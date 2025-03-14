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Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 11:03 Güncelleme: 14.03.2025 11:07
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Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor?

Suriye devleti ile SDG/YPG arasında imzalanan anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Bölgede sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu hedef aldı. Şara imzayı attı geçici anayasayı yürürlüğe koydu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın içinde olduğu üst düzey yetkililer, Suriye devletinin SDG/YPG ile yaptığı anlaşmanın ardından Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

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İşgalci İsrail yönetiminin ise başkent Şam'a yönelik hava saldırıları düzenlemesi bölgedeki gerilimi artırdı. Öte yandan Şara imzayı attı geçici anayasayı yürürlüğe koydu. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Okan Müderrisoğlu: Bu görüşmenin en kritik tarafı YPG/PYD ile Suriye merkezi hükümeti arasında varılan mutabakat dolayısıyla Suriye'de ulusal ordunun oluşturulması YPG'nin bu anlamda ulusal orduya entegrasyonu, yabancı savaşçıların ülke dışına çıkması, silahların devlete teslim edilmesi ve komiteler aracılığıyla yol haritasının hazırlanacak olması önemlidir. Yine tamamlayıcı olarak bu geçiş hükümetinin anayasa taslağı kabul etmiş olması de önemlidir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE İÇİN 2 KRİTİK BAŞLIK

Bu geçiş hükümeti geçici hükümete dönecek ve seçim ile anayasa konusunda hızlı adımlar atmak durumunda kalacak. Türkiye için burada 2 konu kritik; Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan terör örgütü YPG varlığının yok edilmesi, entegrasyonu ve mücadeledir. Diğeri ise DEAŞ ile mücadele adı altında ABD'nin YPG'yi SDG şeklinde formüle edip terör örgütüyle yaptığı iş birliğinin sonuna geldiğinin kabulüyle EL Hol kampının güvenliği önemlidir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretini terörle mücadele bağlamında değerlendirip SDG anlaşmasının detaylarını görmek ve sahadaki durumu incelemek adına önemli bir ziyaret olarak not etmek gerekir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD'NİN DESTEĞİ VE OYUNU

Ferhad Abdi Şahin denilen kişi İmralı'da yatan elebaşı Öcalan'ın manevi oğlum dediği biridir. Bu şahıs mutabakata imza atmak için ABD helikopteri işe Şam'a geldi. Yani ABD'nin YPG ile olan organik bağı ve desteği burada kendisini göstermektedir. İran nüfuzunu kaybetti ve burada uzantıları tarafından oyunlar kurma peşinde. Rusya diplomatik olarak Akdeniz hayalini korumak istiyor. Yani güç, iktidar ve stratejik mücadelenin tüm çıplaklığıyla devam ettiği bir saha var.

Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor?
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Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor? Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor? Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor?
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