pamuk şeker algısı! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 15:49
Şırnak Cizre'de yapılan nevruz kutlamasında iki polis memuru, bir engelli gençten satın aldıkları pamuk şekerlerini çocuklara dağıtmışlardı. Muhalefet bu görüntüler üzerinden algı operasyonuna imza attı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o gün yaşananları polis memurlarına ve pamuk şeker satıcısı gence sordu. İşte o özel röportaj.
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Muhalefetin pamuk şeker algısı! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de
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