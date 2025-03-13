Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret! Bakan Fidan ve MİT Başkanı Şam’a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan Suriye lideri Şara ile görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

İŞTE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

Kritik görüşmeye ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şu ifadelerle aktardı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Şam'a geldi. Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirecek. Hem bölgesel konular hem de son zamanlarda yaşanan olaylar ile ilgili de yine toplantıda görüşme gerçekleştirilecek. Aynı zamanda YPG ile varılan mutabakatla ilgili de konuların konuşulması görüşülmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN ŞAM'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRI SONRASI KRİTİK ZİYARET

Bakan Hakan Fidan Şam'a gelerek burada Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bugün aslında hem şara yeni anaysa beyannamesini imzaladı, geçici anayasanın maddeleri de oldukça önemli.

Başkent Şam'a çok yakın bir noktada ,cumhurbaşkanlığı sarayının hemen karşısında yer alan mahalleye İsrail güçleri tarafından saldırı gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeler üzerine Bakan Fidan Şam'a ulaştı. Bu noktada şüphesiz önemli konular olacak ve birçok madde var.