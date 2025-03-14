Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri! SDG/YPG anlaşması sonrası bölgede ne oluyor?

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TÜRKİYE İÇİN 2 KRİTİK BAŞLIK

Bu geçiş hükümeti geçici hükümete dönecek ve seçim ile anayasa konusunda hızlı adımlar atmak durumunda kalacak. Türkiye için burada 2 konu kritik; Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan terör örgütü YPG varlığının yok edilmesi, entegrasyonu ve mücadeledir. Diğeri ise DEAŞ ile mücadele adı altında ABD'nin YPG'yi SDG şeklinde formüle edip terör örgütüyle yaptığı iş birliğinin sonuna geldiğinin kabulüyle EL Hol kampının güvenliği önemlidir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretini terörle mücadele bağlamında değerlendirip SDG anlaşmasının detaylarını görmek ve sahadaki durumu incelemek adına önemli bir ziyaret olarak not etmek gerekir.