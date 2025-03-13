Türkiye'den Suriye'ye üst düzey ziyaret! Bakan Fidan ve MİT Başkanı Şam'a gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan Suriye lideri Şara ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yanı sıra YPG ile varılan mutabakatla ilgili de konuların da ele alınması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan Suriye lideri Şara ile görüşme gerçekleştirecek.
Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.
Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.
İŞTE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR
Kritik görüşmeye ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şu ifadelerle aktardı:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Şam'a geldi. Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirecek. Hem bölgesel konular hem de son zamanlarda yaşanan olaylar ile ilgili de yine toplantıda görüşme gerçekleştirilecek. Aynı zamanda YPG ile varılan mutabakatla ilgili de konuların konuşulması görüşülmesi bekleniyor.
İSRAİL'İN ŞAM'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRI SONRASI KRİTİK ZİYARET
Bakan Hakan Fidan Şam'a gelerek burada Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bugün aslında hem şara yeni anaysa beyannamesini imzaladı, geçici anayasanın maddeleri de oldukça önemli.
Başkent Şam'a çok yakın bir noktada ,cumhurbaşkanlığı sarayının hemen karşısında yer alan mahalleye İsrail güçleri tarafından saldırı gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeler üzerine Bakan Fidan Şam'a ulaştı. Bu noktada şüphesiz önemli konular olacak ve birçok madde var.
İŞGALCİLERDEN ŞAM'A SALDIRISI: ŞARA'YI TEHDİT ETTİLER
Terör devleti İsrail , Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. İsrail tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.
İşgal ordusu ise Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürdü.
YPG SURİYE'DE SİLAH BIRAKIYOR!
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Pazartesi günü terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer almıştı.
Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" ifadesi kullanılmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI İSRAİL'İN ÇIKARLARINA TEHDİT!
İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla bölgede büyük bir değişim yaşanması muhtemel.
Bu değişim, özellikle Türkiye'nin etkisini artırırken İsrail'in çıkarına zarar verme potansiyeli taşıyor.
Haaretz gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir." değerlendirmesine yer verildi. Suriye hava sahasının Baas rejimi döneminde Rusya ile koordineli olarak İsrail'e açık tutulduğu hatırlatılan analizde, "Türkiye'nin Moskova'nın yerine denetlemesi halinde Suriye hava sahası İsrail'e yakında kapatılabilir." ifadesi kullanıldı.
ABD SURİYE'DEN ASKERLERİNİ ÇEKEBİLİR
Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetmesinin Suriye'deki güç dengelerini "dramatik bir şekilde değiştireceği", Türkiye'nin konumunu etkileyeceği ve ABD'yi Suriye'den asker çekmeye teşvik edeceği yorumu yapıldı.
Örgütün en büyük yapılanması olan ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PKK'ya olduğunu, kendilerine olmadığını savunmasına karşın, ABD desteğini kaybedebileceği ve Suriye yönetiminin direktiflerini yerine getirmek zorunda kalacağı kaydedildi.
Bu durumda Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerden çekilebileceği ve İsrail'in "Suriye'nin güneyinde işgalci güç" olarak uluslararası alanda zor durumda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
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